Политика
Московский КомсомолецГрызлов жестко раскритиковал решение Рады о местных выборах
Полномочный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов жестко раскритиковал постановление Верховной рады Украины от 15 июля о проведении местных выборов, заявив, что условия их проведения вступают в прямое противоречие с Минскими соглашениями.
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Представитель России в контактной группе по Украине оценил недавно прошедшие переговоры
Телеканал 360°вчера в 17:38
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 04:48, Ашберн
Общество
Росгвардия сможет отслеживать гражданское оружие через ИТ-платформу
НИИ «Восход» завершает разработку информационной системы для контроля оборота оружия и управления охранными услугами для Росгвардии.
Коммерсантъ 03:47
Политика
ЦИК удалил опрос о многодневном голосовании на выборах
Центризбирком удалил свою публикацию в Twitter, где спрашивалось мнение подписчиков, удобна ли будет практика многодневного голосования.
Коммерсантъ вчера в 15:28
Общество
Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить в регионе тарифы на коммунальные услуги.
РБК 01:54
Космос
Китай успешно запустил зонд для изучения Марса
Китай запустил первый зонд по исследованию Марса — "Тяньвэнь-1", сообщило агентство Синьхуа.
РИА Новости 04:42
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в коротком мини
71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в коротком мини Алла Пугачева в мини поразила поклонников стройными ногами.
Экспресс газета 01:00
Экономика
Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России
Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости вчера в 05:56
Футбол
Роналду побил рекорд Шевченко по голам в Серии А
RT на русском 21 июля в 03:53
Происшествия
В Полтаве неизвестный взял в заложники полковника полиции Украины
Полтава, Украина, 23 июля 2020, 11:42 — REGNUM В Полтаве подозреваемый в угоне автомобилей взял в заложники полковника полиции Виталия Шияна.
REGNUM 04:42
Шоу-бизнес
Семья певца Алексея Чумакова готовится к похоронам
ФАН вчера в 20:07
Общество
Предпринимательница отсудила у Пугачевой бренд «Кристина»
В своем иске Мартиросян, занимающаяся производством мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных, потребовала досрочно прекратить правовую охрану принадлежащего певице товарного знака "Кристина" в связи с его неиспользованием.
РИА Новости 03:23
Происшествия
Суд заключил под домашний арест гендиректора «Титановой долины»
Свердловский областной суд в четверг отменил избранную ранее меру пресечения в виде залога и постановил заключить под домашний арест генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
РИА Новости 04:39
Кино
Сценарист «Мстителей: Финал» раскрыл, как Капитан Америка смог вызвать молнию
Соавтор сценария «Мстителей: Финал» Кристофер Маркус прокомментировал зрелищную сцену, в которой во время сражения с Таносом (Джош Бролин) Капитану Америке (Крис Эванс) удается вызвать на безумного титана с помощью молота Мьельнира череду мощных ударов молнии.
Киноафиша России 21 июля в 13:00
Футбол
«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне
«Химки» приняли решение выступить в следующем сезоне чемпионата России.
Vprognoze.ru вчера в 07:19
Армия и оружие
Украина сообщила о ранении четырех военных на Донбассе
Украина сообщила о ранении четырех военных на Донбассе. Об этом рассказали представители местного министерства обороны.
Piter.tv 03:40
Технологии
Создатель российской вакцины от COVID-19 объяснил ее быстрое появление
Логунов возглавил группу разработчиков НИЦЭМ, которая занималась созданием российской вакцины.
РБК 03:46
Общество
Путин призвал активнее продвигать индустриальные проекты
Президент России в режиме видеоконференции открыл комплекс переработки нефти "Евро+" на Московском НПЗ.
Российская газета 04:23
Политика
Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов
Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 01:41
Футбол
«Ливерпуль» одержал победу над «Челси», команды забили восемь голов
Ливерпуль, Великобритания, 23 июля 2020, 07:44 — REGNUM «Ливерпуль» одержал победу над «Челси» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
REGNUM 00:44
Технологии
Apple отказалась от покупки британского разработчика процессорных ядер
Предложение японского SoftBank о покупке британского разработчика процессорных ядер ARM отклонила американская Apple, сообщил 23 июля Bloomberg со ссылкой на свои источники.
ИА Красная Весна 04:04
Шоу-бизнес
Анна Седокова объявила, что выходит замуж за баскетболиста Яниса Тимму
Поп-певица Анна Седокова разместила в инстаграме романтическую фотографию, на которой обнимается с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, и сообщила, что он седлал ей предложение.
РИА Новости 04:10
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Lenta.ru вчера в 15:02
Здоровье
В Свердловской области обнаружено 234 новых носителя коронавируса
В Свердловской области за 21 июля подтверждено 234 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 07:09
Экономика
В России могут приостановить индексацию зарплат чиновников
Москва, 21 июля 2020, 10:26 — REGNUM Министерство финансов России в 2021 году может отказаться от индексации окладов государственных служащих.
REGNUM 21 июля в 03:26
Политика
Китай пообещал ответить на закрытие генконсульства страны в США
Власти Китая назвали беспрецедентным закрытие генерального консульства Китая в Хьюстоне и пообещали ответить США соответствующим образом, пишет The Hill в среду, 22 июля.
Известия вчера в 22:47
Авто
Kia показала на видео новый серийный кроссовер Kia Sonet
7 августа компания Kia в Индии проведет презентацию нового кроссовера под названием Sonet.
Tvoe-avto.com 21 июля в 12:30
Общество
Пресс-служба Пригожина сообщила о подготовке нового иска к Навальному
Аргументы недели вчера в 16:16