Политика

ИзвестияИзвестияГуайдо сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы

Венесуэла на протяжении нескольких лет пребывает в экономическом и политическом кризисе, однако обострение ситуации пришлось на январь 2019 года. 23 января на фоне продолжительных протестных акций лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства.
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Гуаидо сняли с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы

РИА Новости13:05

СМИ: противник Гуайдо объявил себя председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы

ТАСС13:18

Гуайдо сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы

Известия13:08

Гуайдо сместили с поста главы парламента Венесуэлы

Коммерсантъ13:30

Гуайдо лишился поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы

Lenta.ru13:28

Гуаидо сняли с должности главы Национальной ассамблеи Венесуэлы

Московский Комсомолец13:17

СМИ: Противник Гуайдо объявил себя председателем Нацассамблеи Венесуэлы

Life.ru13:28
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В Токио на ежегодном рыбном аукционе голубой тунец весом 278 кг был продан за 193,2 млн йен ($1,8 млн), пишет NHK.
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Ученый рассказал о способе быстро избавиться от жира на животе

Определенное сочетание кардионагрузки, силовых упражнений и правильного питания поможет быстро избавиться от жира на животе.
Известия 03 января в 19:17
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Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке

Иран решил прекратить выполнение обязательств по СВПД после того, как США в одностороннем порядке объявили о выходе из ядерной сделки в 2018 году и постепенно начали восстанавливать санкции против Тегерана.
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Хоккей

Сборная Германии разгромила Казахстан и сохранила место в элите МЧМ

Сборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.
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Тело Сулеймани доставили в Иран для прощания

Тело убитого генерала Касема Сулеймани доставили на родину – в Иран.
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Бывший футболист "Челси" Пэт Невин рассказал, как едва не убил владельца "синих" Романа Абрамовича:Где-то три года назад я отдыхал на шотландском острове Арран.
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Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал "просадку промышленности" главной причиной снижения бюджетных доходов.
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Армия и оружие

Боевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
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Омское собрание в память о Федорове прошло без задержаний

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Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.
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Зеленский провел переговоры с министром иностранных дел Омана

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.
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Полицейские в Архангельске задержали мужчину, напавшего с ножом на водителя бригады скорой помощи, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
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В Ростове-на-Дону мужчина попытался пройти в Дом творчества с сумкой с оружием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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В отношении начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Первомайского райотдела Крыма возбуждено уголовное дело после ДТП со смертельным исходом.
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Светлана Лобода с юмором поздравила 57-летнего Тилля Линдеманна

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В Таиланде задержали россиян за секс на пляже

В Паттайе задержали и оштрафовали двух россиян за секс на пляже, пишет Bangkokpost.
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