Как сообщалось, Алтайский край намерен пересмотреть бюджет на 2020 год из-за выпадающих доходов и необходимых резервов на фоне мер по недопущению распространения в регионе коронавируса.

с чего всё началось

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что власти региона пока не приняли решение о прямой поддержке бизнеса, пострадавшего от ситуации с коронавирусом.

Губернатор Алтая заявил, что решения по помощи бизнесу пока нет

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