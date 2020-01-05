Поздравляю Хуана Гуайдо с переизбранием в Национальную ассамблею. Аресты, взятки и блокирование доступа к зданию не смогли сорвать работу Национальной ассамблеи Венесуэлы. Только переходное правительство, организующее свободные и справедливые президентские выборы, может положить конец кризису.

Депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы избрали нового председателя законодательного органа, сообщает телеканал Vivoplay. Место оппозиционера Хуана Гуайдо занял сторонник официальной власти Луис Парра. Действующие руководители ассамблеи, включая Гуайдо, не принимали участия в заседании.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова случайно показала таинственного бойфренда Новогодние каникулы Анастасия Волочкова решила провести в жарком Таиланде, куда отправилась не одна, а в компании таинственного возлюбленного, которого уже целый год не могут увидеть подписчики.

Происшествия В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.

Политика Сайт призывной службы США рухнул после убийства Сулеймани Вашингтоном Сайт призывной службы США Selective Service System рухнул в связи с сообщениями от Третьей мировой войне, возникших на фоне убийства Вашингтоном иранского генерала Касема Сулеймани.

Армия и оружие Американские эксперты предсказали уход США из Ирака Американские эксперты считают, что убийство генерала Касема Сулеймани приведёт к невозможности дальнейшего присутствия США в Ираке, сообщает газета The New York Times.

Политика Эрдоган считает необходимым ответить на убийство Сулеймани Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что нельзя оставлять без ответа ликвидацию войсками Соединённых Штатов иранского генерала Касема Сулеймани.

Происшествия В Крыму задержали полицейского, подозреваемого в наезде на пешеходов Следственный комитет России по Крыму возбудил уголовное дело в отношении начальника районного отдела участковых, который подозревается в наезде 4 января на пешеходном переходе на троих людей, один из которых позднее от полученных травм скончался в больнице.