Политика

ТАССТАССГуайдо прорвался в здание парламента Венесуэлы и занял главную трибуну

Часть оппозиции отвергла его присягу, заявив, что на сессии не было кворума. Гуайдо в свою очередь обвинил власти в препятствовании доступу депутатов в здание парламента, где должны были пройти выборы председателя. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал законным назначение нового спикера.
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Гуайдо прорвался через оцепление в парламент Венесуэлы, чтобы выступить перед сторонниками

Комсомольская правда11:40

Гуаидо принес присягу «временного президента» Венесуэлы

РИА Новости11:47

Лидер венесуэльской оппозиции принес присягу на трибуне президиума парламента

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РБК12:54

Полиция Венесуэлы оцепила здание парламента в первый день работы под председательством нового спикера

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Гуайдо прорвался в здание парламента Венесуэлы и выступил перед сторонниками

Вести.Ru10:49

Гуайдо прорвался в здание парламента Венесуэлы и занял главную трибуну

ТАСС10:37
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:01, Ашберн
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Правящая коалиция Эстонии отказалась продолжать ратификацию договора о границе с Россией.
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Отмечалось, что причиной, по которой Россия и Белоруссия не смогли договориться насчет поставок нефти, стало то, что белорусская сторона попросила снизить цену на сырье.
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Московский Комсомолец 03:31
Общество

Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко

Lenta.ru вчера в 23:55
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Президент Польши созвал совещание по вопросу отношений с Россией

Глава Польши Анджей Дуда созвал совещание с правительством, на котором пожелал обсудить отношения с Россией, ситуацию на Ближнем Востоке и 75-ю годовщину освобождения немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
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Анонсирован новый смартфон OnePlus Concept One с невидимой камерой

Особенностью станет то, что все модули будут невидимыми. Однако такой режим будет активен в процессе пассивного состояния камеры.
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В ЛДПР прокомментировали раздачу Жириновским денег в Москве

РИА Новости 08:40
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Россиян предупредили о риске отравления из-за снега и сосулек

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После проигранного первого сета Стефанос Циципас в гневе разбил ракетку и в итоге один из осколков угодил в руку отца греческого теннисиста.
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Телескоп TESS обнаружил похожую на Землю экзопланету

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Официально представили электрический кроссовер Fisker Ocean

Компания Fisker презентовала электрический кроссовер Ocean, мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе.
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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прокомментировал отказ в визе США, куда глава МИД намеревался отправиться для участия в заседании Совбеза ООН.
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Компания Kia на K5/Optima с 21 ноября до конца 2019 года на домашнем рынке оформила 16 тыс. заказов, и это при том, что Южной Корее за год планировалось продать 70 тыс. седанов.
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У гостей шайбу забросил Андрей Кузьменко. "Спартак" третий раз в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата одержал победу над СКА.
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Российский паспорт стал менее привлекательным

В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
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Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье

В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
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