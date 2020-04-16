Экономика
РБКГубернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес
Власти Алтайского края не намерены пока оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшему от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. Как заявил глава региона Виктор Томенко, средств на это в краевом бюджете нет.
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с чего всё началось
Как сообщалось, Алтайский край намерен пересмотреть бюджет на 2020 год из-за выпадающих доходов и необходимых резервов на фоне мер по недопущению распространения в регионе коронавируса.Интерфакс - Россия03:47
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Здоровье
Минздрав уточнил инкубационный период коронавируса
«Инкубационный период COVID-19 может продолжаться более двух недель», – сказала Малинникова.
ФедералПресс 09:02
Экономика
Правительство снимет запрет на кредитование одного региона другим
Премьер Михаил Мишустин объявил о планах снять с 2021 г. ограничения на кредитование одних регионов другими.
Ведомости 07:51
Общество
В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости 06:15
Недвижимость
Путин предложил запустить специальную льготную ипотечную программу
Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки на покупку жилья комфорт-класса.
РИА Новости 10:21
Космос
Запуск Falcon 9 в очередной раз отложили
Запланированный на четверг, 16 апреля, запуск ракеты Falcon 9, которая должна стартовать с интернет-спутниками Starlink с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, отложена ещё на несколько дней.
Популярная механика вчера в 09:35
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Игры
Слух: The Last of Us Part II может выйти в конце июня
Не исключено, что Sony перенесёт релиз Ghost of Tsushima, если действительно планирует выпустить The Last of Us Part II в конце июня.
Городской портал Новый Нижний вчера в 14:00
Происшествия
В Карелии полиция «потеряла» самоизолировавшуюся семью
Следователи управления СК по Республике Карелия "потеряли" семью из Петрозаводска.
РИА Новости 09:07
Здоровье
Врач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
Общество
В Китае опровергли версию об утечке коронавируса из лаборатории
Пекин опроверг версию, что смертельный коронавирус мог быть разработан в лаборатории в Ухани.
Рифей-Пермь 06:17
Экономика
Во время карантина в Европе рекордно вырос спрос на наличные
По последним данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), во время карантина в Европе рекордно вырос спрос на наличные евро.
Коммерсантъ 06:05
Общество
Правительство попросили разрешить работу ритейлеров бытовой техники
Союз потребителей и Российская ассоциация товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники направили письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой отменить ограничения на работу ритейлеров в этой сфере при условии соблюдения ими санитарно-эпидемиологических норм, а также обеспечить доступность услуг по ремонту бытовой техники и компьютеров.
АБН 08:57
Общество
Власти Липецкой области ввели пропускной режим
Во вторник, 14 апреля, стало известно о том, что власти Липецкой области ввели пропускной режим. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Piter.tv 14 апреля в 13:58
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Политика
В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом
Растущее число зараженных COVID-19 и распространение коронавируса в России и некоторых других странах вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга.
РБК 09:59
Экономика
Правительство начнет давать деньги бизнесу на выплату зарплат
Компании из пострадавших от кризиса отраслей через месяц получат деньги «на решение текущих самых неотложных задач – в том числе на выплату зарплат», пообещал президент Владимир Путин 15 апреля.
Ведомости вчера в 18:25
Авто
Обнародована стоимость Cadillac Escalade нового поколения
Вашингтон, 16 апреля 2020, 12:01 — REGNUM Американский производитель автомобилей класса люкс Cadillac (принадлежащий компании General Motors) опубликовал цены на модель Escalade.
REGNUM 05:01
Общество
Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста задержала полиция
Встреча под прицелом камер градоначальника Сергея Кузнецова и 26-летнего бывшего хоккеиста Николая Старченко состоялась утром 15 апреля на площадке для воркаута в парке имени Гагарина.
Вести.Ru 07:06
Общество
В Москве за нарушение самоизоляции выписали штрафов на 50 млн рублей
В Москве за сутки составили 2 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции, сообщил министр правительства Москвы, начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков.
Коммерсантъ 09:42
Общество
Предприниматели Москвы начали жаловаться на массовую аннуляцию пропусков
Индивидуальные предприниматели Москвы начали получать сообщения об аннулировании присланных им ранее пропусков, дающих право передвигаться по столице в условиях введенных из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений.
РБК 10:12
Общество
Минстрой: спрос на жилье в РФ после самоизоляции может упасть на 50%
Спрос на жилье в России после выхода из режима самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции может упасть более чем на 50%, сообщил на совещании у президента РФ Владимира Путина глава Минстроя Владимир Якушев.
РИА Новости 10:28
Общество
В Звездном городке выявили первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения COVID-19 выявлен в подмосковном Звездном городке, где расположен российский Центр подготовки космонавтов, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
РИА Новости 09:19
Общество
В Москве решили считать все случаи ОРВИ подозрением на коронавирус
Ранее Минздрав посоветовал врачам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус.
Lenta.ru 10:36
Политика
Песков назвал условие поставки аппаратов ИВЛ из США в Россию
Россия воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в случае необходимости, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:54
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК вчера в 11:58
Здоровье
Израильский медик Гольдман предрек Украине судьбу Италии
Гольдман рассказал, что все больницы Израиля сейчас ориентированы на борьбу с коронавирусом, и лучшие врачи принимают пациентов в поликлиниках.
Территория новостей 10:08
Гаджеты
Apple готовится представить первые полноразмерные наушники
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Авто
АвтоВАЗ запустил систему онлайн-заказа автомобилей Lada
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», для заказа и приобретения доступны все модели LADA из наличия у официальных дилеров.
Автоновости дня 05:00