ТАССGuardian: перенаправление нефтегазового экспорта России в Азию станет шоком для ЗападаПеренаправление экспорта российских углеводородов из-за введенных против РФ санкций станет шоком для стран Запада.ТАССОтмечается, что рост цен на энергоносители остановит переход на чистую энергетику.RT на русскомИздание пишет, что глобализация мировой экономики и увеличение взаимозависимости между государствами создали множество "ловушек, в которые страны ловят друг друга".ТАСССтраны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.URA.RuЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMRT на русскомLife.ruЦентральная Служба НовостейПодробнее о событииGuardian: сотрудничество России и Азии шокирует экономику ЗападаURA.Ru15:31The Guardian: переориентация экспорта российских энергоресурсов станет большим экономическим потрясением для стран ЗападаРадио Sputnik11:25Guardian: перенаправление нефтегазового экспорта России в Азию станет шоком для ЗападаТАСС14:25The Guardian: смена направления энергопоставок из России приведёт к экономическим шокамRT на русском12:13The Guardian: перенаправление экспорта топлива из России станет шоком для стран ЗападаLenta.ru15:10The Guardian: Переориентация нефтегазового экспорта РФ в Азию станет для Запада шокомLife.ru10:16The Guardian: смена направления энергопоставок из РФ приведёт к экономическим шокамИА SM-News09:43Показать ещёОценить132Поделиться