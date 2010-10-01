Общество

Вести АлтайВести АлтайГубернатор Алтайского края разрешил открыть парикмахерские

С 30 апреля в Алтайском крае разрешена торговля непродовольственными товарами и оказание парикмахерских услуг в помещениях, расположенных на первых этажах жилых зданий с отдельным входом. Обязательное условие – соблюдение гигиенических норм и социальной дистанции.
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Губернатор Алтайского края удовлетворил просьбы части предпринимателей о возвращении к работе

Банкфаксвчера в 22:33

Алтайский губернатор немного ослабил ограничения в крае

Аргументы и Факты - Алтайвчера в 22:14

Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Алтайском крае

Катунь 24вчера в 10:01

Виктор Томенко ослабил в Алтайском крае ограничения из-за коронавируса

Алтайская правдавчера в 12:54

Губернатор Алтайского края разрешил открыть парикмахерские

Вести Алтайвчера в 11:15

Виктор Томенко ослабил ограничения из-за коронавируса в Алтайском крае

Алтапрессвчера в 10:25

Парикмахерским и магазинам одежды разрешили работать, но не всем. Что это значит?

АМИТЕЛ00:02
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Общество

В Саратовской области за сутки безработными признаны 187 человек

За сутки (28 апреля) было подано 369 заявлений, за этот же день признали безработными 187 человек.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 12:32
Происшествия

СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина

По версии следствия, в 2018-2019 годах Пугин, будучи первым заместителем губернатора Курганской области и директором департамента агропромышленного комплекса, вместе с Вячеславом Рогозиным, занимавшим должность замглавы Шадринского района, изготовили, подписали и оплатили фиктивные акты выполненных работ в пользу подрядчика – ООО "Мультипласт".
РИА Новости вчера в 09:37
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Экономика

Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СПБ) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru 02:51
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Общество

Нижегородцам разрешили гулять в 300 метрах от дома

Отмечается, что для выхода из дома для прогулки необходимо оформить соответствующую заявку на портале «Карта жителя».
Время Н 03:46
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Политика

Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса

Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета вчера в 19:25
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Здоровье

В Италии нашли способ избежать второй волны коронавируса

Итальянские медики выяснили, что доля людей с иммунитетом в Италии значительно ниже 10%, что несет с собой риски возникновения второй волны эпидемии коронавируса.
Ридус 02:38
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Шоу-бизнес

Дарья Мороз нашла свою любовь после развода

Оказывается, что после развода с режиссером Константином Богомоловым она не осталась одна и довольно быстро нашла свою любовь, которую не желает показывать общественности.
RuNews24.ru вчера в 03:12
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Общество

В Чехии зафиксировали сильнейшую за 500 лет засуху

Чехию накрыла сильнейшая за последние 500 лет засуха, сообщает РИА «Новости».
Национальное Аграрное Агентство 00:44
9
Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, позволяющий постоянно проживать за границей, разрешат покинуть страну.
Газета.Ru 02:37
2,1K
Общество

32 новых случая коронавируса выявлено в Саратовской области

Оперативный штаб при Правительстве Саратовской области утром во вторник, 28 апреля сообщил о 32 новых случаях заражения коронавирусом, подтвержденных за минувшие сутки.
Kursk.com 28 апреля в 02:21
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Происшествия

В Приангарье нашли пропавших чиновников районной администрации

ТАСС вчера в 23:40
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Армия и оружие

Над Петербургом проходит тренировка авиации ко Дню Победы

Петербургский дневник 03:42
Общество

В Карелии выявили новый очаг заражения коронавирусом

Новым очагом стал Кемь - там обнаружили первого, подхватившего инфекцию. Также выявленные инфицированные проживают в Петрозаводске и Сегеже.
Московский Комсомолец 02:38
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Происшествия

Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева

Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
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Кино

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tv 28 апреля в 06:09
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Авто

В РФ представили линейку моделей Volvo 2021 года

Компания Volvo представила линейку автомобилей 2021 модельного года для рынка России, который появятся в дилерских центрах с 1 мая.
Тарантас Ньюс 02:06
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники

По просьбе премьер-министра РФ Михаила Мишустина Роспотребнадзор подготовил для жителей рекомендации на майские праздники.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 04:39
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Общество

В России зафиксирован рекордный рост числа заболевших коронавирусом

За последние сутки в России выявлено еще 7 099 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:36
10
Происшествия

Начальник УГИБДД Нижегородской области найден мертвым в своем кабинете

Начальник УГИБДД Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым в своем рабочем кабинете.
Пятый канал вчера в 11:38
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Шоу-бизнес

Влад Топалов в прямом эфире резко высказался в адрес подписчиков

Артист заступился за свою жену Регину Тодоренко и резко высказался по поводу травли со стороны подписчиков.
Kleo.ru 02:58
Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Ведомости 02:07
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Армия и оружие

Птица врезалась в американскую противотанковую ракету в полете

Экипаж произвел пуск из противотанкового комплекса BGM-71 TOW, однако в ракету врезалась большая птица, после чего произошел взрыв.
Lenta.ru вчера в 12:55
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Политика

В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС вчера в 06:01
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Общество

18 человек излечились от коронавируса во Владимирской области

На фоне рекордного количества вновь выявленных за последние сутки случаев коронавируса цифра 18 выглядит, конечно, скромно, но опимистичнее 11-ти - число случаев выздоровлений от инфекции не менялось в течение почти двух недель.
ГТРК Владимир 28 апреля в 08:48
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Происшествия

В Москве задержан администратор чата сторонников Чельдиева

В Москве задержали Арсена Бесолова, администратора чата в телеграме, в котором общались сторонники ранее арестованного оперного певца Вадима Чельдиева, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 03:46
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Спорт

Шутер Generation Zero сделали в Steam бесплатным до 4 мая

В Steam игра «Generation Zero» получила акционное предложение.
OAnews вчера в 17:10
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Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости вчера в 15:06
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Музыка

Певец Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате

Певец Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате со стороны белорусской певицы Палины.
RT на русском вчера в 16:14
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Футбол

Синама-Понголь считает Головина одним из лидеров «Монако»

Экс-форвард сборной Франции и «Ростова» Флоран Синама-Понголь отметил, что российский полузащитник Александр Головин является лидером «Монако».
Спорт-Экспресс вчера в 20:35
Экономика

X5 перевела персонал сети «Перекресток» на четырехдневную неделю

Сотрудники сети «Перекресток» с 1 мая переходят на четырехдневную рабочую неделю cо снижением заработной платы, сообщил РБК источник, близкий к крупнейшему российскому ретейлеру X5 Retail Group (также развивает магазины «Пятерочка» и «Карусель»).
РБК вчера в 12:57
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Как работают Яндекс.Новости?
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Виктор Петрович Томенко
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Алтайского края с 17 сентября 2018.
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