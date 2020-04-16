Экономика
РБКГубернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес
Власти Алтайского края не намерены пока оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшему от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. Как заявил глава региона Виктор Томенко, средств на это в краевом бюджете нет.
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с чего всё началось
Как сообщалось, Алтайский край намерен пересмотреть бюджет на 2020 год из-за выпадающих доходов и необходимых резервов на фоне мер по недопущению распространения в регионе коронавируса.Интерфакс - Россия03:47
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Происшествия
В Петербурге задержан командир батальона ГИБДД с 200 тысячами рублей
Как стало известно 47news, в половине шестого вечера 16 апреля, в здании на Салова,66 где базируется 3-й батальон ГИБДД, сотрудниками Управления собственной безопасности полицейского главка был задержан командир 1-го батальона, подполковник Константин Корой.
47 новостей 13:52
Экономика
АКРА объяснило отличия последствий COVID-19 от Великой депрессии
Ранее в апреле Международный валютный фонд (МВФ) оценил падение мирового ВВП в 2020 году в 3% или более.
ПРАЙМ 20:20
Политика
Путин пообещал поддержку строительной отрасли
Правительство поддержит строительный комплекс, который станет локомотивом на этапе восстановления экономики, заявил в четверг, 16 апреля, президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвященного развитию строительной отрасли в стране.
Известия 09:53
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости 06:12
Здоровье
Еще один пациент с коронавирусом умер в Хабаровском крае
В Хабаровском крае умер третий человек, у которого был подтвержден коронавирус.
EastRussia 22:03
Общество
В Великобритании карантин продлили на три недели
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что в стране продлевают все карантинные меры на три недели в связи с пандемией.
Gazeta.SPb 15:27
Политика
Политолог спрогнозировал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ
Эксперт отметил, что две трети доходной части украинского бюджета составляют заимствования, поэтому без кредита МВФ не удастся выплатить пенсии и зарплаты.
РИА Новости 20:08
Политика
Владимир Путин объявил о переносе парада Победы
Интерфакс 11:08
Космос
Найдена похожая на Землю экзопланета
Русская Планета 19:02
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
Политика
Трамп раскрыл план по снятию в США ограничений из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп раскрыл план по снятию в стране ограничений, которые были введены из-за коронавируса.
Lenta.ru 19:24
Армия и оружие
Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии
Российские военные обработали 62 населенных пункта Италии. Военные из России и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии.
Piter.tv 02:00
Общество
Электронные пропуска в Красноярске станут обязательными
На следующей неделе цифровые пропуска в Красноярске станут обязательными.
Московский Комсомолец 21:45
Экономика
Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом
Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
РБК 14:32
Общество
В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости 06:15
Наука
Вероятным переносчиком коронавируса признали собак
Бездомные собаки могли быть промежуточным звеном в цепи заражений коронавирусом между летучими мышами и людьми.
ToDay News Ufa вчера в 05:16
Хоккей
Судьба Сушинского в «Авангарде» решится 20 апреля
Как стало известно «СЭ», заседание совета директоров «Авангарда» перенесено на 20 апреля.
Спорт-Экспресс вчера в 12:23
Политика
Песков назвал условие поставки аппаратов ИВЛ из США в Россию
Россия воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в случае необходимости, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:54
Религия
У православных христиан наступила Великая пятница
Православные христиане 17 апреля встречают Страстную, или Великую, пятницу в преддверии праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.
Известия 18:57
Экономика
Более 500 тыс. предпринимателей получат средства на выплату зарплат
Бизнес начнет получать средства из федерального бюджета на выплату зарплат уже с 18 мая.
EastRussia 07:25
Энергетика
Москва и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти
12 апреля Россия совместно со странами ОПЕК и другими производителями нефти, не входящими в картель, договорились о рекордном сокращении нефтедобычи с 1 мая до начала мая 2022 года.
РБК 16:52
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb 18:01
Общество
«Аэрофлот» приостановил продажу билетов на международных направлениях
Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу билетов на международных направлениях до августа.
РБК 21:18
Общество
В четырех населенных пунктах Забайкалья ввели карантин
С 17 апреля в четырех населенных пунктах Забайкальского края введен карантин.
EastRussia 21:49
Армия и оружие
Россия создаст новый истребитель
Россия начала работы по созданию новой платформы оперативно-тактической авиации, на основе которой планируется разработка легкого истребителя, сообщили РИА Новости в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Lenta.ru 06:04
Кино
Фанаты «Черной Пантеры» переживают за Чедвика Боузмана, теряющего вес
Поклонники актера начали переживать за него после нового видео в Instagram.
Uznayvse.ru 09:40
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском вчера в 05:39
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как приблизить окончание карантина
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание карантина. Об этом ведомство сообщает на своем сайте.
Газета.Ru 20:39