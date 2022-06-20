Как сообщает Рен-ТВ, губернатор Калининградской области Антон Алиханов допустил, что уже действующие антироссийские санкции Евросоюза могут претерпеть изменения в связи с блокировкой Литвой транзита в Калининград.
Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Климов заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами.
Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Киев отказались удовлетворить просьбу главы Украины Владимира Зеленского оперативно поставить Киеву оружие.
Министерство финансов предложило распространить мобилизационную подготовку на защиту драгоценных металлов, камней и изделий из них, находящихся в Госфонде России, а также формировать и использовать часть запасов на мобилизационные нужды страны.