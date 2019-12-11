с чего всё началось

Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.

Общество Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах.

Политика «Газпром» и «Нафтогаз» заключили новое соглашение о транзите Платеж российской компании оказался на уровне контракта 2009 года «Нафтогаз» и «Газпром» подписали новый пятилетний контракт по транзиту газа ровно за сутки до истечения срока действия предыдущего — 1 января 2020 года.

Политика Путин и Зеленский провели телефонную беседу Днем во вторник, 31 декабря, в Кремле сообщили, что глава Российской Федерации Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов.

Политика Лукашенко поручил начать альтернативные поставки нефти в Белоруссию Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по поставкам нефти в страну, передаёт БЕЛТА.

Происшествия Избивший подчинённого якутский депутат стал фигурантом уголовного дела Следуправление СКР по Республике Саха (Якутия) возбудило уголовное дело в отношении депутата регионального парламента и гендиректора компании «Саханефтегазсбыт» Виктора Лебедева по факту причинения им телесных повреждений своему подчинённому.

Общество Путин поздравил россиян с Новым годом Владимир Путин обратился к гражданам России с поздравлениями и пожеланиями по случаю Нового 2020 года.

Экономика Инфляция в России в 2019 году составила 3% Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.

Экономика Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года Вложения в облигации Покупка российских долларовых облигаций с погашением в 2028 году была самой популярной "российской идеей 2019 года" как среди квалифицированных, так и среди неквалифицированных инвесторов, сообщил руководитель управления по работе с финансовыми активами Ситибанка Михаил Знаменский.

Общество Большинство южнокорейцев назвали свою страну «адом» Большинство граждан Южной Кореи хотят уехать из своей страны, называя ее «адом», сообщает местное издание The Hankyoreh («Корейская нация») со ссылкой на результаты социологического исследования.

Происшествия На пляже в Майами нашли тело российского пилота На пляже в Майами нашли тело пилота одной из российских авиакомпаний, сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник.

Финансы Доллар дешевеет к основным мировым валютам Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опускается на 0,13%.