Общество

РИА НовостиРИА НовостиГубернатор Амурской области объявил 31 декабря выходным днем

Губернатор Амурской области Василий Орлов по итогам опроса в Instagram решил сделать 31 декабря выходным днем.
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Губернатор Приамурья решил сделать 31 декабря выходным днём

REGNUM21:02

В Приамурье 31 декабря будет выходным

ИА Порт Амур20:05

Губернатор области интересуется у амурчан, стоит ли сделать 31 декабря выходным днем

ГТРК Амурвчера в 00:16

В Амурской области 31 декабря сделают выходным днем

АСН2420:22

Глава Амурской области объявил 31 декабря выходным днем

Амур.инфо20:06

Губернатор Приамурья сделал 31 декабря выходным днем

Амурская правда20:33

Губернатор Амурской области Василий Орлов спросил, сделать ли 31 декабря выходным днем

Телепорт16 декабря в 22:10
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Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
RT на русском 03:30
Транспорт

СМИ узнали порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля

Дополнительная маркировка транспортных средств, у которых сгнили или проржавели заводские идентификационные номера на кузове и раме, будет проходить по определенной процедуре, которая описана в постановлении правительства, с которым ознакомился «Коммерсантъ».
РБК 22:34
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости вчера в 04:19
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике

Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Woman.ru 00:49
Происшествия

В ЕАО воспитатель детсада умерла при эвакуации детей

Воспитатель детского сада в Биробиджане Еврейской АО, который эвакуировали из-за сообщений о "минировании", умерла, сообщает мэрия города в четверг.
РИА Новости 21:45
Политика

Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
ТАСС 16:00
Происшествия

В Приангарье в ДТП с маршруткой погиб один человек и девять пострадали

В Иркутской области в результате столкновения легкового автомобиля с маршруткой один человек погиб и девять были госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.
RT на русском 22:45
Кино

Девятый эпизод «Звездных войн» выходит в российский прокат

Например, Рей вышла на первый план и в девятом эпизоде стала главной героиней.
ТАСС 16:32
Политика

Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту страны Дональду Трампу.
Lenta.ru 20:47
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
Экономика

В ЛНР и ДНР поднимут пенсии с 1 января 2020 года

«Согласно которому с 1 января 2020 года будет увеличен на 20% размер пенсионных выплат гражданам, проживающим на территории Луганской Народной Республики, в том числе каждому нетрудоспособному члену семьи, получающему пенсию в связи с потерей кормильца», — отметила Васильева.
Известия 10:59
Религия

Православные верующие 19 декабря отмечают День святого Николая

Дни24 16:05
Энергетика

«Нафтогаз» оценил стоимость ГТС Украины без транзита российского газа

Стоимость газотранспортной системы (ГТС) Украины при отсутствии транзита российского газа через территорию страны составит 34 млрд гривен ($1,449 млрд), заявил на пресс-конференции глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
Rambler News Service 11:47
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца

RT на русском 10:26
Футбол

Раньери сравнил Роналду с игроком НБА после гола в эффектном прыжке

Во время послематчевой пресс-конференции Раньери заявил, что в момент оформления гола 34-летний нападающий был похож на игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Газета.Ru 22:13
Политика

Украина и Донбасс провалили переговоры по обмену пленными

Обмен захваченными в ходе конфликта в Донбассе пленными по формуле «всех на всех» предусмотрен «Комплексом мер по выполнению минских соглашений», согласованным в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины.
Lenta.ru 13:55
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала, как нарядила елку с дочерью и мужем

Папой ребенка стал муж телеведущей — хоккеист Игорь Макаров. Оба родителя души на чают в Маше и обожают проводить с ней время.
Летидор 01:24
Космос

Зонд «Паркер» увидел неуловимый пылевой след астероида Фаэтон

N+1 15 декабря в 19:02
Транспорт

Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
RT на русском 09:10
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Рекомендации FATF FATF рекомендовала России законодательно расширить перечень активов и круг лиц, подпадающих под действие закона о контроле за соответствием расходов госслужащих.
РБК 16:00
Происшествия

В Японии самолет ANA экстренно сел из-за возгорания

Направлявшийся в Токио Boeing 767 авиакомпании All Nippon Airways (ANA) совершил экстренную посадку в аэропорту города Фукуока.
Российская газета 21:22
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru вчера в 09:16
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой

Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Газета Кемерова 09:16
Политика

В сенате США грозят «фатальными санкциями» прокладчику Nord Stream 2

Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток – 2", о риске "сокрушительных и фатальных" санкций со стороны США .
РИА Новости 15:54
Общество

В топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров попала пятилетняя россиянка

Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров YouТube всех возрастов.
BFM.ru 14:54
Спорт

Путин наградил министра спорта РФ орденом Александра Невского

Валерий Шарифулин / ТАСС Российский лидер Владимир Путин наградил министра спорта России Павла Колобкова орденом Александра Невского.
РЕН ТВ 05:19
Гаджеты

Apple на iPad и iPhone запустила «активные углы»

Astera вчера в 16:04
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei и Honor скоро получат Android 10

В декабре компания Huawei запускает бета-тестирование EMUI 10 фирменной оболочки EMUI 10 на основе свежей версии операционной системы Android 10 для оставшихся смартфонов, заявленных на первый этап программы.
iXBT.com 16 декабря в 13:55
Авто

Сколько кузбасские чиновники потратят на служебный транспорт и на каких машинах они ездят

ВашГород.ру выяснил, сколько бюджет потратит на служебный транспорт для чиновников и какие автомобили на балансе региона есть для рабочих поездок.
ВашГород.ру вчера в 12:05
Хоккей

Ковальчук может перейти в «Питтсбург» Малкина

Российский хоккеист Илья Ковальчук может стать партнером Евгения Малкина в "Питтсбурге".
Российская газета 00:41
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