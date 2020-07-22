Полномочный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов жестко раскритиковал постановление Верховной рады Украины от 15 июля о проведении местных выборов, заявив, что условия их проведения вступают в прямое противоречие с Минскими соглашениями.

Общество Росгвардия сможет отслеживать гражданское оружие через ИТ-платформу НИИ «Восход» завершает разработку информационной системы для контроля оборота оружия и управления охранными услугами для Росгвардии. 249

Экономика Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме. 29

Общество Предпринимательница отсудила у Пугачевой бренд «Кристина» В своем иске Мартиросян, занимающаяся производством мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных, потребовала досрочно прекратить правовую охрану принадлежащего певице товарного знака "Кристина" в связи с его неиспользованием. 1

Происшествия Суд заключил под домашний арест гендиректора «Титановой долины» Свердловский областной суд в четверг отменил избранную ранее меру пресечения в виде залога и постановил заключить под домашний арест генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

Кино Сценарист «Мстителей: Финал» раскрыл, как Капитан Америка смог вызвать молнию Соавтор сценария «Мстителей: Финал» Кристофер Маркус прокомментировал зрелищную сцену, в которой во время сражения с Таносом (Джош Бролин) Капитану Америке (Крис Эванс) удается вызвать на безумного титана с помощью молота Мьельнира череду мощных ударов молнии.

Армия и оружие Украина сообщила о ранении четырех военных на Донбассе Украина сообщила о ранении четырех военных на Донбассе. Об этом рассказали представители местного министерства обороны.

Общество Путин призвал активнее продвигать индустриальные проекты Президент России в режиме видеоконференции открыл комплекс переработки нефти "Евро+" на Московском НПЗ. 4

Технологии Apple отказалась от покупки британского разработчика процессорных ядер Предложение японского SoftBank о покупке британского разработчика процессорных ядер ARM отклонила американская Apple, сообщил 23 июля Bloomberg со ссылкой на свои источники. 1

Экономика В России могут приостановить индексацию зарплат чиновников Москва, 21 июля 2020, 10:26 — REGNUM Министерство финансов России в 2021 году может отказаться от индексации окладов государственных служащих. 453