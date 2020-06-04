Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГубернатор Алтайского края поручил повысить зарплаты бюджетникам

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил правительству региона выделить 1 миллиард рублей на повышение в этом году заработной платы работников бюджетной сферы, сообщает краевое правительство.
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Виктор Томенко поручил выделить миллиард на повышение зарплаты бюджетников

Бийский рабочий09:00

Томенко поручил правительству Алтайского края выделить 1 млрд рублей на повышение зарплаты бюджетников

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Томенко распорядился выделить 1 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

Толк03:54

На повышение зарплат бюджетников в Алтайском крае выделят миллиард рублей

Алтапресс03:14

Виктор Томенко поручил выделить 1 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

АМИТЕЛ03:10

Миллиард рублей выделят на повышение зарплат алтайских бюджетников

Алтайская правда02:33

Томенко поручил выделить 1 млрд рублей на повышение зарплат алтайских бюджетников

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