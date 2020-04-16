Экономика
РБКГубернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес
Власти Алтайского края не намерены пока оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшего от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. Как заявил глава региона Виктор Томенко, средств на это в краевом бюджете нет.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как сообщалось, Алтайский край намерен пересмотреть бюджет на 2020 год из-за выпадающих доходов и необходимых резервов на фоне мер по недопущению распространения в регионе коронавируса.Интерфакс - Россия03:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 10:18, Ашберн
Политика
В Кремле прокомментировали возможность переноса парада Победы
Кремль рассматривает различные варианты по поводу возможного переноса парада Победы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:54
Здоровье
Врач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
Шоу-бизнес
19-летний сын Кирилла Андреева показал фото со своей свадьбы
19-летний сын Кирилла Андреева показал фото со своей свадьбы Кирилл Андреев — младший женился на возлюбленной несколько месяцев назад.
Экспресс газета 06:47
Политика
В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:52
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Здоровье
Скончался второй военнослужащий украинской армии с коронавирусом
В Вооруженных силах Украины (ВСУ) подтвердили второй летальный случай заражения новой коронавирусной инфекцией.
Rambler News Service 09:32
Общество
Коронавирус поразил французский авианосец «Шарль де Голль»
Ридус вчера в 14:52
Кино
У экранизации культового квеста 90-х Myst появился сценарист
Квест Myst вышел на ПК в 1993 году, став самой продаваемой PC-игрой 1990-х годов.
REGNUM 08:12
Политика
В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом
Растущее число зараженных COVID-19 и распространение коронавируса в России и некоторых других странах вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга.
РБК 09:59
Общество
Власти Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
В Республике Башкортостан режим самоизоляции продлен до конца мая на фоне распространения коронавируса в стране.
Известия 08:33
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости 06:12
Политика
Глава РАН назвал невозможной борьбу с коронавирусом из-за реформы 2013 года
Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев назвал невозможной борьбу с коронавирусом из-за реформы, проведенной в 2013 году.
Lenta.ru 09:41
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
В Москве составили около 12 тысяч протоколов о нарушении самоизоляции
Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что около 12 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции составлено в Москве начиная с минувших выходных.
RT на русском 09:22
Авто
Haval объявил комплектации внедорожника Haval H5 для России
15 апреля на сайте автопроизводителя появилась возможность заказать новый Haval H5 в версиях Comfort и Premium.
SpeedMe вчера в 06:09
Шоу-бизнес
Александр Гудков рассказал, как сделал предложение возлюбленной
Комик Александр Гудков признался в интервью журналисту Ксении Собчак, что полгода назад сделал предложение своей тайной возлюбленной.
NewInform вчера в 07:52
Экономика
Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса
Сегодня, 15 апреля, Президент России Владимир Путин вновь провел совещание с членами федерального правительства, на котором обсудил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Тульская пресса вчера в 09:41
Здоровье
Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса
Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина заявила в эфире НСН, что тополиный пух может стать мощным фактором, повышающим заражаемость коронавирусом, в случае, если его распространение не прекратится к середине июня.
РИА Новости вчера в 18:49
Общество
«Яндекс» запустил домашнее тестирование на коронавирус
Тестирование платное, но первые 10 тыс. тестов для входящих в группу риска людей оплатит «Яндекс» в виде пожертвований в фонды-партнеры «Подарок ангелу» и «Друзья», сообщили в компании.
Коммерсантъ 09:07
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК вчера в 11:58
Общество
В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом
Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
РИА Новости 08:30
Экономика
Суд арестовал активы владельца банка «Югра» на 5,5 млрд рублей
Банк "Югра" признали банкротом в сентябре 2018 г. Обязательства организации перед кредиторами оценивались в 194,8 млрд руб. при сумме активов в 34 млрд руб. Сумма страховых выплат составила рекордные в истории России 173 млрд руб. Требования кредиторов "Югры" составляют 193 млрд руб. Банк пытался оспорить в суде отзыв лицензии и дошел до Верховного суда, но в итоге проиграл дело.
Ведомости 09:26
Политика
Песков назвал условие поставки аппаратов ИВЛ из США в Россию
Россия воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в случае необходимости, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:54
Религия
В Чистый Четверг курянки начинают печь куличи
Хозяйки в Чистый Четверг обычно пекут куличи и красят яйца, делают уборку в доме.
ГТРК Курск 05:56
Политика
Песков объяснил, почему Путин перенес совещание
Президент России Владимир Путин перенес совещание по ситуации в строительной отрасли в связи с проведением международного телефонного разговора, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 09:47
Экономика
Число заявок на пособие по безработице в США превысило прогноз
Число обращений за пособием по безработице в США за неделю превысило 5 миллионов, указано в отчете, опубликованном министерством труда страны в четверг.
Вестник Кавказа 08:53
Армия и оружие
Ровно 75 лет назад началась Берлинская наступательная операция
Ровно 75 лет назад началась Берлинская наступательная операция — одна из самых кровопролитных в ходе Второй мировой.
Пятый канал 09:05
Армия и оружие
США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты
Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru 04:45
Общество
Названы даты завершения учебного года в школах Екатеринбурга
Текущий учебный год для первоклассников Екатеринбурга завершится 22 мая, а для учеников 2-11 классов – 29 мая.
Уралинформбюро 08:10
Армия и оружие
Россия модернизирует штурмовики Су-25 ВВС Перу
Военно-воздушные силы Перу приняли решение возобновить контракт с Рособоронэкспортом на ремонт и модернизацию российских Су-25, находящихся на вооружении Военно-воздушных сил страны.
Военное дело вчера в 10:08