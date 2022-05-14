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Guardian: топ-менеджер Кинг заявил о конце «золотого века» дешевой еды в Великобритании

"Золотой век" дешевой еды в Великобритании подходит к концу, британцам следует готовиться к тому, что цены на продукты в долгосрочной перспективе вырастут.
РИА Новости
Как отметил бывший топ-менеджер, ныне занимающий пост члена наблюдательного совета директоров сети Marks & Spencer, рассчитывать, что супермаркеты защитят потребителей от роста цен благодаря возросшим доходам, не приходится.
РИА Новости
Банк Англии ранее прогнозировал, что общая инфляция в этом году скорее всего превысит 10%, что является высочайшим показателем с 1982 года.
Евразия Daily
В Великобритании повышение тарифов на газ и электричество ударило по миллионам домохозяйств по всему королевству: теперь расходы жителей страны на энергию в среднем вырастут на 700 фунтов в год.
РИА Новости

Подробнее о событии

Жителей Великобритании предупредили о конце эры «дешёвой еды»
RT на русском21:43
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Британцев предупредили о грядущем росте цен на еду
ТК Звезда20:52
The Guardian: топ-менеджер Кинг заявил о конце «золотого века» дешевой еды в Великобритании
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Экс-глава Sainsbury’s Кинг заявил о конце «золотого века» дешевой еды в Великобритании
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