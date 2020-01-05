Политика
РИА НовостиГуаидо сняли с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы
Позднее Гуаидо признал провал попытки госпереворота. Хуана Гуаидо сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы. На смену ему избран провластный депутат Луис Парра, сообщил телеканал Vivoplay.
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Общество
379 пунктов приема елок начали работать в Москве
Всего в мегаполисе открылось 379 пунктов приема новогодних елок.
Кино
Выбираем лучшего комментатора десятилетия: есть восемь претендентов и аргументы за каждого
В декабре 2019 года самой оживленной планеркой редакции Sports.ru была та, на которой обсуждался лучший комментатор десятилетия.
Армия и оружие
Британская подводная лодка атакует Иран ракетами «Томагавк»
Средства массовой информации сообщили о том, что подводная лодка класса «Эстьют» ВМС Великобритании атакует территорию Ирана крылатыми ракетами «Томагавк».
Политика
Трамп отчитал сотрудников Белого дома за пропущенный звонок от Путина
Глава разведывательного управления Пентагона Майкл Флинн признался Трампу, что Путин звонил, но его не соединили с Овальным кабинетом в связи с огромным количством звонков.
Политика
Иран отказался от ограничений ядерной сделки
Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
Космос
Луна таинственным образом утратила магнитное поле
Экономика
Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи
Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
Здоровье
Сколько можно хранить специи?
При покупке следует учитывать то, что целые специи сохраняют свою свежесть дольше, чем молотые.
Политика
США разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск
Соединенные Штаты разочарованы решением иракского парламента об ограничении иностранного присутствия в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.
Культура
Умер Геннадий Пискунов, народный артист России
Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
Хоккей
Сборная Канады празднует победу в финале МЧМ-2020. Видео
Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 27 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью.
Армия и оружие
При атаке боевиков в Кении погибли военные США
При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.
Общество
Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»
Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.
Хоккей
Подколзин: «У нас хорошая команда, хорошие пацаны. Мы играли, а не мучились»
Нападающий сборной России Василий Подколзин прокомментировал поражение от Канады (3:4) в финальном матче молодежного чемпионата мира в Чехии.
Политика
Зеленский провел переговоры с министром иностранных дел Омана
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых быстрых смартфонов 2019 года
Китайский бенчмарк Master Lu подвёл итоги ушедшего года и опубликовал рейтинг самых производительных смартфонов.
Футбол
АЕК Карреры одержал третью победу в четырех последних играх
АЕК обыграл «Панаитоликос» (3:1) в матче 17-го тура чемпионата Греции.
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
Армия и оружие
ВКС РФ пополнятся шестью модернизированными ракетоносцами Ту-95МС
Вооруженные силы РФ в текущем году получат шесть модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-95МС, оснащенных новыми комплексами радиоэлектронной борьбы и авионикой.
Футбол
«Рубин» уведомил «Спартак» о намерении вступить в переговоры с Солтмурадом Бакаевым
По моей информации, «Рубин» уведомил «Спартак» о намерении вступить в переговоры с Бакаевым-младшим.
Культура
Грета Тунберг изменила имя в своём Twitter
Шведская экоактивистка Грета Тунберг изменила в Twitter своё имя на Шэрон. Девушка в шутку подписалась как «Шэрон» в честь популярного мема.
Общество
Россиян ждет аномальное тепло на Рождество
Почти на всей территории России на Рождество превысятся температурные нормы.
Общество
В России сегодня вводятся ограничения на поставки цитрусовых из Китая
Россельхознадзор продолжает систематически выявлять опасные карантинные объекты в экспортируемых цитрусовых из Китая.