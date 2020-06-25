Общество
КП - БарнаулГубернатор Алтайского края Виктор Томенко ушел на самоизоляцию
Губернатор края Виктор Томенко может быть заражен коронавирусом. Он контактировал с чиновниками, у которых тест на «Ковид» дал положительный результат. В связи с этим глава региона ушел на самоизоляцию.
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Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Политика
Лукашенко обсудит с Путиным действия «кукловодов» из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела его страны вмешиваются извне.
Московский Комсомолец 05:53
Технологии
Компания Sony заплатит 3,5 млн рублей за взлом PS4
На самые высокие суммы выплат могут рассчитывать те, кто найдет серьезные уязвимости в самой консоли.
Evo-rus.com 05:19
Общество
Минкульт рассчитывает открыть кинотеатры в середине июля
Кинотеатры в России могут заработать с 15 июля, заявила министр культуры Ольга Любимова.
Коммерсантъ 05:20
Общество
В Харькове националисты жестоко избили члена «Партии Шария»
В Харькове жестоко избили битами члена «Партии Шария», заявил 25 июня лидер украинской оппозиционной партии Анатолий Шарий на своем канале в Telegram.
ИА Красная Весна 05:03
Происшествия
В Пакистане представили доклад о причинах крушения самолета в Карачи
Пилоты самолета Airbus A320 авиакомпании "Международные авиалинии Пакистана", потерпевшего крушение 22 мая в районе города Карачи, во время полета были увлечены разговорами о коронавирусе.
ТАСС вчера в 11:24
Общество
Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 23 июня
К 23 июня число инфицированных в Тульской области увеличилось до 6 137 человек (+81 случай коронавируса).
Тульская пресса 23 июня в 04:31
Общество
На Кубани возобновят межмуниципальное пассажирское сообщение
РИА Новости 05:55
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Общество
Верховный суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по поводу санкций
Верховный суд ЕС отклонил обращение ВТБ по поводу санкций, введенных в 2014 году из-за ситуации на Украине.
Известия 05:22
Космос
Астрофизики: Загадочный Оумуамуа может быть космическим айсбергом
OAnews вчера в 14:09
Общество
Путин подписал указ о новых выплатах на детей до 16 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте до 16 лет.
Life.ru 23 июня в 12:59
Политика
Медведев одним из первых очно проголосовал по поправкам в конституцию
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев одним из первых принял участие в очном голосовании по поправкам к конституции.
ТАСС 02:22
Происшествия
Скончалась заболевшая коронавирусом завотделением саратовской больницы
Саратовские пляжи только заявились на открытие, пока ни один из них не получил разрешение.
Взгляд-инфо 05:36
Происшествия
Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии
Газета.Ru 02:46
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Культура
Сергей Соседов рассказал о геях на российской поп-сцене
Критик Сергей Соседов считает, что Дробыш говорит абсолютную правду, ведь сам Соседов практически не сомневается, что на российской эстраде и впрямь огромное количество геев.
Bimru.ru 05:53
Политика
Токаев уверен, что в Казахстане нельзя ущемлять русский язык
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что укрепление позиций государственного - казахского - языка не должно приводить к ущемлению русского языка.
РИА Новости 02:47
Общество
Где в Самарской области выявлен коронавирус 22 июня
Информацию передаёт оперативный штаб По последним данным, за минувшие сутки в Самарской области подтверждено 63 новых случая заражения коронавирусом.
СОВА 22 июня в 05:55
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru вчера в 06:02
Здоровье
Минздрав взял ситуацию в Алгайской больнице под особый контроль
По поручению министра ситуацию взяли на особый контроль.
КП - Саратов 05:25
Авто
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Новые поправки, касающиеся купли-продажи и регистрации автомобилей, вступят в силу в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Городовой 22 июня в 14:29
Общество
В Рособрнадзоре рассказали о готовности субъектов к проведению ЕГЭ
Почти все регионы России готовы к проведению Единого государственного экзамена, сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
RT на русском 04:47
Общество
Россиянам напомнили о второй подряд короткой рабочей неделе
В России ожидается вторая подряд короткая неделя. На этот раз в связи с голосованием по вопросу принятия поправок к Конституции.
Lenta.ru 02:26
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК 05:33
Финансы
Сбербанк снизил ставки по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости 04:02
Футбол
Лэмпард ответил Стерлингу на слова об отсутствии темнокожих тренеров в АПЛ
Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард отреагировал на слова полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, который указал на отсутствие темнокожих тренеров в АПЛ.Рахим не до конца понимает данную ситуацию, поскольку рассуждает со стороны, а это довольно сложно.
Soccer.ru 05:12