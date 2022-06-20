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Губернатор Алиханов заявил, что поправки ЕК в санкции помогут снять блокаду Калининграда

Как сообщает Рен-ТВ, губернатор Калининградской области Антон Алиханов допустил, что уже действующие антироссийские санкции Евросоюза могут претерпеть изменения в связи с блокировкой Литвой транзита в Калининград.
Московский Комсомолец
«Для решения вопроса с транзитом через Литву Еврокомиссии достаточно внести поправки в санкционные пакеты ЕС», — заявил Алиханов.
URA.Ru
Антон Алиханов сообщил, что запрет литовской стороны потребует срочную поставку новых судов на паромную линию Усть-Луга-Балтийск.
ТК Звезда
Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Климов заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами.
РИА Новости

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Для решения вопроса с транзитом через Литву Еврокомиссии достаточно внести поправки в санкционные пакеты ЕС
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Алиханов объяснил, как решить вопрос с транзитом через Литву в Калининград
Аргументы и Фактывчера в 08:19
Губернатор Алиханов заявил, что поправки ЕК в санкции помогут снять блокаду Калининграда
Lenta.ruвчера в 08:05
Губернатор Алиханов: проблема транзита в Калининград решается поправками в пакет санкций
РИА Новостивчера в 07:43
Алиханов заявил, что ЕС может внести правки в санкции из-за блокады Калининграда
РЕН ТВвчера в 15:59
Губернатор Калининграда нашел способ прорвать блокаду от Литвы
URA.Ruвчера в 07:33
Проблему с калининградским транзитом через Литву можно решить поправкой в санкционные пакеты ЕС – глава региона
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