Политика
Znak.comГубернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил об отставке
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке, сообщил он в четверг журналистам, пишет ТАСС . Речь Орлова приведена на сайте 29.Ru. Я неоднократно говорил, что для меня важно мнение жителей региона и мнение президента РФ.
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Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке, сообщил он в четверг журналистам.ТАСС09:34
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«В туалете повеситься» и «женат на области»: 10 реплик Игоря Орлова, которые ушли в народ
Новости Архангельска 29.ru14:27
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