Экономика
РБКГубернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес
Власти Алтайского края не намерены пока оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшему от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. Как заявил глава региона Виктор Томенко, средств на это в краевом бюджете нет.
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с чего всё началось
Как сообщалось, Алтайский край намерен пересмотреть бюджет на 2020 год из-за выпадающих доходов и необходимых резервов на фоне мер по недопущению распространения в регионе коронавируса.Интерфакс - Россиявчера в 03:47
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Власти Алтайского края не видят возможностей для оказания прямой помощи бизнесу
Вести Алтайвчера в 07:19
Бюджетные ограничения не позволяют Алтайскому краю вводить прямую поддержку бизнеса при COVID-19
Интерфакс - Россиявчера в 03:47
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Здоровье
У умершего кузбассовца коронавирус выявлен посмертно
Уточняется, что первый тест на коронавирус, взятый у него, показал отрицательный результат, а результаты второго, посмертного теста, поступившие в ночь с 16 на 17 апреля, подтвердили наличие у пациента коронавирусной инфекции.
REGNUM 00:43
Общество
Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции
Уточняется, что граждане должны продолжать оставаться дома, поддерживать чистоту с помощью дезинфицирующих средств, пользоваться средствами для дистанционного общения, а в случае необходимости выхода из дома — использовать маску и соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра с окружающими людьми.
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ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
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Общество
«Союз МС-15» приземлился в Казахстане
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"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru вчера в 14:25
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Все пассажиры направлены в обсерваторы, которые подготовлены под Уфой на базе центра "Родник здоровья" в селе Нижегородка и в поселке Лекаревка.
Аургазинский вестник 00:29
Общество
Быстро оформить цифровой пропуск: в приложении «Моя Москва» появилась новая функция
Новый сервис «Цифровой пропуск» заработал в мобильном приложении «Моя Москва».
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:00
Экономика
ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет
ВВП Китая по итогам первого квартала 2020 года под влиянием пандемии коронавируса упал на 6,8% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического бюро КНР.
РИА Новости вчера в 22:11
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В ФСБ рассказали о планах готовившего нападение на школу подростка
16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 00:19
Политика
Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ
Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден покинуть страну в случае срыва сделки о выдаче очередного кредита от Международного валютного фонда (МВФ).
Известия вчера в 22:44
Общество
В Башкирии режим изоляции продлили до лета
Режим самоизоляции в Башкирии продлится минимум до конца мая для профилактики заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 07:01
Политика
Правительство Камчатского края ушло в отставку
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов отправил в отставку членов правительства региона.
ТАСС 00:50
Общество
МЧС рекомендовало не носить маски на улице
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Коммерсантъ 00:20
Общество
Число жертв коронавируса в Ухане выросло на 1290 человек
После пересчета властями китайского города Ухань статистики по COVID-19 число умерших пациентов с коронавирусом возросло на 1290 человек – до 3869 человек, говорится в заявлении городского правительства.
Взгляд.ру 00:01
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Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь
Артистка Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь. Теперь певица лечится в госпитале имени Вишневского в Красногорске.
OvideO.ru вчера в 03:21
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Второй случай коронавируса выявили в Республике Алтай
Второй подтвержденный случай коронавируса диагностировали в Республике Алтай.
ТАСС вчера в 23:26
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК вчера в 10:05
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Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Политика
В Кремле приняли решение перенести Парад Победы
Как сообщается на сайте РИА Новости со ссылкой на РБК, в Кремле приняли решение не проводить парад в честь 75-летия Победы 9 мая.
Molnet.ru вчера в 02:05
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В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
Общество
Банки рассказали о новом виде мошенничества с пропусками
Представители Сбербанка, Росбанка и ВТБ рассказали о новом способе мошенничества с QR-кодами, необходимыми для передвижения в столице и Подмосковье.
Вести.Ru вчера в 22:56
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Поднимай ноги и прыгай: эти упражнения сделают секс горячим
Пять упражнений для тестостерона 1. Поднимаем колено наверх максимально высоко, притягиваем его к себе и ставим на пол, делая шаг вперёд.
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Аппарат «Луна-27» может застолбить место для российской лунной базы
Как отмечает агентство, вероятно, вокруг места посадки «Луна-27» в дальнейшем будет развернута российская лунная станция.
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В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова
Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
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Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
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Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
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Huawei выпустила легкие и мощные ноутбуки MateBook
Народные новости 15 апреля в 12:40
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Владимир Путин обратился к россиянам 15 апреля
Владимир Путин 15 апреля в прямом эфире федеральных каналов обратился к гражданам РФ и анонсировал новые меры поддержки населения, бизнеса и экономики в целом.
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Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа
У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
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