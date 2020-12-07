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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Губернатор Амурской области Орлов заразился коронавирусом

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что заболел COVID-19. Он намерен работать дистанционно. О его состоянии пока ничего неизвестно.В источнике
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РБК

Губернатор Амурской области заболел COVID-19

РБК23:42
RT на русском

Губернатор Приамурья заболел коронавирусом

RT на русском23:10
Амурская правда

У губернатора Амурской области Василия Орлова подтвердился коронавирус

Амурская правда21:58
Коммерсантъ

Губернатор Амурской области Орлов заразился коронавирусом

Коммерсантъ22:24
ТАСС

Губернатор Амурской области заразился коронавирусом

ТАСС22:19
Амур.инфо

У главы Приамурья — коронавирус

Амур.инфо22:04
РИА Новости

Губернатор Амурской области Василий Орлов заразился коронавирусом

РИА Новости22:50

Глава Минздрава предложил ограничить передвижения между регионами из-за коронавируса

"Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрение определённого ограничения передвижения физических лиц в том числе между субъектами, а также подчас внутри субъекта для того, чтобы ограничить распространение инфекции", - заявил Мурашко на конференции "Медицина и качество -2020" в понедельник.
Интерфакс02:33

В Астрахани госпитализировали 19 человек после отравления хлором в бассейне

Ранее региональное управление МЧС сообщало, что в результате превышения химической концентрации хлора при обработке воды в бассейне спортивного комплекса "Динамо" почувствовали себя плохо 30 человек, в том числе ориентировочно 20 детей.
ТАСС02:37

Артета повторил антирекорд «Арсенала», которому уже более 50 лет

12 июля «шпоры» со счетом 2:0 обыграли «канониров» в 35-м туре прошлого сезона АПЛ.Таким образом, главный тренер «Арсенала» Микель Артета стал первым тренером с сезона-1966/67, который проиграл два дерби Северного Лондона подряд.
Soccer.ru02:52

Чубайс сообщил о выстреле из гаубицы Д30 в Петропавловской крепости

Санкт-Петербург, 6 декабря 2020, 21:20 — REGNUM Выстрел из расположенной в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга гаубицы ДЗ0 совершил специальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями Анатолий Чубайс, ранее занимавший пост главы «Роснано».
REGNUMвчера в 13:20

Президент Литвы потребовал ужесточить режим карантина в стране

Максимально сократить количество встреч между жителями Литвы из-за распространения коронавируса потребовал президент Литовской республики Гитанас Науседа, заявил главный советник президента Симонас Крепшта 6 декабря журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 13:18

В Челябинской области от COVID-19 скончались двое 38-летних врачей

Фото: Дмитрий Куткин, "Вечерний Челябинск" Не стало анестезиолога-реаниматолога отделения реанимации и интенсивной терапии городской больницы № 8 Челябинска, проработавшего в медицине 19 лет.
Губерния (г. Челябинск)вчера в 03:48

«Роснефть» в рамках обратного выкупа за неделю приобрела 13 тыс. ценных бумаг

«Роснефть» приобрела с 30 ноября по 4 декабря в рамках программы обратного выкупа (buyback) акций 13 тыс. ценных бумаг - 8 тыс. акций и 5 тыс. глобальных депозитарных расписок (ГДР), говорится в материалах компании.
Rambler News Service02:21