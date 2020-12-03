Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Газета.Ru
Газета.Ru

Губанов участвовал в разработке гиперзвукового пассажирского самолета

Общественная служба новостей
Lenta.ru
Комсомольская правда
РЕН ТВ
Взгляд.ру
ИА Красная Весна
Вести.Ru
Национальная служба новостей
МонаВиста
Царьград
News.ru
Росбалт
РИА Новости
Арестованный по подозрению в государственной измене ученый Анатолий Губанов участвовал в международном проекте по разработке гиперзвукового пассажирского самолета, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный документ.В источнике
С чего всё началось
Задержанный по подозрению в госизмене Анатолий Губанов работает в Центральном аэрогидродинамическом институте и занимается изучением тем работы авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах, по которым написал 119 научных работ, следует из публикаций на сайте научной электронной библиотеки elibrary
.
РИА Новости13:51
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Арестованный за госизмену ученый занимался гиперзвуковыми авиатехнологиями

Комсомольская правда14:40
ТАСС

Ученый Губанов участвовал в проекте по разработке гиперзвукового самолета Hexafly-Int

ТАСС13:07
РИА Новости

Арестованный ученый Губанов занимался гиперзвуковыми авиатехнологиями

РИА Новости13:51
Lenta.ru

Арестованный за госизмену физик создавал первый гиперзвуковой гражданский лайнер

Lenta.ru13:07
Вести.Ru

Появились подробности об арестованном за госизмену ученом

Вести.Ru13:59
Газета.Ru

Губанов участвовал в разработке гиперзвукового пассажирского самолета

Газета.Ru13:02
Интерфакс

Обвиненный в госизмене ученый занимался гиперзвуковыми самолетами

Интерфакс12:50

Арестованный ученый Губанов занимался гиперзвуковыми авиатехнологиями

Задержанный по подозрению в госизмене Анатолий Губанов работает в Центральном аэрогидродинамическом институте и занимается изучением тем работы авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах, по которым написал 119 научных работ, следует из публикаций на сайте научной электронной библиотеки elibrary.
Арестованный ученый Губанов занимался гиперзвуковыми авиатехнологиями
РИА Новости13:51

Врачи запретили Ольге Бузовой выходить на лед из-за перелома ребер

Врачи запретили Ольге Бузовой выходить на лед из-за перелома ребер Несмотря на самоотверженную преданность Ольги Бузовой к шоу, а также изматывающие многочасовые тренировки, судьи на протяжении всего сезона ставят ведущей достаточно низкие баллы.
Вокруг ТВ19:27

«Колос Кубани» дозрел до яблок

Связанная с семьей Дениса Мантурова компания занялась садоводством Компания "Колос Кубани", где 50% принадлежит структуре, связанной с семьей главы Минпромторга Дениса Мантурова, вложит 3,5 млрд руб. в производство яблок.
Коммерсантъ16:57

Реформа институтов развития: что из этого выйдет и больше ли станет в России инноваций

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров и Валентин Алфимов обсуждают вместе с генеральным директором Orbita Capital Partners, венчурным инвестором Евгением Кузнецовым, есть ли польза от институтов развития В. Алфимов: - Здравствуйте, дорогие друзья.
Радио Комсомольская правда13:30

В Латвии задержали русскоязычных журналистов

Служба государственной безопасности Латвии задержала несколько журналистов, которые выступают за соблюдение прав русскоязычного населения республики, в их домах прошли обыски, сообщила журналист и активист партии Русский союз Латвии Алла Березовская.
РИА Новости12:01

Биологи выявили три продукта, блокирующие коронавирус

Химические соединения в винограде (преимущественно мускатных сортов), темном шоколаде и зеленом чае способны блокировать ферменты-протеазы SARS-CoV-2, в результате чего останавливается распространение коронавируса в организме.
Российская газета08:37

При взрыве в пригороде английского Бристоля погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли и один пострадал в результате мощного взрыва, который произошел на складе в пригороде английского города Бристоля, сообщается в заявлении на сайте полиции Эйвона и Сомерсета.
РИА Новости13:35

Стало известно, какими побочными эффектами обладает вакцина от COVID-19

В памятке с рекомендациями по вакцинации от коронавируса, которую выдают всем, желающим сделать прививку, в Москве, перечисляются возможные симптомы, которые может испытывать человек после инъекции.
Gazeta.SPb11:04

Михаил Цивин рассказал, что из дачи Алексея Баталова планировалось сделать дом престарелых

Вдова артиста Гитана Леонтенко рассказала, что ее заставили подписать доверенность на Дрожжину и Цивина, которые в итоге стали владельцами мастерской Баталова в центре Москвы и нескольких столичных квартир в «Доме на набережной» и на Кутузовском проспекте.
Вокруг ТВвчера в 14:18