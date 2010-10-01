С 30 апреля в Алтайском крае разрешена торговля непродовольственными товарами и оказание парикмахерских услуг в помещениях, расположенных на первых этажах жилых зданий с отдельным входом. Обязательное условие – соблюдение гигиенических норм и социальной дистанции.

Общество В Саратовской области за сутки безработными признаны 187 человек За сутки (28 апреля) было подано 369 заявлений, за этот же день признали безработными 187 человек.

Происшествия СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина По версии следствия, в 2018-2019 годах Пугин, будучи первым заместителем губернатора Курганской области и директором департамента агропромышленного комплекса, вместе с Вячеславом Рогозиным, занимавшим должность замглавы Шадринского района, изготовили, подписали и оплатили фиктивные акты выполненных работ в пользу подрядчика – ООО "Мультипласт". 50

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Здоровье В Италии нашли способ избежать второй волны коронавируса Итальянские медики выяснили, что доля людей с иммунитетом в Италии значительно ниже 10%, что несет с собой риски возникновения второй волны эпидемии коронавируса. 10

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Общество Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны Россиянам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, позволяющий постоянно проживать за границей, разрешат покинуть страну. 2,1K

Общество 32 новых случая коронавируса выявлено в Саратовской области Оперативный штаб при Правительстве Саратовской области утром во вторник, 28 апреля сообщил о 32 новых случаях заражения коронавирусом, подтвержденных за минувшие сутки. 261

Общество В Карелии выявили новый очаг заражения коронавирусом Новым очагом стал Кемь - там обнаружили первого, подхватившего инфекцию. Также выявленные инфицированные проживают в Петрозаводске и Сегеже. 1

Происшествия Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы. 95

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