Как сообщалось, Алтайский край намерен пересмотреть бюджет на 2020 год из-за выпадающих доходов и необходимых резервов на фоне мер по недопущению распространения в регионе коронавируса.

с чего всё началось

Власти Алтайского края не намерены пока оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшему от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. Как заявил глава региона Виктор Томенко, средств на это в краевом бюджете нет.

Политика Путин и Си Цзиньпин созвонились Си Цзиньпин заверил Путина в том, что Китай продолжит оказывать поддержку России в борьбе с инфекцией. 7

Шоу-бизнес Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь Артистка Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь. Теперь певица лечится в госпитале имени Вишневского в Красногорске. 146

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось. 51

Общество Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская. 1,6K

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США "Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации. 4,5K

Наука Новая система позволяет отслеживать комаров дистанционно Оптическая система, состоящая из датчика и камеры, может быть размещена внутри традиционной ловушки, и дистанционно вести наблюдение за обилием, разнообразием и распространением видов комаров.

Авто Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России Статистика за первые четыре месяца 2020 года показывала, что чаще всего в России угоняют Kia Rio. 13

Общество Венедиктов назвал причину аннуляции в Москве 220 тыс. пропусков Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы. 82

Гаджеты С новым контроллером E Ink рукописный ввод станет быстрее По данным источников, первым устройством с контроллером E Ink T1000 станет электронный блокнот для рукописных заметок, набросков и работы с электронными текстами производства китайской компании iFlytek или Migu iFlytek.

Шоу-бизнес Иван Ургант разделся вместе с Глюкозой ради флешмоба Популярная артистка и ведущий передачи Иван Ургант приняли решение поучаствовать в популярном флешмобе с подушками, суть которого заключается в проведении фотосессии в полуобнажённом виде, когда громоздкие подушки прикрывают всё обнажённые части тела вместо одежды. 14