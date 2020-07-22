Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецГрызлов жестко раскритиковал решение Рады о местных выборах

Полномочный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов жестко раскритиковал постановление Верховной рады Украины от 15 июля о проведении местных выборов, заявив, что условия их проведения вступают в прямое противоречие с Минскими соглашениями.
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Представитель России в контактной группе по Украине оценил недавно прошедшие переговоры

Телеканал 360°вчера в 17:38

Грызлов жестко раскритиковал решение Рады о местных выборах

Московский Комсомолецвчера в 16:39

Постановление Рады о выборах нарушает Минские соглашения — Грызлов

ИА Красная Веснавчера в 15:14

Грызлов заявил о несоответствии постановления рады о местных выборах Минским соглашениям

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Грызлов: постановление Рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям

ТАССвчера в 15:15

Грызлов: решение Рады о местных выборах противоречит Минским соглашениям

РИА Новостивчера в 15:48

Украина пообещала прекратить огонь в Донбассе и тут же нарушила Минские соглашения - Грызлов

Царьградвчера в 14:54
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
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РБК вчера в 23:14
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Российская газета вчера в 09:49
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Общество

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Размещение в Сирии иранских комплексов Khordad-3, сопоставимых по своим возможностям с российскими системами "Бук", представляет "смертельную угрозу" для израильских истребителей, как сообщает Breaking Defense.
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Экономика

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Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
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Происшествия

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Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
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Microsoft раскрыла детали того, как будет выглядеть в будущем пользовательский интерфейс и дизайн приложений, входящих в состав офисного пакета компании.
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