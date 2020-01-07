Политика

Российская газетаРоссийская газетаГуайдо прорвался в парламент Венесуэлы и занял главную трибуну

После прорыва в здание парламента, где сегодня должно состояться первое заседание после избрания нового состава президиума, Гуайдо занял главную трибуну в зале заседаний. Сейчас он обращается к своим сторонникам.
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