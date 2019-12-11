Политика
Газета.RuGuardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО
Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
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Политика
Лукашенко и Медведев договорились о поставках нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр России Дмитрий Медведев и министр энергетики Александр Новак договорились о поставках нефти без контрактов.
Политика
Демонстранты попытались взять штурмом посольство США в Багдаде
Сотни демонстрантов, ранее хоронивших жертв ударов США по иракскому ополчению, во вторник попытались штурмовать посольство США в Багдаде, сообщает агентство Associated Press.
Армия и оружие
Сирию освободят от террористов уже в 2020 году
Как отмечают специалисты, освобождение большей части территории на северо-западе Сирии будет завершено уже к середине будущего года, после чего, начнётся лишь зачистка районов боевиков, которая, вероятней всего, будет выражаться либо в капитуляции самих террористов, либо в их полном уничтожении.
Энергетика
Болгария начнет получать газ из «Турецкого потока» с 1 января
Болгария готова получать газ из «Турецкого потока» с начала 2020 года, сообщила министр энергетики Теменужка Петкова.
Общество
В Петергофе отказались торжественно расписать Деда Мороза и Снегурочку
В одном из ЗАГСов Петергофа отказались торжественно зарегистрировать брак молодоженов в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, сообщает "Фонтанка.ру".
Политика
Путин поздравил россиян с Новым годом
Энергетика
«Нафтогаз» назвал ожидаемый объём транзита газа в 2020 году
Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Политика
Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге
Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
Общество
Путин поздравил россиян с Новым годом
Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом и пожелал им мира, передает «РИА Новости».
Театры
Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Авто
В Сети показали изображения лифтбека Renault Logan
3D-изображения демонстрируют автомобиль с гармоничными пропорциями, визуально разгруженной кормой и увеличенным свесом.
Армия и оружие
Испытания САУ «Коалиция-СВ» показали на видео
Первое видео с боевых испытаний уникальной гаубицы показал телеканал "Звезда". Тестовые стрельбы проходили в три этапа.
Политика
Между Украиной и Словакией подписано соглашение по газу
Соглашение по газу подписано между газовыми операторами Украины и Словакии, сообщили 31 декабря в пресс-службе оператора ГТС Украины.
Спорт
Йохауг выиграла гонку на 10 км на «Тур де Ски», Непряева — шестая
Норвежская лыжница Терезе Йохауг стала победительницей гонки на 10 км свободным стилем в рамках этапа многодневки «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия).
Политика
В США отреагировали на слова Путина о виновниках Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала на странице в Twitter, что считает виновниками Второй мировой войны фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и лидера СССР Иосифа Сталина.
Политика
Президенты РФ и Украины провели телефонный разговор
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Хоккей
Россия — Германия 5:0 (2-й перерыв)
Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
Происшествия
В Майами найден мертвым российский пилот
В Майами (штат Флорида, США) возле одного из отелей обнаружили мертвым российского пилота, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Технологии
WhatsApp перестанет работать на части устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
Культура
Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»
Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
Единоборства
Харитонов считает, что Александр Емельяненко мог стать чемпионом UFC
Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов заявил, что проблемы с режимом помешали Александру Емельяненко достичь наибольших высот в спорте.
Общество
В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Политика
К 20-летию Путина у власти опубликованы архивные фото и видео
Кино
СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Культура
Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»
Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Общество