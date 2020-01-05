Политика

РИА НовостиРИА НовостиГуаидо сняли с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы

Позднее Гуаидо признал провал попытки госпереворота. Хуана Гуаидо сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы. На смену ему избран провластный депутат Луис Парра, сообщил телеканал Vivoplay.
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Парламент Венесуэлы инициирует новое заседание для переизбрания на посту председателя Хуана Гуайдо

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