Политика

Газета.RuГазета.RuGuardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО

Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
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Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом и пожелал им мира, передает «РИА Новости».
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С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
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Испытания САУ «Коалиция-СВ» показали на видео

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Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
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Британский политик
British politician who served in various roles as a Cabinet minister under Prime Ministers Margaret Thatcher and John Major, including Secretary of State for Scotland, Defence Secretary, and Foreign Secretary.
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