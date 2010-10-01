Коронавирус

RT на русскомRT на русскомГубернатор Алтайского края перешёл на дистанционный режим работы

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко ушёл на самоизоляцию из-за того, что у нескольких сотрудников, с которыми он взаимодействовал, выявили коронавирус. Об этом сообщили в региональном правительстве.
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Виктор Томенко ушел на дистанционное управление Алтайским краем из-за коронавируса в его окружении (обновлено)

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Губернатор Виктор Томенко перешел на дистанционный режим работы из-за коронавируса в администрации

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Виктор Петрович Томенко
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Алтайского края с 17 сентября 2018.
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