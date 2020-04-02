Политика

Интерфакс - РоссияИнтерфакс - РоссияГубернатор Архангельской области Орлов объявил об отставке

"Губернатор только что объявил", - сказал собеседник агентства. Как отметил Орлов, решение об отставке он принял на основании результатов "больших социологических исследований, которые провели ряд профессиональных компаний".
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«Великая страна — в этом виноват Путин»: вспоминаем, что говорил Игорь Орлов на 29.RU о президенте

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Губернатор Архангельской области объявил об отставке

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