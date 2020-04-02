Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке, сообщил он в четверг журналистам.

с чего всё началось

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке, сообщил он в четверг журналистам, пишет ТАСС . Речь Орлова приведена на сайте 29.Ru. Я неоднократно говорил, что для меня важно мнение жителей региона и мнение президента РФ.

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