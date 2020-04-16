Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГубернатор Алтая заявил, что решения по помощи бизнесу пока нет

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что власти региона пока не приняли решение о прямой поддержке бизнеса, пострадавшего от ситуации с коронавирусом.
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с чего всё началось

Бюджетные ограничения не позволяют Алтайскому краю вводить прямую поддержку бизнеса при COVID-19

Как сообщалось, Алтайский край намерен пересмотреть бюджет на 2020 год из-за выпадающих доходов и необходимых резервов на фоне мер по недопущению распространения в регионе коронавируса.
Интерфакс - Россиявчера в 03:47

Подробнее о событии

Губернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес

РБКвчера в 10:15

Губернатор Алтая заявил, что решения по помощи бизнесу пока нет

РИА Новостивчера в 09:05

Бюджетные ограничения не позволяют Алтайскому краю вводить прямую поддержку бизнеса при COVID-19

Интерфакс - Россиявчера в 03:47

Власти Алтайского края не видят возможностей для оказания прямой помощи бизнесу

Вести Алтайвчера в 07:19

У алтайских властей нет возможности оказать прямую поддержку МСП

Алтайская правдавчера в 06:54

Российский губернатор сравнил бизнес с незваным гостем и отказался помогать

Lenta.ruвчера в 08:06

Пока нет возможности. Губернатор Алтайского края о прямой поддержке бизнеса

АМИТЕЛвчера в 03:35
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Авто

Lexus готовит новый флагманский кроссовер

Daily-Motor.Ru вчера в 08:30
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Общество

Алтай пал: во всех регионах России выявили зараженных коронавирусом

Напомним, Горный Алтай оставался последним российским регионом, где до сегодняшнего дня не фиксировались подтвержденные случаи заболевания CODID-19.
Общественная служба новостей вчера в 12:30
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Здоровье

Первый пациент с коронавирусом скончался в Кемеровской области

В Кемеровской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией.
Известия 02:17
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Политика

Уткин: то, как Крым стал российским, сложно принять, я это не очень понимаю

Блогер Василий Уткин поделился мнением о Крыме, который в 2014 году вошёл в состав Российской Федерации.
Чемпионат вчера в 16:15
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Здоровье

В Петербурге увеличено финансирование для лечения зараженных коронавирусом

Стоимость лечения каждого зараженного коронавирусом увеличена на 30 тысяч рублей, а пациента с тяжелой формой — на 100 тысяч рублей.
REGNUM 02:38
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Происшествия

Офицеры МВД заступились за арестованных генералов

Около трех десятков сотрудников следственного департамента МВД обратились с письмом к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой (копия имеется у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 13:52
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Общество

В Липецкой области ввели пропускную систему

Владельцы мобильных телефонов могут сразу в тоновом режиме ввести паспортные данные, в ответ на которые пришлют смс с кодом.
Российская газета вчера в 09:21
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Общество

Дерипаска просит раскрыть обоснования США для отказа от снятия санкций

Вашингтон, 17 апреля 2020, 08:38 — REGNUM Российский бизнесмен Олег Дерипаска обратился в суд Вашингтона, попросив обязать американский минфин полностью раскрыть содержание доказательного меморандума, который обосновывает отказ от снятия санкций.
REGNUM 01:38
Политика

Владимир Путин объявил о переносе парада Победы

Интерфакс вчера в 11:08
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Армия и оружие

США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета

Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия 15 апреля в 18:52
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Политика

Врио главы Камчатского края отправил правительство региона в отставку

Врио главы Камчатского края Владимир Солодов отправил правительство региона в отставку, все члены кабинета министров назначены временно исполняющими обязанности.
RT на русском 00:54
47
Общество

В МЧС РФ призвали прекратить ношение медицинских масок на улице

Специалисты отмечают, что на улице полезней дышать свежим воздухом, поэтому в ношении маски нет необходимости.
REGNUM вчера в 23:57
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева спародировала Бузову в ванне с лапшой

Не удивительно, что звезда решила над ней подшутить. В Instagram Настя Ивлеева выложила пародию на фото Ольги Бузовой.
Lisa.ru вчера в 11:30
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Общество

Первые семьи с детьми до трех лет получили дополнительные пособия

Если же заявление поступит после 1 июля, но до 1 октября 2020 года, семья сразу же получит 15 тысяч рублей на каждого ребенка младше трех лет единовременно.
Российская газета вчера в 13:24
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Политика

Пандемия открыла тайны вербовки российских детей Госдепом

Известно одно - с 2014 года Россия не участвует в обмене школьниками с Соединенными Штатами из-за «неспособности организаторов гарантировать благополучное возвращение российских детей домой».
Ридус 15 апреля в 18:34
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Происшествия

В ФСБ рассказали о планах готовившего нападение на школу подростка

16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 00:19
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Здоровье

На Украине растет заболеваемость коронавирусом — Минздрав

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 4662 случая коронавируса, 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.
Украина.ру 02:51
Энергетика

Цена на нефть марки Brent растёт

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне увеличились на 0,72% — до $27,89 за баррель.
RT на русском вчера в 01:53
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Происшествия

Депутат на Алтае вступил в конфликт с приставами из-за своей машины

REGNUM вчера в 05:26
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Общество

Власти Москвы спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом

Накануне столичные власти объявили, что все случаи ОРВИ будут рассматриваться как подозрение на коронавирус.
Известия 02:43
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Общество

«Аэрофлот» приостановил продажу билетов на международных направлениях

Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу билетов на международных направлениях до августа.
РБК вчера в 21:18
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Здоровье

Малышева рассказала о связи коронавируса и лишнего веса

Главный телевизионный врач России Елена Малышева рассказала, чем грозят лишние килограммы во время пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 00:22
Здоровье

Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru вчера в 13:51
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Общество

Работающие пенсионеры смогут получить больничный с 20 по 30 апреля

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, рассказал РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков.
РИА Новости 02:09
Общество

В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще 14 человек, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 16:29
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Общество

Более 4,5 тыс. человек умерли из-за коронавируса в США за сутки

Более 4,5 тыс. человек умерли в США за минувшие сутки из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом.
ТАСС 00:22
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Чулпан Хаматову затравили из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Чулпан Хаматова, которая сыграла главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», получает многочисленные проклятия из-за проекта.
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Политика

Путин снова обратится к россиянам в ходе совещания с министрами

"Будет выступление (Путина) в начале совещания с членами правительства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли обращение главы государства к россиянам в начале мероприятия.
Интерфакс 15 апреля в 06:18
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Общество

«Союз МС-15» с членами экипажа приземлился в Казахстане

Космический корабль «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцами на борту успешно приземлился в казахстанской степи в Жезказгане (600 км от Нур-Султана, Казахстан).
Коммерсантъ 01:57
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Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр

ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
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Виктор Петрович Томенко
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Алтайского края с 17 сентября 2018.
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