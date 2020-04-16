Как сообщалось, Алтайский край намерен пересмотреть бюджет на 2020 год из-за выпадающих доходов и необходимых резервов на фоне мер по недопущению распространения в регионе коронавируса.

с чего всё началось

Власти Алтайского края не намерены пока оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшему от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. Как заявил глава региона Виктор Томенко, средств на это в краевом бюджете нет.

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