Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецГрызлов жестко раскритиковал решение Рады о местных выборах

Полномочный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов жестко раскритиковал постановление Верховной рады Украины от 15 июля о проведении местных выборов, заявив, что условия их проведения вступают в прямое противоречие с Минскими соглашениями.
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Грызлов заявил о несоответствии постановления рады о местных выборах Минским соглашениям

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