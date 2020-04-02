Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке, сообщил он в четверг журналистам.

с чего всё началось

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке, сообщает ТАСС. Он сказал, что принял это решение «по результатам больших социологических исследований, которые провел ряд профессиональных компаний».

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