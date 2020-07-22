Политика
Московский КомсомолецГрызлов жестко раскритиковал решение Рады о местных выборах
Полномочный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов жестко раскритиковал постановление Верховной рады Украины от 15 июля о проведении местных выборов, заявив, что условия их проведения вступают в прямое противоречие с Минскими соглашениями.
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Представитель России в контактной группе по Украине оценил недавно прошедшие переговоры
Телеканал 360°вчера в 17:38
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Политика
Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока-2»
Восточный комитет экономики Германии (OAOEV), объединяющий финансовые, производственные и торговые компании, готовит ответ на санкции США против строительства газопровода "Северный поток-2", заявил руководитель OAOEV Михаэль Хармс в интервью Funke.
Вести.Ru вчера в 02:49
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика
Госдеп счел почти невозможным прогресс в отношениях РФ и США
Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган считает, что прогресс в отношениях России и США на данном этапе практически невозможен.
Интерфакс вчера в 20:41
Футбол
Зарплата Дзюбы по новому контракту с «Зенитом» превысит €3 млн в год
Зарплата форварда сборной России Артёма Дзюбы по новому контракту с «Зенитом» составит €3,6–3,7 млн в год.
News.ru вчера в 13:15
Здоровье
Диетолог раскрыла способ избавления от жира на животе
РЕН ТВ вчера в 20:30
Кино
В Минкультуры РФ анонсировали открытие кинотеатров без показа драм
Российские кинотеатры начнут работу после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, с показа "светлых и простых фильмов", заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Реальное время вчера в 16:59
Общество
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Российская газета вчера в 09:49
Здоровье
В Свердловской области выявлены нарушения при лечении коронавируса
Росздравнадзор выявил «грубые нарушения» в организации и оказании медпомощи пациентам с COVID-19 в Свердловской области.
Уральский меридиан 21 июля в 11:35
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Lenta.ru вчера в 15:02
Наука
В Британии для сейфов и замков создали неразрезаемый материал
МТВ онлайн вчера в 06:43
Общество
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК вчера в 07:36
Общество
В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами
Согласно документу, за нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3 тыс. руб. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тыс. руб. Кроме того, мотоциклиста могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев.
РБК вчера в 20:13
Шоу-бизнес
28-летняя дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж
Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
Wday.ru вчера в 08:00
Шоу-бизнес
52-летняя Алика Смехова показала фигуру в купальнике
Популярная 52-летняя актриса Алика Смехова, лишенная в этом году возможности отправиться за границу, отдыхает на черноморском курорте.
Bimru.ru вчера в 06:41
Общество
Лето 2020 года может стать самым дождливым в истории Москвы
В Москве в текущем месяце уже выпала норма осадков, таким образом июль продолжил серию месяцев с дождливой погодой.
Газета.Ru вчера в 19:31
Армия и оружие
Breaking Defense: РФ «прикрыла» Израиль от смертельной угрозы в Сирии
Размещение в Сирии иранских комплексов Khordad-3, сопоставимых по своим возможностям с российскими системами "Бук", представляет "смертельную угрозу" для израильских истребителей, как сообщает Breaking Defense.
РЕН ТВ вчера в 18:03
Общество
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
Известия вчера в 09:39
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии
ToDay News Ufa вчера в 08:06
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 21 июля в 03:27
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника, причастного к убийству Захарченко
Киев, 23 июля 2020, 00:13 — REGNUM Служба безопасности Украины задержала своего бывшего сотрудника Андрея Байдалу, который, по данным МВД ДНР, причастен к убийстве главы республики Александра Захарченко.
REGNUM вчера в 17:13
Гаджеты
Xiaomi в августе обновит 23 смартфона до стабильной версии MIUI 12
Китайский гигант Xiaomi в августе планирует обновить программное обеспечение 23 смартфонов компании до стабильной версии MIUI 12.
ПРАЙМ вчера в 02:50
Общество
Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа
Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС вчера в 08:17
Политика
Трамп допустил закрытие других дипломатических миссий Китая в США
Вашингтон, 23 июля 2020, 02:42 — REGNUM Вслед за генеральным консульством Китая в Хьюстоне, власти США могут закрыть и другие дипломатические миссии КНР, заявил 22 июля американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM вчера в 19:42
Технологии
Microsoft показала обновленный дизайн Office 365
Microsoft раскрыла детали того, как будет выглядеть в будущем пользовательский интерфейс и дизайн приложений, входящих в состав офисного пакета компании.
Piter.tv вчера в 07:24
Кино
Составлен рейтинг лучших хоррор-фильмов первой половины 2020 года
Список лучших фильмов ужасов за первое полугодие текущего года составило издание Сollider.
Live24 21 июля в 14:42
Экономика
Хуснуллин: кабмин определится с продлением льготной ипотеки в ноябре
Правительство России определится с возможностью продления программы льготной ипотеки под 6,5% в ноябре 2020 года.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 08:16
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
Общество
Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica
BFM.ru вчера в 14:22
Культура
Актер из «Интернов» остался в Лондоне для работы официантом
Как сообщает StarHit, сначала Шаракоис работал на стройке, теперь же устроился официантом в ресторан русской кухни ZIMA.
АБН 21 июля в 17:18