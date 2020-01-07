Политика
РИА НовостиГуаидо принес присягу «временного президента» Венесуэлы
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо снова принес присягу как временный президент Венесуэлы во время заседания оппозиционного парламента, состоявшегося во вторник, сообщается в Twitter оппозиционного органа.
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Лидер венесуэльской оппозиции принес присягу на трибуне президиума парламента
Независимая газета11:45
Гуайдо прорвался через оцепление в парламент Венесуэлы, чтобы выступить перед сторонниками
Комсомольская правда11:40
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