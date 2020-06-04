Экономика
РИА НовостиГубернатор Алтайского края поручил повысить зарплаты бюджетникам
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил правительству региона выделить 1 миллиард рублей на повышение в этом году заработной платы работников бюджетной сферы, сообщает краевое правительство.
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Максимальный размер штрафа за нарушение новой части статьи Кодекса об административных правонарушениях составит 50 тысяч рублей для российских водителей, говорится в документе, размещенном на портале нормативно-правовых актов.
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Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
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