Политика
ТАССГуайдо прорвался в здание парламента Венесуэлы и занял главную трибуну
Часть оппозиции отвергла его присягу, заявив, что на сессии не было кворума. Гуайдо в свою очередь обвинил власти в препятствовании доступу депутатов в здание парламента, где должны были пройти выборы председателя. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал законным назначение нового спикера.
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Гуайдо прорвался через оцепление в парламент Венесуэлы, чтобы выступить перед сторонниками
Комсомольская правда11:40
Лидер венесуэльской оппозиции принес присягу на трибуне президиума парламента
Независимая газета11:45
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После проигранного первого сета Стефанос Циципас в гневе разбил ракетку и в итоге один из осколков угодил в руку отца греческого теннисиста.
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Британская женщина-астронавт уверена в существовании инопланетян
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