Экономика

РБКРБКГубернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес

Власти Алтайского края не намерены пока оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшему от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. Как заявил глава региона Виктор Томенко, средств на это в краевом бюджете нет.
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Губернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес

РБК10:15

Пока нет возможности. Губернатор Алтайского края о прямой поддержке бизнеса

АМИТЕЛ03:35

Российский губернатор сравнил бизнес с незваным гостем и отказался помогать

Lenta.ru08:06

Власти Алтайского края не видят возможностей для оказания прямой помощи бизнесу

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У алтайских властей нет возможности оказать прямую поддержку МСП

Алтайская правда06:54

Бюджетные ограничения не позволяют Алтайскому краю вводить прямую поддержку бизнеса при COVID-19

Интерфакс - Россия03:47

Губернатор Алтая сравнил просящих о помощи бизнесменов с незваным гостем

РИА Новости09:05
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 11:45, Ашберн
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Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки на покупку жилья комфорт-класса.
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Общество

Ученые обнаружили место, где живут люди с иммунитетом к коронавирусу

Антитела к коронавирусной инфекции обнаружены у 14% местного населения немецкой общины Гангельт.
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Политика

В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом

Растущее число зараженных COVID-19 и распространение коронавируса в России и некоторых других странах вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга.
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Стало известно, кто научил целоваться Брэда Питта

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Запуская новый сервис, компания пока не планировала партнерств с ИТ-компаниями или ритейлом, однако не исключает этого в дальнейшем, добавил он.
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В Оренбуржье за сутки еще 23 человека заболели коронавирусом

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Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016

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Число инфицированных коронавирусом в Петербурге может достичь 40 тысяч

Число заболевших коронавирусом в Петербурге может достичь порядка 40 тысяч.
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Движение на въездах в Москву стабилизировалось

Движение транспорта на въездах в Москву в настоящий момент нормализовалось, об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты".
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США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета

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Российский государственный деятель. Губернатор Алтайского края с 17 сентября 2018.
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