Экономика

РБКРБКГубернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес

Власти Алтайского края не намерены пока оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшему от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. Как заявил глава региона Виктор Томенко, средств на это в краевом бюджете нет.
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с чего всё началось

Бюджетные ограничения не позволяют Алтайскому краю вводить прямую поддержку бизнеса при COVID-19

Как сообщалось, Алтайский край намерен пересмотреть бюджет на 2020 год из-за выпадающих доходов и необходимых резервов на фоне мер по недопущению распространения в регионе коронавируса.
Интерфакс - Россия03:47

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Власти Алтайского края не видят возможностей для оказания прямой помощи бизнесу

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РИА Новости09:05

Российский губернатор сравнил бизнес с незваным гостем и отказался помогать

Lenta.ru08:06

Губернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес

РБК10:15

У алтайских властей нет возможности оказать прямую поддержку МСП

Алтайская правда06:54

Бюджетные ограничения не позволяют Алтайскому краю вводить прямую поддержку бизнеса при COVID-19

Интерфакс - Россия03:47

Пока нет возможности. Губернатор Алтайского края о прямой поддержке бизнеса

АМИТЕЛ03:35
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«Инкубационный период COVID-19 может продолжаться более двух недель», – сказала Малинникова.
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Правительство снимет запрет на кредитование одного региона другим

Премьер Михаил Мишустин объявил о планах снять с 2021 г. ограничения на кредитование одних регионов другими.
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Общество

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Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
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Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки на покупку жилья комфорт-класса.
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Космос

Запуск Falcon 9 в очередной раз отложили

Запланированный на четверг, 16 апреля, запуск ракеты Falcon 9, которая должна стартовать с интернет-спутниками Starlink с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, отложена ещё на несколько дней.
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Слух: The Last of Us Part II может выйти в конце июня

Не исключено, что Sony перенесёт релиз Ghost of Tsushima, если действительно планирует выпустить The Last of Us Part II в конце июня.
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Происшествия

В Карелии полиция «потеряла» самоизолировавшуюся семью

Следователи управления СК по Республике Карелия "потеряли" семью из Петрозаводска.
РИА Новости 09:07
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Здоровье

Врач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
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Общество

В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом

РИА Новости 08:30
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Общество

В Китае опровергли версию об утечке коронавируса из лаборатории

Пекин опроверг версию, что смертельный коронавирус мог быть разработан в лаборатории в Ухани.
Рифей-Пермь 06:17
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Экономика

Во время карантина в Европе рекордно вырос спрос на наличные

По последним данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), во время карантина в Европе рекордно вырос спрос на наличные евро.
Коммерсантъ 06:05
Общество

Правительство попросили разрешить работу ритейлеров бытовой техники

Союз потребителей и Российская ассоциация товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники направили письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой отменить ограничения на работу ритейлеров в этой сфере при условии соблюдения ими санитарно-эпидемиологических норм, а также обеспечить доступность услуг по ремонту бытовой техники и компьютеров.
АБН 08:57
Общество

Власти Липецкой области ввели пропускной режим

Во вторник, 14 апреля, стало известно о том, что власти Липецкой области ввели пропускной режим. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.
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Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
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Политика

В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом

Растущее число зараженных COVID-19 и распространение коронавируса в России и некоторых других странах вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга.
РБК 09:59
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Экономика

Правительство начнет давать деньги бизнесу на выплату зарплат

Компании из пострадавших от кризиса отраслей через месяц получат деньги «на решение текущих самых неотложных задач – в том числе на выплату зарплат», пообещал президент Владимир Путин 15 апреля.
Ведомости вчера в 18:25
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Авто

Обнародована стоимость Cadillac Escalade нового поколения

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Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста задержала полиция

Встреча под прицелом камер градоначальника Сергея Кузнецова и 26-летнего бывшего хоккеиста Николая Старченко состоялась утром 15 апреля на площадке для воркаута в парке имени Гагарина.
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В Москве за нарушение самоизоляции выписали штрафов на 50 млн рублей

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Индивидуальные предприниматели Москвы начали получать сообщения об аннулировании присланных им ранее пропусков, дающих право передвигаться по столице в условиях введенных из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений.
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Общество

Минстрой: спрос на жилье в РФ после самоизоляции может упасть на 50%

Спрос на жилье в России после выхода из режима самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции может упасть более чем на 50%, сообщил на совещании у президента РФ Владимира Путина глава Минстроя Владимир Якушев.
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Первый случай заражения COVID-19 выявлен в подмосковном Звездном городке, где расположен российский Центр подготовки космонавтов, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
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В Москве решили считать все случаи ОРВИ подозрением на коронавирус

Ранее Минздрав посоветовал врачам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус.
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Песков назвал условие поставки аппаратов ИВЛ из США в Россию

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В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве

В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
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Виктор Петрович Томенко
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Алтайского края с 17 сентября 2018.
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