Политика

Газета.RuГазета.RuГуайдо вновь принес присягу «временного президента» Венесуэлы

Отмечается, что присягу Гуайдо принял первый вице-президент Национальной ассамблеи. До этого сторонники Хуана Гуайдо, который в начале 2019 года объявил себя временным президентом Венесуэлы, заявили, что он останется на посту спикера венесуэльского парламента на следующий срок.
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