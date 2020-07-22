Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецГрызлов жестко раскритиковал решение Рады о местных выборах

Полномочный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов жестко раскритиковал постановление Верховной рады Украины от 15 июля о проведении местных выборов, заявив, что условия их проведения вступают в прямое противоречие с Минскими соглашениями.
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Грызлов жестко раскритиковал решение Рады о местных выборах

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