Общество
Вести АлтайГубернатор Алтайского края разрешил открыть парикмахерские
С 30 апреля в Алтайском крае разрешена торговля непродовольственными товарами и оказание парикмахерских услуг в помещениях, расположенных на первых этажах жилых зданий с отдельным входом. Обязательное условие – соблюдение гигиенических норм и социальной дистанции.
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Хоккей
Стали известны планы НХЛ по дате и формату возобновления сезона
Стало известно, когда Национальная хоккейная лига планирует возобновить розыгрыш сезона.
Vprognoze.ru вчера в 16:06
Общество
Соловьев объяснил роль Кашина в побеге Собчак с интервью
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что журналист Олег Кашин специально помог ведущей Ксении Собчак в побеге с интервью в прямом эфире.
Lenta.ru 02:38
Происшествия
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru 01:48
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ведомости 02:07
Общество
Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области
Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:43
Общество
Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов
На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, кто планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru вчера в 09:12
Происшествия
В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников
Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru 02:16
Политика
В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев
Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv 28 апреля в 06:09
Общество
Производители пива смогут выпускать антисептики
Министерство финансов России подготовило постановление, согласно которому производителям пива временно дается разрешение на выпуск спиртосодержащих антисептиков на некоммерческой основе.
Газета.Ru 01:45
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском вчера в 04:29
Общество
Главврач больницы в Коммунарке выступил за продолжение карантина
Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что поддерживает продолжение ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК вчера в 21:59
Хоккей
Цулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»
Ранее Ламса руководил командами «Пеликанс» и «Йокерит». Цулыгин стал главным тренером «Салавата Юлаева» в начале прошлого сезона.
ProstoProSport вчера в 08:00
Происшествия
Нейтрализованные в Екатеринбурге боевики оказались сторонниками ИГ
Боевики, которые готовили теракты в Екатеринбурге, были сторонниками запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ).
Известия 02:01
Общество
В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию
Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области.
РИА Новости вчера в 19:42
Транспорт
На мосту через Зею нашли еще один участок, требующий ремонта
На мосту через Зею введено дополнительное ограничение движения.
АСН24 вчера в 02:35
Общество
Представитель ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович отметила положительную тенденцию в связи со снижением темпов заболевания коронавирусной инфекцией в России.
Вечерняя Москва вчера в 13:57
Политика
Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса
Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета вчера в 19:25
Спорт
Брызгалов признался, что хранит дома оружие
Хоккеист признался, что хранит в своём американском доме огнестрельное оружие.
ГЛАС.RU 01:06
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:18
Общество
СМИ узнали о смерти сотрудника ФСО из-за коронавируса
В результате заражения коронавирусом в Москве умер сотрудник Федеральной службы охраны, капитан Александр Филатов.
РБК 02:12
Экономика
Российская промышленность погрузилась в депрессию
По данным Росстата, в марте российская промышленность избежала спада – промышленное производство выросло на 0,3% в годовом выражении, но индустрию поддержал ажиотажный спрос на продукты и товары первой необходимости.
Ведомости вчера в 17:30
Здоровье
Коронавирус может оставаться глубоко в легких после выздоровления
Переболевшие коронавирусной инфекцией люди, которых уже выписали из больницы, могут сохранять в своих легких частицы SARS-CoV-2, не обнаруживаемые стандартными тестами.
Planet Today 02:49
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Общество
Главреда «Эха Москвы» обвинили в домогательствах
Piter.tv вчера в 13:24
Здоровье
Коронавирус на Украине: сотни новых случаев
На Украине скончались уже 220 пациентов с коронавирусом, за минувшие сутки зафиксировано 11 случаев смерти.
Rusvesna.su 27 апреля в 04:28
Общество
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 28 апреля в 13:29
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13