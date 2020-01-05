Политика
Lenta.ruГуайдо лишился поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо снят с поста руководителя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Вместо него место спикера займет провластный депутат Луис Парра.
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Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".
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СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде
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Иран готовит удар по военным объектам США
В Иране готовится удар по военным объектам США, что станет ответом на убийство генерала Касема Сулеймани.
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Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
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В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека
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«Минималка» на Украине обогнала российскую: почему «перемога» отменяется
Минимальная зарплата на Украине выросла с начала года и в долларовом эквиваленте теперь обгоняет «минималку» в России и Белоруссии.
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Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию 15 января
Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию РФ 15 января в Центральном выставочном зале "Манеж", говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
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В 1949 году Нобелевскую премию по литературе (с формулировкой «за значительный и художественно уникальный вклад в развитие современного американского романа») получил американский писатель Уильям Фолкнер.
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
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В «Енисее» остановились на кандидатуре Тарханова
По данным matchtv.ru, основным претендентом на пост главного тренера «Енисея» является Александр Тарханов, занимающий сейчас должность вице-президента «Пюника».
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Климкин заявил об отсутствии шансов на вступление Украины в НАТО и ЕС
В декабре Климкин заявил, что часть украинской территории может перейти под контроль России.
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Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае достигло 59
В самом густонаселенном городе центрального Китая — Ухани — число заболевших неизвестной формой пневмонии достигло 59 человек.
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В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
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«Оренбург» подписал воспитанника «Барселоны»
«Оренбург» объявил о переходе сенегальского форварда «Гента» Мамаду Силлы.
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В Крыму задержан начальник отдела полиции, сбивший трех человек
В отношении начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Первомайского райотдела Крыма возбуждено уголовное дело после ДТП со смертельным исходом.
Политика
Во Франции назвали политиков, способных остановить конфликт в Донбассе
Способствовать преодолению кризиса на Украине способны десять мировых политиков, считает французский портал Factamedia.
Наука
Разработана вакцина против болезни Альцгеймера
Американские и австралийские ученые разработали вакцину, которая может стать эффективным средством профилактики болезни Альцгеймера.
Общество
Авербух назвал гонорары фигуристов за участие в ледовых шоу
Призер Олимпийских игр, хореограф в фигурном катании Илья Авербух рассказал новостному порталу Sport24 в воскресенье, 5 января, что средний гонорар спортсмена за участие в ледовом шоу колеблется в пределах 150–200 тыс. рублей за один выход.
Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек скончался от ножевых ранений после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщает следственное управление СК России по Нижегородской области.
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«Декабрист» Иван Янковский: «Хуже равнодушия нет ничего»
Журналисты ИА «Столица» поговорили с актером о новом взгляде на восстание декабристов, ответственности за свое место в актерской династии и о том, какие фильмы и роли он выбирает.
Общество
В России планируют скорректировать брачный возраст
Политика
Эрдоган считает, что убийство Сулеймани нельзя оставлять без ответа
«Нельзя оставлять без какого-либо ответа убийство какого-либо военачальника, который входил в высшие эшелоны власти какого-либо государства», - приводит слова турецкого лидера ТАСС.
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Анастасия Волочкова случайно показала таинственного бойфренда
Новогодние каникулы Анастасия Волочкова решила провести в жарком Таиланде, куда отправилась не одна, а в компании таинственного возлюбленного, которого уже целый год не могут увидеть подписчики.