Как сообщалось, Алтайский край намерен пересмотреть бюджет на 2020 год из-за выпадающих доходов и необходимых резервов на фоне мер по недопущению распространения в регионе коронавируса.

с чего всё началось

Власти Алтайского края не намерены пока оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшему от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. Как заявил глава региона Виктор Томенко, средств на это в краевом бюджете нет.

Здоровье У умершего кузбассовца коронавирус выявлен посмертно Уточняется, что первый тест на коронавирус, взятый у него, показал отрицательный результат, а результаты второго, посмертного теста, поступившие в ночь с 16 на 17 апреля, подтвердили наличие у пациента коронавирусной инфекции. 41

Общество Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции Уточняется, что граждане должны продолжать оставаться дома, поддерживать чистоту с помощью дезинфицирующих средств, пользоваться средствами для дистанционного общения, а в случае необходимости выхода из дома — использовать маску и соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра с окружающими людьми. 139

Общество «Союз МС-15» приземлился в Казахстане Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцами — членами экипажа Международной космической станции (МКС) — приземлился в казахстанской степи в пятницу.

Недвижимость Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5% "Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин. 2,9K

Экономика ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет ВВП Китая по итогам первого квартала 2020 года под влиянием пандемии коронавируса упал на 6,8% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического бюро КНР. 74

Политика Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден покинуть страну в случае срыва сделки о выдаче очередного кредита от Международного валютного фонда (МВФ). 95

Политика Правительство Камчатского края ушло в отставку Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов отправил в отставку членов правительства региона. 10

Общество МЧС рекомендовало не носить маски на улице МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса. 766

Общество Число жертв коронавируса в Ухане выросло на 1290 человек После пересчета властями китайского города Ухань статистики по COVID-19 число умерших пациентов с коронавирусом возросло на 1290 человек – до 3869 человек, говорится в заявлении городского правительства. 8

Шоу-бизнес Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь Артистка Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь. Теперь певица лечится в госпитале имени Вишневского в Красногорске. 179

Наука Установлена температура гибели коронавируса Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 644

Политика В Кремле приняли решение перенести Парад Победы Как сообщается на сайте РИА Новости со ссылкой на РБК, в Кремле приняли решение не проводить парад в честь 75-летия Победы 9 мая. 1,8K

Общество В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев. 395

Общество Банки рассказали о новом виде мошенничества с пропусками Представители Сбербанка, Росбанка и ВТБ рассказали о новом способе мошенничества с QR-кодами, необходимыми для передвижения в столице и Подмосковье. 28

Спорт Поднимай ноги и прыгай: эти упражнения сделают секс горячим Пять упражнений для тестостерона 1. Поднимаем колено наверх максимально высоко, притягиваем его к себе и ставим на пол, делая шаг вперёд.

Происшествия В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов. 34

Экономика Владимир Путин обратился к россиянам 15 апреля Владимир Путин 15 апреля в прямом эфире федеральных каналов обратился к гражданам РФ и анонсировал новые меры поддержки населения, бизнеса и экономики в целом. 117