Политика
Российская газетаГуайдо прорвался в парламент Венесуэлы и занял главную трибуну
После прорыва в здание парламента, где сегодня должно состояться первое заседание после избрания нового состава президиума, Гуайдо занял главную трибуну в зале заседаний. Сейчас он обращается к своим сторонникам.
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Гуайдо прорвался через оцепление в парламент Венесуэлы, чтобы выступить перед сторонниками
Комсомольская правда11:40
Лидер венесуэльской оппозиции принес присягу на трибуне президиума парламента
Независимая газета11:45
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Армия и оружие
СМИ сообщили о второй волне ударов КСИР по базе США в Ираке
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Политика
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Комментируя визит главы России, эксперт из США отметил, что «Путин напоминает заинтересованным сторонам, что Россия остается доминирующей силой в Сирии, также гарантируя, что Асад не станет дрейфовать в сторону Ирана после убийства Сулеймани, и мягко сигнализируя о том, что не хочет видеть американо-иранскую конфронтацию в Сирии».
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о самых опасных блюдах в ресторанах
Наиболее опасными с точки зрения возникновения инфекции признаны: «многокомпонентные салаты (в первую очередь с майонезом и сметаной), пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень».
Политика
Пушков прокомментировал отказ Эстонии ратифицировать договор о границе
Россия не планировала ратифицировать договор о границе с Эстонией, заявил сенатор Алексей Пушков.
Политика
В Латвии объяснили недружественное отношение Прибалтики к России
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью Sputnik Латвия объяснил недружественное отношение его страны и всей Прибалтики в целом к России.
Здоровье
Врач рассказал, чем опасен для здоровья грязный воздух в Чите
Врач-эндоскопист (бронхолог) Павел Фадеев рассказал, что загрязненный воздух в Чите может вызывать сухой кашель, отдышку и приступы удушья.
Наука
Огромное скопление морских черепах сняли на видео
Морской биолог Ванесса Бези (Vanessa Bézy) поделилась удивительным видео, демонстрирующим огромное прибрежное скопление черепах — на территории заповедника Ostional Wildlife Refuge в Коста-Рике; она сделала данную запись с помощью дрона в рамках исследования в 2016 году.
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Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов
Ясновидящая Саона в интервью изданию Дни.ру заявила, что Анастасия Заворотнюк на самом деле симулирует тяжелое заболевание, чтобы скрыться от кредиторов, которым она задолжала огромную сумму денег.
Армия и оружие
«Мученик Сулеймани»: КСИР рассказал об операции по атаке объектов США
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Армия и оружие
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По информации разработчика Boeing, беспилотные ведомые будут оснащены системой искусственного интеллекта, что позволит выполнять задания в автономном режиме.
Авто
Обновлённые Hyundai Creta и Hyundai Solaris готовятся к выходу в РФ
Обновленные седан Hyundai Solaris и кроссовер Hyundai Creta поступят в продажу в России в первом полугодии 2020 года.
Футбол
«Манчестер Сити» победил «МЮ» в первом матче полуфинала Кубка лиги
Футболисты "Манчестер Сити" обыграли "Манчестер Юнайтед" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.
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Глава Пентагона: США не стремятся к войне с Ираном
Глава Пентагона Марк Эспер в интервью CNN заявил, что Соединённые Штаты не стремятся к военному противостоянию с Ираном.
Происшествия
Глава индонезийского управления по борьбе со стихиями едва не погиб в вертолете Ми-35. Видео
Глава индонезийского управления по борьбе со стихиями Донни Монардо потерпел неудачу при попытке вылететь на место наводнения — страна с начала года страдает от ливней, в результате чего погибли десятки человек.
Наука
Ученые исследовали, как золото в вакууме образует крошечные тетраэдры
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Гаджеты
Новое обновление MIUI уменьшит функциональность смартфонов Xiaomi
Новое обновление оболочки MIUI приведёт к уменьшению общей функциональности смартфонов от Xiaomi.
Здоровье
В Китае растет число заболевших неизвестным видом пневмонии
Футбол
Украинский тренер объяснил, почему не согласился работать в России
Украинский футбольный тренер Роман Григорчук, в настоящее время работающий с казахстанской «Астаной», рассказал о предложениях о трудоустройстве из России.
Космос
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Мэтт Каплан, астрофизик из Университета штата Иллинойс (США) вывел метафору космического корабля на новый уровень, описав две гигантские машины, способные двигать целые звездные системы.
Гаджеты
Lenovo представила первый ноутбук с гибким экраном
Китайская компания Lenovo представила ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1 Fold на выставке электроники Consumer Electronics Show (CES) 2020 в Лас-Вегасе.
Шоу-бизнес
45-летняя Хлоя Севиньи ждет первого ребенка
Актриса Хлоя Севиньи ждет первенца, об этом сообщает Daily Mail.
Общество
Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Спорт
Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга
Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
Культура
Шнуров в матерном стихотворении высмеял новый фильм Бондарчука
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Армия и оружие
США перебросили к Ирану шесть бомбардировщиков B-52
Соединенные Штаты начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гaрсия в Индийском океане.
Гаджеты
AMD показала порты и геймпад Xbox Series X
Авто
Автовладельцам в России напомнили об изменениях в 2020 году
В 2020 году произошло и произойдет еще ряд изменений в автомобильной сфере. Так с 01.01.2020 года повысился утилизационный сбор.