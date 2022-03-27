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Guardian: перенаправление нефтегазового экспорта России в Азию станет шоком для Запада

Перенаправление экспорта российских углеводородов из-за введенных против РФ санкций станет шоком для стран Запада.
ТАСС
Отмечается, что рост цен на энергоносители остановит переход на чистую энергетику.
RT на русском
Издание пишет, что глобализация мировой экономики и увеличение взаимозависимости между государствами создали множество "ловушек, в которые страны ловят друг друга".
ТАСС
Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
URA.Ru

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