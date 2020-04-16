Экономика
РБКГубернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес
Власти Алтайского края не намерены пока оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшему от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. Как заявил глава региона Виктор Томенко, средств на это в краевом бюджете нет.
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Здоровье
Инфекционист сообщил, когда наступит пик коронавируса в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, на какой срок в России придется пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 09:54
Политика
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор
RT на русском 10:08
Политика
Глава Еврокомиссии сочла справедливым извиниться перед Италией
Как сообщалось ранее, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен принести Италии извинения за свои действия в начале пандемии коронавируса (то есть за отказ от оказания помощи) и что такие извинения будут «справедливыми».
REGNUM 06:59
Общество
В Горном Алтае выявили первый случай заражения коронавирусом
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе оперативного штаба Республики Алтай, здесь выявили первый случай заражения коронавирусом.
REGNUM 11:26
Экономика
Бизнес безвозмездно получит деньги от государства на выплату зарплат
Деньги предназначаются в первую очередь на выплату зарплат сотрудникам за апрель и май.
Терра вчера в 10:05
Политика
Путин отложил проведение парада Победы
Президент России Владимир Путин поручил изменить график проведения парада Победы в Москве и отложить все торжественные мероприятия из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
RT на русском 11:16
Здоровье
В Москве решили считать все случаи ОРВИ подозрением на коронавирус
Ранее Минздрав посоветовал врачам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус.
Lenta.ru 10:36
Недвижимость
Путин предложил запустить специальную льготную ипотечную программу
Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки на покупку жилья комфорт-класса.
РИА Новости 10:21
Общество
Ученые обнаружили место, где живут люди с иммунитетом к коронавирусу
Антитела к коронавирусной инфекции обнаружены у 14% местного населения немецкой общины Гангельт.
iReactor 08:48
Политика
В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом
Растущее число зараженных COVID-19 и распространение коронавируса в России и некоторых других странах вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга.
РБК 09:59
Шоу-бизнес
Стало известно, кто научил целоваться Брэда Питта
Недавно одна из актрис, которой довелось познакомиться с Брэдом Питтом еще в начале 90-х, решила рассказать, как ей довелось целоваться с актером.
7Дней.ру 11:30
Авто
FIA проследит за переходом McLaren на моторы Mercedes
Команды договорились с FIA об отсрочке перехода на новый регламент и использовании в следующем сезоне сегодняшних машин.
F1news.ru вчера в 12:35
Технологии
BlaBlaCar запустил приложение для поиска помощников
Запуская новый сервис, компания пока не планировала партнерств с ИТ-компаниями или ритейлом, однако не исключает этого в дальнейшем, добавил он.
Коммерсантъ 04:00
Здоровье
В Оренбуржье за сутки еще 23 человека заболели коронавирусом
За последние сутки в регионе COVID-19 заразились еще 23 человека, из них десять человек были госпитализированы по клиническим показаниям.
Orenonline.ru 05:41
Футбол
Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016
Игрок «Ахмата» Денис Глушаков вспомнил о конфликте в национальной команде России на Евро-2016.
Vprognoze.ru 04:26
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь
7Дней.ру 02:00
Общество
Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста задержала полиция
Встреча под прицелом камер градоначальника Сергея Кузнецова и 26-летнего бывшего хоккеиста Николая Старченко состоялась утром 15 апреля на площадке для воркаута в парке имени Гагарина.
Вести.Ru 07:06
Хоккей
Бывший тренер сборной Канады возглавил «Автомобилист»
Питерс был главным тренером канадской сборной на чемпионатах мира в 2016 и 2018 годах. В 2016 канадцы выиграли золотые медали.
МК-Спорт вчера в 08:20
Происшествия
В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31
Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
RT на русском 10:56
Шоу-бизнес
Брухунова раскритиковала Ивлееву, назвав ее катастрофой
Gazeta.SPb вчера в 19:50
Наука
Врач назвал способ избежать осложнений со стороны легких при COVID-19
Российская газета 01:30
Шоу-бизнес
19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу
Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru 04:58
Технологии
Microsoft исправила три 0-day уязвимости, уже находившиеся под атаками
Чемоданчик хакера Содержание выпуска Подписка на "Хакер" - 52 % Апрельский "вторник обновлений" принес исправления для 113 уязвимостей в 11 продуктах Microsoft, причем некоторые из них уже находились под атаками.
Хакер Online вчера в 11:30
Общество
Швейцария начнет снимать ограничения из-за коронавируса с 27 апреля
Швейцария с 27 апреля начнет постепенное снятие ограничений, введенных в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19, второй этап планируется с 11 мая, заявила на пресс-конференции в Берне президент Симонетта Соммаруга.
Коммерсантъ 10:34
Общество
Число инфицированных коронавирусом в Петербурге может достичь 40 тысяч
Число заболевших коронавирусом в Петербурге может достичь порядка 40 тысяч.
Пятый канал 11:34
Транспорт
Движение на въездах в Москву стабилизировалось
Движение транспорта на въездах в Москву в настоящий момент нормализовалось, об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты".
Газета.Ru вчера в 07:59
Армия и оружие
США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета
Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия вчера в 18:52
Общество
В Москве резко снизился суточный рост новых случаев коронавируса
Ранее снижение темпа роста случаев коронавируса в Москве зафиксировано 11 апреля, когда было выявлено 1030 новых подтвержденных диагнозов — на 8,4% ниже показателя предыдущего дня.
Вести.Ru 04:20
Музыка
Little Big выступит на концерте «Евровидения»
Союзное Вече 08:17
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15