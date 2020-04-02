Политика
Znak.comГубернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил об отставке
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке, сообщил он в четверг журналистам, пишет ТАСС . Речь Орлова приведена на сайте 29.Ru. Я неоднократно говорил, что для меня важно мнение жителей региона и мнение президента РФ.
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Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке, сообщил он в четверг журналистам.ТАСС09:34
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«Я не собираюсь сбегать с этого поста»: вспоминаем планы Игоря Орлова на 2020 год
Новости Архангельска 29.ru13:18
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Общество
Собянин продлил все ограничения по коронавирусу в Москве до 1 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении до 1 мая всех ограничений в городе, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Происшествия
Ярославские власти рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе
Ярославские власти ожидают результатов по 12 отправленным в федеральный центр положительным первичным тестам на коронавирус, сообщил губернатор Дмитрий Миронов.
Политика
Путин: режим нерабочих дней продлевается
Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
Энергетика
Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
Общество
В Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией
Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области.
Космос
На поверхности Луны появился яркий неопознанный объект
Учёным удалось увидеть неопознанный летающий объект. Он появился в небе ярким светом 29 марта 2020 года.
Здоровье
Врача, рассказавшего об эпидемии в Белоруссии, вызвали в прокуратуру
Врач признала, что она разместила на своей странице сообщение с утверждением, что в Витебске ситуация с коронавирусом «начала выходить из-под контроля» и что цифры по заболеваемости, которые власти Белоруссии отправляют в ВОЗ, «абсолютно мифические».
Энергетика
«Роснефть» договорилась о поставках нефти в Белоруссию
«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти в Белоруссию с нефтеперерабатывающими заводами страны. Предусмотрена премия $5 за тонну.
ЖКХ
Россиянам из-за коронавируса облегчат плату за услуги ЖКХ
Россиянам облегчат плату за услуги ЖКХ.
Общество
Продление режима полной самоизоляции в Екатеринбурге до 30 апреля 2020 года: для чего продлили период самоизоляции
Глава государства объявил о продлении периода самоизоляции на 6 - 30 апреля 2020 года.
Общество
Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
Происшествия
Туристы из Таиланда взбунтовались в аэропорту Иркутска
Кино
Мем дня: Как люди изменились в марте 2020-го. На примере фильмов и актеров
March 31st pic.twitter.com / RrZDs72Eoc & mdash; Sean Burns (@ SeanMBurns) April 1, 2020 March 1st vs.
Политика
США купили у России доставленное медицинское оборудование
«В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям»,— говорится в заявлении госпожи Ортэгус, опубликованном в Twitter.
Футбол
Чемпионат Бельгии будет окончательно остановлен из-за коронавируса
Проведение чемпионата Бельгии будет окончательно прекращено из-за коронавируса, сообщает HLN.
Здоровье
На коронавирус проверят всех граждан старше 65 лет с симптомами ОРВИ
Главный санитарный врач России Анна Попова поручила губернаторам субъектов РФ обеспечить всем лицам старше 65 лет проведение тестов на коронавирус.
Здоровье
Рошаль дал рекомендации для перенесших пневмонию детей
Детям, перенесшим пневмонию, помогут восстановиться строгий режим и дыхательная гимнастика.
Экономика
Сбербанк заметил резкое снижение спроса россиян на наличные
Жители России стали меньше использовать наличные рубли и валюту. Такую информацию в четверг, 2 апреля, приводит Сбербанк.
Общество
В Турции назвали сроки начала туристического сезона
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил о решении изменить сроки начала туристического сезона в стране из-за пандемии коронавируса.
Футбол
«Крылья Советов» находятся на грани принудительной ликвидации клуба
«Крылья Советов» в ближайшее время могут быть признаны банкротами. Эту информацию озвучили в Счётной палате Самарской области.
Общество
Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»
Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.
Наука
Обнаружено самое уязвимое перед коронавирусом домашнее животное
Наиболее подверженными заражению коронавирусом домашними животными оказались кошки. Соответствующую информацию приводит портал bioRxiv.
Общество
В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса
Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Армия и оружие
Шеф Пентагона отказался эвакуировать военных с зараженного авианосца
В вооруженных силах США разгорается скандал вокруг ситуации на авианосце "Теодор Рузвельт", несущем службу близ острова Гуам - накануне на борту огромного военного корабля была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.
Общество
В Курской области вводят маршрутные листы
Для передвижения по региону сотрудников, занятых на рабочих местах по служебной необходимости, в Курской области в ближайшее время введут в практику маршрутные листы.