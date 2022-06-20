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Губернатор Алиханов сообщил о вызове посла ЕС в МИД России из-за ограничения транзита

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью журналисту Антону Красовскому в программе «Антонимы» заявил, что посла ЕС вызвали в МИД России из-за ситуации с ограничением транзита ряда товаров в Калининградскую область.
RT на русском
17 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда санкционных товаров.
RT на русском
Алиханов выразил надежду, что все-таки какое-то решение Эдерер «предложит со своей стороны и будет конструктивен».
БИЗНЕС Online
«Без российского транзита прибалтийским портам просто придет конец», — сказал Антон Алиханов.
Росбалт
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