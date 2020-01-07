Политика

Газета.RuГазета.RuГуайдо вновь принес присягу «временного президента» Венесуэлы

Отмечается, что присягу Гуайдо принял первый вице-президент Национальной ассамблеи. До этого сторонники Хуана Гуайдо, который в начале 2019 года объявил себя временным президентом Венесуэлы, заявили, что он останется на посту спикера венесуэльского парламента на следующий срок.
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Глава венесуельской оппозиции Хуан Гуайдо принес присягу на трибуне Национальной ассамблеи

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