После прорыва в здание парламента, где сегодня должно состояться первое заседание после избрания нового состава президиума, Гуайдо занял главную трибуну в зале заседаний. Сейчас он обращается к своим сторонникам.

Гуайдо прорвался в парламент Венесуэлы и занял главную трибуну

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