Политика
Интерфакс - РоссияГубернатор Архангельской области Орлов объявил об отставке
"Губернатор только что объявил", - сказал собеседник агентства. Как отметил Орлов, решение об отставке он принял на основании результатов "больших социологических исследований, которые провели ряд профессиональных компаний".
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«Великая страна — в этом виноват Путин»: вспоминаем, что говорил Игорь Орлов на 29.RU о президенте
Новости Архангельска 29.ru11:10
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