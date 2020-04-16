Экономика

РБКРБКГубернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес

Власти Алтайского края не намерены пока оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшего от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. Как заявил глава региона Виктор Томенко, средств на это в краевом бюджете нет.
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с чего всё началось

Бюджетные ограничения не позволяют Алтайскому краю вводить прямую поддержку бизнеса при COVID-19

Как сообщалось, Алтайский край намерен пересмотреть бюджет на 2020 год из-за выпадающих доходов и необходимых резервов на фоне мер по недопущению распространения в регионе коронавируса.
Интерфакс - Россия03:47

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Губернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес

РБК09:55

Губернатор Алтая сравнил просящих о помощи бизнесменов с незваным гостем

РИА Новости09:05

Бюджетные ограничения не позволяют Алтайскому краю вводить прямую поддержку бизнеса при COVID-19

Интерфакс - Россия03:47

Власти Алтайского края не видят возможностей для оказания прямой помощи бизнесу

Вести Алтай07:19

У алтайских властей нет возможности оказать прямую поддержку МСП

Алтайская правда06:54

Российский губернатор сравнил бизнес с незваным гостем и отказался помогать

Lenta.ru08:06

Пока нет возможности. Губернатор Алтайского края о прямой поддержке бизнеса

АМИТЕЛ03:35
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Политика

В Кремле прокомментировали возможность переноса парада Победы

Кремль рассматривает различные варианты по поводу возможного переноса парада Победы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:54
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Здоровье

Врач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
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Шоу-бизнес

19-летний сын Кирилла Андреева показал фото со своей свадьбы

19-летний сын Кирилла Андреева показал фото со своей свадьбы Кирилл Андреев — младший женился на возлюбленной несколько месяцев назад.
Экспресс газета 06:47
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Политика

В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:52
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Происшествия

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
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Здоровье

Скончался второй военнослужащий украинской армии с коронавирусом

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) подтвердили второй летальный случай заражения новой коронавирусной инфекцией.
Rambler News Service 09:32
Общество

Коронавирус поразил французский авианосец «Шарль де Голль»

Ридус вчера в 14:52
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Кино

У экранизации культового квеста 90-х Myst появился сценарист

Квест Myst вышел на ПК в 1993 году, став самой продаваемой PC-игрой 1990-х годов.
REGNUM 08:12
Политика

В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом

Растущее число зараженных COVID-19 и распространение коронавируса в России и некоторых других странах вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга.
РБК 09:59
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Общество

Власти Башкирии продлили режим самоизоляции до лета

В Республике Башкортостан режим самоизоляции продлен до конца мая на фоне распространения коронавируса в стране.
Известия 08:33
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Экономика

Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости 06:12
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Политика

Глава РАН назвал невозможной борьбу с коронавирусом из-за реформы 2013 года

Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев назвал невозможной борьбу с коронавирусом из-за реформы, проведенной в 2013 году.
Lenta.ru 09:41
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости вчера в 10:56
5,4K
Общество

В Москве составили около 12 тысяч протоколов о нарушении самоизоляции

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что около 12 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции составлено в Москве начиная с минувших выходных.
RT на русском 09:22
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Авто

Haval объявил комплектации внедорожника Haval H5 для России

15 апреля на сайте автопроизводителя появилась возможность заказать новый Haval H5 в версиях Comfort и Premium.
SpeedMe вчера в 06:09
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Шоу-бизнес

Александр Гудков рассказал, как сделал предложение возлюбленной

Комик Александр Гудков признался в интервью журналисту Ксении Собчак, что полгода назад сделал предложение своей тайной возлюбленной.
NewInform вчера в 07:52
25
Экономика

Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса

Сегодня, 15 апреля, Президент России Владимир Путин вновь провел совещание с членами федерального правительства, на котором обсудил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Тульская пресса вчера в 09:41
52
Здоровье

Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса

Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина заявила в эфире НСН, что тополиный пух может стать мощным фактором, повышающим заражаемость коронавирусом, в случае, если его распространение не прекратится к середине июня.
РИА Новости вчера в 18:49
407
Общество

«Яндекс» запустил домашнее тестирование на коронавирус

Тестирование платное, но первые 10 тыс. тестов для входящих в группу риска людей оплатит «Яндекс» в виде пожертвований в фонды-партнеры «Подарок ангелу» и «Друзья», сообщили в компании.
Коммерсантъ 09:07
24
Общество

В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве

В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК вчера в 11:58
720
Общество

В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом

Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
РИА Новости 08:30
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Экономика

Суд арестовал активы владельца банка «Югра» на 5,5 млрд рублей

Банк "Югра" признали банкротом в сентябре 2018 г. Обязательства организации перед кредиторами оценивались в 194,8 млрд руб. при сумме активов в 34 млрд руб. Сумма страховых выплат составила рекордные в истории России 173 млрд руб. Требования кредиторов "Югры" составляют 193 млрд руб. Банк пытался оспорить в суде отзыв лицензии и дошел до Верховного суда, но в итоге проиграл дело.
Ведомости 09:26
Политика

Песков назвал условие поставки аппаратов ИВЛ из США в Россию

Россия воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в случае необходимости, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:54
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Религия

В Чистый Четверг курянки начинают печь куличи

Хозяйки в Чистый Четверг обычно пекут куличи и красят яйца, делают уборку в доме.
ГТРК Курск 05:56
35
Политика

Песков объяснил, почему Путин перенес совещание

Президент России Владимир Путин перенес совещание по ситуации в строительной отрасли в связи с проведением международного телефонного разговора, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 09:47
Экономика

Число заявок на пособие по безработице в США превысило прогноз

Число обращений за пособием по безработице в США за неделю превысило 5 миллионов, указано в отчете, опубликованном министерством труда страны в четверг.
Вестник Кавказа 08:53
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Армия и оружие

Ровно 75 лет назад началась Берлинская наступательная операция

Ровно 75 лет назад началась Берлинская наступательная операция — одна из самых кровопролитных в ходе Второй мировой.
Пятый канал 09:05
3
Армия и оружие

США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты

Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru 04:45
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Общество

Названы даты завершения учебного года в школах Екатеринбурга

Текущий учебный год для первоклассников Екатеринбурга завершится 22 мая, а для учеников 2-11 классов – 29 мая.
Уралинформбюро 08:10
34
Армия и оружие

Россия модернизирует штурмовики Су-25 ВВС Перу

Военно-воздушные силы Перу приняли решение возобновить контракт с Рособоронэкспортом на ремонт и модернизацию российских Су-25, находящихся на вооружении Военно-воздушных сил страны.
Военное дело вчера в 10:08
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Виктор Петрович Томенко
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Алтайского края с 17 сентября 2018.
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