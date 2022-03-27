Будьте в Плюсе

Guardian: перенаправление нефтегазового экспорта России в Азию станет шоком для Запада

Перенаправление экспорта российских углеводородов из-за введенных против РФ санкций станет шоком для стран Запада.
ТАСС
Отмечается, что рост цен на энергоносители остановит переход на чистую энергетику.
RT на русском
Издание пишет, что глобализация мировой экономики и увеличение взаимозависимости между государствами создали множество "ловушек, в которые страны ловят друг друга".
ТАСС
Перенаправление экспорта из России нефти, газа и угля в Азию из-за введенных санкций вызовет экономической шок на западном рынке.
URA.Ru

Подробнее о событии

The Guardian: смена направления энергопоставок из России приведёт к экономическим шокам
RT на русскомвчера в 12:13
The Guardian: перенаправление экспорта топлива из России станет шоком для стран Запада
Lenta.ruвчера в 15:10
Guardian: перенаправление нефтегазового экспорта России в Азию станет шоком для Запада
ТАССвчера в 14:25
Guardian: сотрудничество России и Азии шокирует экономику Запада
URA.Ruвчера в 15:31
The Guardian: переориентация экспорта российских энергоресурсов станет большим экономическим потрясением для стран Запада
Радио Sputnikвчера в 11:25
The Guardian: Переориентация нефтегазового экспорта РФ в Азию станет для Запада шоком
Life.ruвчера в 10:16
The Guardian: смена направления энергопоставок из РФ приведёт к экономическим шокам
ИА SM-Newsвчера в 09:43

Интересное

Аналитик Маслов допустил спад рубля из-за новых санкций, укрепления доллара и пандемии

На рубль, как и на иные валюты, влияет повышение ставки ФРС США за счет укрепления доллара.
Lenta.ru18:38

Президент США Байден заявил, что не призывал к смене власти в России

Президент США Джо Байден заявил, что не призывал к смене власти в России.
РИА Новости18:44

Несколько чашек кофе в день помогут снизить риск сердечных заболеваний

Кофе снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Американского колледжа кардиологии.
iReactorвчера в 13:09

Эскадренный миноносец USS Forrest Sherman ВМС США прибыл в порт польского Гданьска

Эскадренный миноносец USS Forrest Sherman ВМС США прибыл в порт польского Гданьска, сообщает телеканал TVN.
РИА Новостивчера в 15:10

Пользователей соцсети Weibo возмутило видео с издевательствами над российскими пленными

Видео с издевательствами над военнопленными на Украине вызвало бурю комментариев в китайской социальной сети Weibo, пользователи которой назвали такие действия "поведением нацистов".
РИА Новости17:32

Канцлер ФРГ Шольц предупредил, что Запад отреагирует на применение РФ на Украине химоружия

Канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил, что Запад, в случае применения Россией на Украине химического или биологического оружия, отреагирует «драматическими мерами».
Lenta.ru18:32

Макрон после слов Байдена заявил, что не позволил бы себе оскорблять Путина

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не стал бы допускать оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, так как сторонам необходимо поддерживать диалог.
Коммерсантъвчера в 12:35

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что у НАТО нет цели сменить власть в России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя выступление американского президента Джо Байдена в Варшаве, заявил, что у НАТО нет цели смены власти в России.
РИА Новости17:07

The Express: дефицит витамина B12 может привести к частичной потере памяти и зрения

Дефицит витамина B12 может привести к частичной потере зрения и памяти.
Lenta.ruвчера в 12:44

Sony может представить подписку Spartacus на следующей неделе

Sony может представить подписку Spartacus на следующей неделе.
Sports.ru25 марта в 13:20