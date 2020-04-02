Политика

Znak.comZnak.comГубернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил об отставке

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке, сообщил он в четверг журналистам, пишет ТАСС . Речь Орлова приведена на сайте 29.Ru. Я неоднократно говорил, что для меня важно мнение жителей региона и мнение президента РФ.
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с чего всё началось

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке, сообщил он в четверг журналистам.
ТАСС09:34

Подробнее о событии

Спикер Архангельского облсобрания Екатерина Прокопьева: «Благодарна судьбе, что свела с Орловым»

Эхо Севера13:31

«Я не собираюсь сбегать с этого поста»: вспоминаем планы Игоря Орлова на 2020 год

Новости Архангельска 29.ru13:18

Губернатор Архангельской области объявил об отставке

РБК09:59

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов уходит с должности

Двина Сегодня09:36

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке

ТАСС09:34

Главы Коми и Архангельской области ушли в отставку

РИА Новости10:27

Благодарят за поддержку и ждут перемен: депутаты комментируют отставку Орлова

News29.ru10:37
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Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 13:53, Ашберн
Общество

Собянин продлил все ограничения по коронавирусу в Москве до 1 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении до 1 мая всех ограничений в городе, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 12:35
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Происшествия

В Екатеринбурге поймали подозреваемого в поджогах жилых домов

REGNUM 13:09
Происшествия

Ярославские власти рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе

Ярославские власти ожидают результатов по 12 отправленным в федеральный центр положительным первичным тестам на коронавирус, сообщил губернатор Дмитрий Миронов.
РИА Новости 06:50
Политика

Путин: режим нерабочих дней продлевается

Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
REGNUM 10:07
Энергетика

Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
РБК 10:43
Общество

В Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией

Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области.
ТАСС 04:58
Единоборства

Макгрегор отреагировал на отмену боя Нурмагомедова с Фергюсоном

Lenta.ru 13:45
Космос

На поверхности Луны появился яркий неопознанный объект

Учёным удалось увидеть неопознанный летающий объект. Он появился в небе ярким светом 29 марта 2020 года.
Pravda.Ru 30 марта в 12:11
Общество

Главред пермской газеты умерла от коронавируса

BFM.ru 05:32
Здоровье

Врача, рассказавшего об эпидемии в Белоруссии, вызвали в прокуратуру

Врач признала, что она разместила на своей странице сообщение с утверждением, что в Витебске ситуация с коронавирусом «начала выходить из-под контроля» и что цифры по заболеваемости, которые власти Белоруссии отправляют в ВОЗ, «абсолютно мифические».
REGNUM 13:10
Энергетика

«Роснефть» договорилась о поставках нефти в Белоруссию

«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти в Белоруссию с нефтеперерабатывающими заводами страны. Предусмотрена премия $5 за тонну.
Коммерсантъ 13:10
ЖКХ

Россиянам из-за коронавируса облегчат плату за услуги ЖКХ

Россиянам облегчат плату за услуги ЖКХ.
Lenta.ru 08:52
Фигурное катание

Фигуристка Туктамышева объявила о запуске своего реалити-шоу

Metaratings 12:44
Общество

Продление режима полной самоизоляции в Екатеринбурге до 30 апреля 2020 года: для чего продлили период самоизоляции

Глава государства объявил о продлении периода самоизоляции на 6 - 30 апреля 2020 года.
КП - Екатеринбург 10:00
Общество

Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
РБК 09:32
Происшествия

Туристы из Таиланда взбунтовались в аэропорту Иркутска

Мир новостей 07:08
Кино

Мем дня: Как люди изменились в марте 2020-го. На примере фильмов и актеров

March 31st pic.twitter.com / RrZDs72Eoc & mdash; Sean Burns (@ SeanMBurns) April 1, 2020 March 1st vs.
КиноПоиск 04:10
Политика

США купили у России доставленное медицинское оборудование

«В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям»,— говорится в заявлении госпожи Ортэгус, опубликованном в Twitter.
Коммерсантъ 06:08
Футбол

Чемпионат Бельгии будет окончательно остановлен из-за коронавируса

Проведение чемпионата Бельгии будет окончательно прекращено из-за коронавируса, сообщает HLN.
Sports.ru 07:49
Здоровье

На коронавирус проверят всех граждан старше 65 лет с симптомами ОРВИ

Главный санитарный врач России Анна Попова поручила губернаторам субъектов РФ обеспечить всем лицам старше 65 лет проведение тестов на коронавирус.
Pravda.Ru 03:38
Здоровье

Рошаль дал рекомендации для перенесших пневмонию детей

Детям, перенесшим пневмонию, помогут восстановиться строгий режим и дыхательная гимнастика.
Известия 07:39
Экономика

Сбербанк заметил резкое снижение спроса россиян на наличные

Жители России стали меньше использовать наличные рубли и валюту. Такую информацию в четверг, 2 апреля, приводит Сбербанк.
Известия 02:26
Общество

В Турции назвали сроки начала туристического сезона

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил о решении изменить сроки начала туристического сезона в стране из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 05:36
Футбол

«Крылья Советов» находятся на грани принудительной ликвидации клуба

«Крылья Советов» в ближайшее время могут быть признаны банкротами. Эту информацию озвучили в Счётной палате Самарской области.
Metaratings вчера в 07:08
Общество

Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»

Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.
РИА Новости 11:35
Наука

Обнаружено самое уязвимое перед коронавирусом домашнее животное

Наиболее подверженными заражению коронавирусом домашними животными оказались кошки. Соответствующую информацию приводит портал bioRxiv.
Наша версия 05:44
Общество

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:39
Армия и оружие

Шеф Пентагона отказался эвакуировать военных с зараженного авианосца

В вооруженных силах США разгорается скандал вокруг ситуации на авианосце "Теодор Рузвельт", несущем службу близ острова Гуам - накануне на борту огромного военного корабля была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 07:16
Общество

В Курской области вводят маршрутные листы

Для передвижения по региону сотрудников, занятых на рабочих местах по служебной необходимости, в Курской области в ближайшее время введут в практику маршрутные листы.
Kurskcity.ru вчера в 14:08
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