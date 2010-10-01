Общество
Вести АлтайГубернатор Алтайского края разрешил открыть парикмахерские
С 30 апреля в Алтайском крае разрешена торговля непродовольственными товарами и оказание парикмахерских услуг в помещениях, расположенных на первых этажах жилых зданий с отдельным входом. Обязательное условие – соблюдение гигиенических норм и социальной дистанции.
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Общество
В Саратовской области за сутки безработными признаны 187 человек
За сутки (28 апреля) было подано 369 заявлений, за этот же день признали безработными 187 человек.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 12:32
Происшествия
СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина
По версии следствия, в 2018-2019 годах Пугин, будучи первым заместителем губернатора Курганской области и директором департамента агропромышленного комплекса, вместе с Вячеславом Рогозиным, занимавшим должность замглавы Шадринского района, изготовили, подписали и оплатили фиктивные акты выполненных работ в пользу подрядчика – ООО "Мультипласт".
РИА Новости вчера в 09:37
Экономика
Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными
Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СПБ) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru 02:51
Общество
Нижегородцам разрешили гулять в 300 метрах от дома
Отмечается, что для выхода из дома для прогулки необходимо оформить соответствующую заявку на портале «Карта жителя».
Время Н 03:46
Политика
Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса
Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета вчера в 19:25
Здоровье
В Италии нашли способ избежать второй волны коронавируса
Итальянские медики выяснили, что доля людей с иммунитетом в Италии значительно ниже 10%, что несет с собой риски возникновения второй волны эпидемии коронавируса.
Ридус 02:38
Шоу-бизнес
Дарья Мороз нашла свою любовь после развода
Оказывается, что после развода с режиссером Константином Богомоловым она не осталась одна и довольно быстро нашла свою любовь, которую не желает показывать общественности.
RuNews24.ru вчера в 03:12
Общество
В Чехии зафиксировали сильнейшую за 500 лет засуху
Чехию накрыла сильнейшая за последние 500 лет засуха, сообщает РИА «Новости».
Национальное Аграрное Агентство 00:44
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, позволяющий постоянно проживать за границей, разрешат покинуть страну.
Газета.Ru 02:37
Общество
32 новых случая коронавируса выявлено в Саратовской области
Оперативный штаб при Правительстве Саратовской области утром во вторник, 28 апреля сообщил о 32 новых случаях заражения коронавирусом, подтвержденных за минувшие сутки.
Kursk.com 28 апреля в 02:21
Армия и оружие
Над Петербургом проходит тренировка авиации ко Дню Победы
Петербургский дневник 03:42
Общество
В Карелии выявили новый очаг заражения коронавирусом
Новым очагом стал Кемь - там обнаружили первого, подхватившего инфекцию. Также выявленные инфицированные проживают в Петрозаводске и Сегеже.
Московский Комсомолец 02:38
Происшествия
Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева
Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv 28 апреля в 06:09
Авто
В РФ представили линейку моделей Volvo 2021 года
Компания Volvo представила линейку автомобилей 2021 модельного года для рынка России, который появятся в дилерских центрах с 1 мая.
Тарантас Ньюс 02:06
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники
По просьбе премьер-министра РФ Михаила Мишустина Роспотребнадзор подготовил для жителей рекомендации на майские праздники.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 04:39
Общество
В России зафиксирован рекордный рост числа заболевших коронавирусом
За последние сутки в России выявлено еще 7 099 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:36
Происшествия
Начальник УГИБДД Нижегородской области найден мертвым в своем кабинете
Начальник УГИБДД Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым в своем рабочем кабинете.
Пятый канал вчера в 11:38
Шоу-бизнес
Влад Топалов в прямом эфире резко высказался в адрес подписчиков
Артист заступился за свою жену Регину Тодоренко и резко высказался по поводу травли со стороны подписчиков.
Kleo.ru 02:58
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Ведомости 02:07
Армия и оружие
Птица врезалась в американскую противотанковую ракету в полете
Экипаж произвел пуск из противотанкового комплекса BGM-71 TOW, однако в ракету врезалась большая птица, после чего произошел взрыв.
Lenta.ru вчера в 12:55
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС вчера в 06:01
Общество
18 человек излечились от коронавируса во Владимирской области
На фоне рекордного количества вновь выявленных за последние сутки случаев коронавируса цифра 18 выглядит, конечно, скромно, но опимистичнее 11-ти - число случаев выздоровлений от инфекции не менялось в течение почти двух недель.
ГТРК Владимир 28 апреля в 08:48
Происшествия
В Москве задержан администратор чата сторонников Чельдиева
В Москве задержали Арсена Бесолова, администратора чата в телеграме, в котором общались сторонники ранее арестованного оперного певца Вадима Чельдиева, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 03:46
Спорт
Шутер Generation Zero сделали в Steam бесплатным до 4 мая
В Steam игра «Generation Zero» получила акционное предложение.
OAnews вчера в 17:10
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости вчера в 15:06
Музыка
Певец Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате
Певец Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате со стороны белорусской певицы Палины.
RT на русском вчера в 16:14
Футбол
Синама-Понголь считает Головина одним из лидеров «Монако»
Экс-форвард сборной Франции и «Ростова» Флоран Синама-Понголь отметил, что российский полузащитник Александр Головин является лидером «Монако».
Спорт-Экспресс вчера в 20:35
Экономика
X5 перевела персонал сети «Перекресток» на четырехдневную неделю
Сотрудники сети «Перекресток» с 1 мая переходят на четырехдневную рабочую неделю cо снижением заработной платы, сообщил РБК источник, близкий к крупнейшему российскому ретейлеру X5 Retail Group (также развивает магазины «Пятерочка» и «Карусель»).
РБК вчера в 12:57