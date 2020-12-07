"Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрение определённого ограничения передвижения физических лиц в том числе между субъектами, а также подчас внутри субъекта для того, чтобы ограничить распространение инфекции", - заявил Мурашко на конференции "Медицина и качество -2020" в понедельник.
Ранее региональное управление МЧС сообщало, что в результате превышения химической концентрации хлора при обработке воды в бассейне спортивного комплекса "Динамо" почувствовали себя плохо 30 человек, в том числе ориентировочно 20 детей.
12 июля «шпоры» со счетом 2:0 обыграли «канониров» в 35-м туре прошлого сезона АПЛ.Таким образом, главный тренер «Арсенала» Микель Артета стал первым тренером с сезона-1966/67, который проиграл два дерби Северного Лондона подряд.
Санкт-Петербург, 6 декабря 2020, 21:20 — REGNUM Выстрел из расположенной в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга гаубицы ДЗ0 совершил специальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями Анатолий Чубайс, ранее занимавший пост главы «Роснано».
Максимально сократить количество встреч между жителями Литвы из-за распространения коронавируса потребовал президент Литовской республики Гитанас Науседа, заявил главный советник президента Симонас Крепшта 6 декабря журналистам.
«Роснефть» приобрела с 30 ноября по 4 декабря в рамках программы обратного выкупа (buyback) акций 13 тыс. ценных бумаг - 8 тыс. акций и 5 тыс. глобальных депозитарных расписок (ГДР), говорится в материалах компании.