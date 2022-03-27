ТАССGuardian: перенаправление нефтегазового экспорта России в Азию станет шоком для ЗападаПеренаправление экспорта российских углеводородов из-за введенных против РФ санкций станет шоком для стран Запада.ТАССОтмечается, что рост цен на энергоносители остановит переход на чистую энергетику.RT на русскомИздание пишет, что глобализация мировой экономики и увеличение взаимозависимости между государствами создали множество "ловушек, в которые страны ловят друг друга".ТАССПеренаправление экспорта из России нефти, газа и угля в Азию из-за введенных санкций вызовет экономической шок на западном рынке.URA.RuЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMRT на русскомYakutsk.ruLife.ruСлово и ДелоГазета.RuЦентральная Служба НовостейПодробнее о событииThe Guardian: смена направления энергопоставок из России приведёт к экономическим шокамRT на русскомвчера в 12:13The Guardian: перенаправление экспорта топлива из России станет шоком для стран ЗападаLenta.ruвчера в 15:10Guardian: перенаправление нефтегазового экспорта России в Азию станет шоком для ЗападаТАССвчера в 14:25Guardian: сотрудничество России и Азии шокирует экономику ЗападаURA.Ruвчера в 15:31The Guardian: переориентация экспорта российских энергоресурсов станет большим экономическим потрясением для стран ЗападаРадио Sputnikвчера в 11:25The Guardian: Переориентация нефтегазового экспорта РФ в Азию станет для Запада шокомLife.ruвчера в 10:16The Guardian: смена направления энергопоставок из РФ приведёт к экономическим шокамИА SM-Newsвчера в 09:43Показать ещёОценить294Поделиться