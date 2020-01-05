Политика

Lenta.ruLenta.ruГуайдо лишился поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо снят с поста руководителя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Вместо него место спикера займет депутат Луис Парра, поддерживающий законного президента Николаса Мадуро.
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