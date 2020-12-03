Губанов участвовал в разработке гиперзвукового пассажирского самолета
Арестованный по подозрению в государственной измене ученый Анатолий Губанов участвовал в международном проекте по разработке гиперзвукового пассажирского самолета, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный документ.В источнике
С чего всё началось
Задержанный по подозрению в госизмене Анатолий Губанов работает в Центральном аэрогидродинамическом институте и занимается изучением тем работы авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах, по которым написал 119 научных работ, следует из публикаций на сайте научной электронной библиотеки elibrary
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