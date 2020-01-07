Политика

РИА НовостиРИА НовостиГуаидо принес присягу «временного президента» Венесуэлы

Лидер оппозиции Хуан Гуаидо снова принес присягу как временный президент Венесуэлы во время заседания оппозиционного парламента, состоявшегося во вторник, сообщается в Twitter оппозиционного органа.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:32, Ашберн
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