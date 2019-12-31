Политика
Газета.RuGuardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО
Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:59, Ашберн
Политика
Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2»
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер жестко раскритиковал санкции США против трубопровода "Северный поток — 2", назвал их вмешательством во внутренние дела Германии.
Политика
России вернули прожившего полтора года в консульстве в Одессе моряка
Дипломаты приняли решение позволить ему поселиться в дипмиссии — там он прожил полтора года.
Политика
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Политика
Владимир Путин отметил заслуги саратовцев
Саратовские строитель, врач и журналист отмечены Указом президента страны Владимира Путина.
Политика
Украина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии
Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что энергосистема страны перестанет быть российско-белорусской частью и станет европейской.
Гаджеты
Xiaomi раскрыла характеристики умных смарт-часов Mi Watch Color
Китайская компания Xiaomi раскрыла характеристики анонсированных умных часов Mi Watch Color.
Энергетика
Reuters: Россия 1 января может остановить экспорт нефти в Белоруссию
Затянувшиеся переговоры РФ и Белоруссии об условиях поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в 2020 году могут привести к приостановке прокачки сырья с 1 января, сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли.
Общество
Министром транспорта Тверской области стал Дмитрий Насибуллин
Распоряжением главы региона на должность министра транспорта Тверской области назначен Дмитрий Насибуллин.
Общество
Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии
Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах.
Общество
Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента
Футбол
ЦСКА опубликовал предновогодний ролик с участием Гинера и Чалова
Здоровье
Нарколог призвал не смешивать алкогольные напитки за новогодним столом
По словам медика, организму проще справиться с алкогольной нагрузкой, если человек на протяжении всего праздника не смешивает алкоголь.
Армия и оружие
Армия США запретила пользоваться TikTok своим военным
Происшествия
На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии.
Политика
В Крыму задержали двух украинцев
При попытке незаконного пересечения российско-украинской границы задержаны два гражданина Украины, говорится в сообщении крымского погрануправление ФСБ России.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Экономика
С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию
С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Общество
В России могут переименовать все гражданские самолеты
Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил РИА Новостям, что в России могут переименовать все гражданские самолеты и объединить их в линейку под единым названием.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Политика
К 20-летию Путина у власти Кремль опубликовал архивные фото
На официальном сайте Кремля опубликовали подборку архивных фотографий к 20-летию пребывания Владимира Путина на посту президента Российской Федерации.
Общество
Умер создатель Ту-160 Валентин Близнюк
Валентин Блюзнюк работал авиаконструктором, был сотрудником ОКБ Туполева, руководителем работ по созданию сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.
Политика
Захарова назвала США «положившими ноги на стол» мировой политики
США на мировой арене ведут себя по нормам времен Дикого Запада, «кладя ноги на мировой стол».
Шоу-бизнес
Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России
Армия и оружие
В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана
Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.
Технологии
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
Театры
Виктор Рыжаков стал новым худруком театра «Современник»
Новым художественным руководителем театра «Современник» станет режиссер Виктор Рыжаков.
Политика
Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией
Журналисты агентства Sputnik Эстония c 1 января 2020 года вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования, сообщило МИА "Россия сегодня".
Энергетика
Молдавия и «Газпром» продлили контракт на поставку газа
Молдавия приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который истекал в 2019 году.