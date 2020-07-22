Политика
Московский КомсомолецГрызлов жестко раскритиковал решение Рады о местных выборах
Полномочный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов жестко раскритиковал постановление Верховной рады Украины от 15 июля о проведении местных выборов, заявив, что условия их проведения вступают в прямое противоречие с Минскими соглашениями.
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Политика
Госдума приняла закон о воспитательной составляющей в образовании
Депутаты Госдумы в среду, 22 июля, приняли в третьем чтении поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся.
Известия 08:12
Армия и оружие
ВМС США разработают комплексную стратегию применения беспилотников
Начальник военно-морских операций ВМС США (Chief of naval operations, CNO) адмирал Майкл Гилдей поручил разработать комплексную стратегию развертывания беспилотных аппаратов – летающих, над- и подводных, сообщает Defense News.
Профиль 13:06
Происшествия
Дело двух старших сестер Хачатурян суд начнет рассматривать 31 июля
Московский Комсомолец 11:40
Транспорт
В Госдуме предложили ввести дополнительные штрафы для мотоциклистов
Параллельное движение может обойтись мотоциклистам в три тысячи рублей штрафа, а при признаках опасного вождения и лавирования между рядами — до 15 тысяч рублей или до полугода лишения водительских прав, пишут «Известия».
News.ru 19:11
Спорт
Оргкомитет Олимпиады в Токио допустил проведение Игр без зрителей
Оргкомитет Олимпиады в Токио допустил проведение Игр без зрителей.
Sportssmi.ru 06:47
Армия и оружие
Эксперты обнаружили в России целевые атаки хакеров из Северной Кореи
Эксперты считают, что особенно хакеров интересуют военно-космическая сфера, энергетика и IT, а интерес к биткойнам можно объяснить потребностью Северной Кореи обойти санкции, как пишет "Коммерсант" Первые случаи целевых атак Lazarus на Россию появились в начале прошлого года, после чего наступило затишье.
РЕН ТВ 18:46
Общество
Продюсер ЧГК прокомментировал обвинения в адрес участника передачи в домогательствах
Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в адрес Скипского.
Известия 13:25
Общество
Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца
Российский боец смешанного стиля, абсолютный чемпион (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
Известия 19:10
Культура
Вручение театральной премии «Золотая Маска» может пройти 30 октября
Агентство Москва 20 июля в 06:43
Футбол
«Оренбург» и «Крылья Советов» могут остаться в премьер-лиге
Как сообщает "Спорт-Экспресс", может оставить в премьер-лиги "Оренбург" и "Крылья Советов".
Вести.Ru 11:05
Энергетика
Роснефть ограничит добычу нефти на Сахалине
"Роснефть" временно ограничивает добычу нефти на участках "РН-Сахалинморнефтегаз" из-за необходимости соблюдения сделки ОПЕК+, сотрудники будут привлечены к другим работам, говорится в сообщении компании.
ТАСС вчера в 07:23
Экономика
Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки до 7,9%
Сбербанк сообщил о снижении процентных ставок на рефинансирование ипотечных кредитов других банков на 0,6 п. п. Теперь клиенты могут рефинансировать ипотеку по ставке от 7,9% годовых.
ИА БанкИнформСервис вчера в 04:30
Происшествия
«Смогут уменьшить срок»: адвокат о задержанных в Греции российских моряках
Российских моряков все чаще задерживают в Греции по обвинению в нелегальной перевозке эмигрантов.
ТК Звезда 19:22
Экономика
Акционеры одобрили перерегистрацию «Ленты» с кипрского офшора в Россию
На внеочередном собрании, прошедшем 22 июля, акционеры Lenta Ltd проголосовали за изменение юрисдикции компании с кипрской на российскую.
Компания 14:45
Здоровье
Врач Солощенко назвала способы сбросить вес без жесткой диеты
Кардиолог Анна Солощенко рассказала о действенных способах, которые помогут скинуть лишний вес без вреда для здоровья.
ToDay News Ufa 08:15
Общество
Законопроект об индексации всех пенсий в России внесен в Госдуму
Москва, 21 июля 2020, 11:27 — REGNUM Законопроект об индексации пенсий внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия».
REGNUM вчера в 04:27
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Спорт
Состав NS и XBOCT занял 1-е место в забеге «Испытания Аганима»
Команда Ярослава 'NS' Кузнецова и Александра 'XBOCT' Дашкевича завоевала первенство третьего забега первой игровой недели «Испытания Аганима».
Dota2.ru 03:11
Происшествия
СБУ квалифицировала как теракт захват заложников в Луцке
Служба безопасности Украины квалифицировала захват заложников в Луцке как террористический акт.
Городовой вчера в 14:41
Гаджеты
Раскрыта дата выхода оболочки EMUI 11 для смартфонов Huawei и Honor
Evo-rus.com вчера в 04:42
Футбол
Всех футболистов РПЛ ожидает налог для богатых
Почти все футболисты клубов, играющих в Российской премьер-лиге, подпадают под "налог для богатых" – повышенный налог на доходы физических лиц.
Ruposters.ru вчера в 05:57
Футбол
«Интер» разошелся миром с «Фиорентиной» в матче Серии А
В матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу миланский "Интер" разошелся миром с "Фиорентиной".
Газета.Ru 18:37
Политика
Америка продолжит принимать меры против КНР из-за ситуации в Синьцзяне
Санкции против технологических компаний КНР, которые причастны, по мнению Америки, к нарушениям прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе продолжат вводить Соединенные Штаты Америки.
ИА Красная Весна 16:53
Шоу-бизнес
28-летняя дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж
Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
Wday.ru 08:00
Гаджеты
IPhone SE назван самым популярным iPhone на рынке США
Согласно отчету, приблизительно 65% потребителей выбирают iPhone 11, Pro и Pro Max.
Вечерний курьер вчера в 17:06
Футбол
«Халл», «Уиган» и «Чарльтон» вылетели в третий дивизион Англии
Вместе с "Халлом" Чемпионшип покинут "Чарльтон" и "Уиган Атлетик", который оштрафовали на 12 очков, после того как клуб был переведён под внешнее управление.
Soccer.ru 18:56
Футбол
«Рубин» объявил о подписании контракта с Деспотовичем
Kazanfirst.ru вчера в 11:21
Политика
Руководитель аппарата правительства Хабаровского края покинул пост
Первый зампред — руководитель аппарата губернатора и правительства Хабаровского края Владимир Хлапов покинул свой пост.
EastRussia 03:08