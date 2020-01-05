Политика
Газета.RuГуайдо снят с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы
Депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы избрали нового председателя законодательного органа, сообщает телеканал Vivoplay. Место оппозиционера Хуана Гуайдо занял сторонник официальной власти Луис Парра. Действующие руководители ассамблеи, включая Гуайдо, не принимали участия в заседании.
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Поздравляю Хуана Гуайдо с переизбранием в Национальную ассамблею. Аресты, взятки и блокирование доступа к зданию не смогли сорвать работу Национальной ассамблеи Венесуэлы. Только переходное правительство, организующее свободные и справедливые президентские выборы, может положить конец кризису.
— Майк Помпео, американский политикИнтерфакс 21:16
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