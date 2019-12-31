Политика

Газета.RuГазета.RuGuardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО

Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

The Guardian рассказала о давнем плане вовлечения России в НАТО

Известия05:50

Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО

Газета.Ru05:41

25 лет назад в правительстве Великобритании обсуждалась идея пригласить Россию в НАТО

Эхо Москвы03:32

Великобритания предлагала принять Россию в НАТО на ограниченных правах

News.ru04:58

Guardian: Великобритания в 1995 году предлагала сделать РФ ассоциированным членом НАТО

ТАСС04:36

Раскрыт секретный план по превращению России в «ассоциированного члена» НАТО

Lenta.ru04:24

СМИ: В Британии в 90-е хотели сделать РФ ассоциированным членом НАТО

РИА Новости05:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:59, Ашберн
Политика

Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2»

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер жестко раскритиковал санкции США против трубопровода "Северный поток — 2", назвал их вмешательством во внутренние дела Германии.
РИА Новости 03:53
Политика

России вернули прожившего полтора года в консульстве в Одессе моряка

Дипломаты приняли решение позволить ему поселиться в дипмиссии — там он прожил полтора года.
Lenta.ru 05:26
Политика

Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

Lenta.ru 04:34
Происшествия

Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за проблем с двигателем

Вести.Ru 01:11
Политика

Владимир Путин отметил заслуги саратовцев

Саратовские строитель, врач и журналист отмечены Указом президента страны Владимира Путина.
Саратов 24 05:40
Политика

Украина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что энергосистема страны перестанет быть российско-белорусской частью и станет европейской.
Газета.Ru 01:18
Гаджеты

Xiaomi раскрыла характеристики умных смарт-часов Mi Watch Color

Китайская компания Xiaomi раскрыла характеристики анонсированных умных часов Mi Watch Color.
Народные новости 04:38
Энергетика

Reuters: Россия 1 января может остановить экспорт нефти в Белоруссию

Затянувшиеся переговоры РФ и Белоруссии об условиях поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в 2020 году могут привести к приостановке прокачки сырья с 1 января, сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли.
Коммерсантъ 03:54
Политика

Президенты РФ и Украины провели телефонный разговор

BFM.ru 05:20
Общество

Министром транспорта Тверской области стал Дмитрий Насибуллин

Распоряжением главы региона на должность министра транспорта Тверской области назначен Дмитрий Насибуллин.
КП - Тверь 05:15
Общество

Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии

Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах.
Коммерсантъ вчера в 19:43
Общество

Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента

Московский Комсомолец вчера в 09:57
Футбол

ЦСКА опубликовал предновогодний ролик с участием Гинера и Чалова

RT на русском вчера в 09:19
Здоровье

Нарколог призвал не смешивать алкогольные напитки за новогодним столом

По словам медика, организму проще справиться с алкогольной нагрузкой, если человек на протяжении всего праздника не смешивает алкоголь.
Российская газета 03:03
Армия и оружие

Армия США запретила пользоваться TikTok своим военным

Московский Комсомолец 01:01
Происшествия

На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты

В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии.
РИА Новости вчера в 23:30
Политика

В Крыму задержали двух украинцев

При попытке незаконного пересечения российско-украинской границы задержаны два гражданина Украины, говорится в сообщении крымского погрануправление ФСБ России.
Rambler News Service вчера в 10:59
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Экономика

С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru вчера в 09:52
Общество

В России могут переименовать все гражданские самолеты

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил РИА Новостям, что в России могут переименовать все гражданские самолеты и объединить их в линейку под единым названием.
Дождь вчера в 00:37
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Вести.Ru вчера в 05:11
Политика

К 20-летию Путина у власти Кремль опубликовал архивные фото

На официальном сайте Кремля опубликовали подборку архивных фотографий к 20-летию пребывания Владимира Путина на посту президента Российской Федерации.
Mockva.ru вчера в 14:36
Общество

Умер создатель Ту-160 Валентин Близнюк

Валентин Блюзнюк работал авиаконструктором, был сотрудником ОКБ Туполева, руководителем работ по созданию сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.
Газета.Ru вчера в 15:06
Политика

Захарова назвала США «положившими ноги на стол» мировой политики

США на мировой арене ведут себя по нормам времен Дикого Запада, «кладя ноги на мировой стол».
РБК 04:56
Шоу-бизнес

Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России

Rambler News Service вчера в 03:24
Армия и оружие

В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана

Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.
РИА Новости вчера в 13:55
Технологии

WhatsApp перестанет работать на ряде устройств

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
Газета.Ru 01:47
Театры

Виктор Рыжаков стал новым худруком театра «Современник»

Новым художественным руководителем театра «Современник» станет режиссер Виктор Рыжаков.
Вечерняя Москва вчера в 02:22
Политика

Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией

Журналисты агентства Sputnik Эстония c 1 января 2020 года вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования, сообщило МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 04:41
Энергетика

Молдавия и «Газпром» продлили контракт на поставку газа

Молдавия приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который истекал в 2019 году.
ТАСС 04:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рифкинд Малкольм
Британский политик
British politician who served in various roles as a Cabinet minister under Prime Ministers Margaret Thatcher and John Major, including Secretary of State for Scotland, Defence Secretary, and Foreign Secretary.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное