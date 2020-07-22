Полномочный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов жестко раскритиковал постановление Верховной рады Украины от 15 июля о проведении местных выборов, заявив, что условия их проведения вступают в прямое противоречие с Минскими соглашениями.

Политика Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока-2» Восточный комитет экономики Германии (OAOEV), объединяющий финансовые, производственные и торговые компании, готовит ответ на санкции США против строительства газопровода "Северный поток-2", заявил руководитель OAOEV Михаэль Хармс в интервью Funke. 22

Общество Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян. 138

Общество В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами Согласно документу, за нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3 тыс. руб. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тыс. руб. Кроме того, мотоциклиста могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев. 249

Происшествия СБУ задержала бывшего сотрудника, причастного к убийству Захарченко Киев, 23 июля 2020, 00:13 — REGNUM Служба безопасности Украины задержала своего бывшего сотрудника Андрея Байдалу, который, по данным МВД ДНР, причастен к убийстве главы республики Александра Захарченко. 337

Общество Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости. 1

Политика Трамп допустил закрытие других дипломатических миссий Китая в США Вашингтон, 23 июля 2020, 02:42 — REGNUM Вслед за генеральным консульством Китая в Хьюстоне, власти США могут закрыть и другие дипломатические миссии КНР, заявил 22 июля американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме. 199