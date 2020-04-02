Политика

МедиазонаМедиазонаГубернатор Архангельской области объявил об отставке

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке, передает ТАСС. «Я всегда говорил, что для меня определяющим являются мнение жителей и позиция президента», — сказал губернатор.
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Губернатор Архангельской области объявил об отставке

РБК09:59

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов уходит с должности

Двина Сегодня09:36

Игорь Орлов объявил об отставке: прямое включение 29.RU

Новости Архангельска 29.ru09:33

Главы Коми и Архангельской области ушли в отставку

РИА Новости10:27

Благодарят за поддержку и ждут новые времена: депутаты комментируют отставку Орлова

News29.ru10:37

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке

ТАСС09:34

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке

Эхо Севера09:35
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Общество

Главред пермской газеты умерла от коронавируса

Скончавшаяся в пермской больнице главный редактор газеты «Деловой интерес» Анастасия Петрова была заражена COVID-19.
BFM.ru 05:32
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Новак допустил дальнейшее падение спроса на нефть в мире

Сокращение потребления нефти в мире в случае продления существующих карантинных мер может вызвать падение спроса на неё в ближайшие недели на величину до 20 миллионов баррелей в сутки, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новости 10:34
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Путин: режим нерабочих дней продлевается

Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
REGNUM 10:07
Спорт

Елена Вяльбе подвела итоги лыжного сезона

ГЛАС.RU 06:43
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В Италии прокомментировали «странные» смерти в доме престарелых

Директор дома престарелых в итальянском городе Громо Джан Луиджи Печис-Каваньи прокомментировал информацию о «странных» смертях пациентов с коронавирусом.
Национальная служба новостей 08:00
Политика

США оплатили половину доставленной из России медпомощи

Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
BFM.ru 07:17
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
ЖКХ

Россиянам из-за коронавируса облегчат плату за услуги ЖКХ

Россиянам облегчат плату за услуги ЖКХ.
Lenta.ru 08:52
Политика

Песков заявил об отсутствии решения по переносу парада Победы

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял об обсуждении возможной отмены парада Победы в Москве 9 мая.
REGNUM вчера в 06:12
Общество

В США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице

Число инфицированных коронавирусом в США превысило 200 тысяч человек, а летальных исходов свыше 5 тысяч.
Российская газета 09:25
Общество

Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома либо находиться в больнице.
ТАСС вчера в 11:18
Энергетика

Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель

Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
REGNUM 05:40
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Политика

Европейцы обвинили власти Венгрии в диктатуре

Европейцы обвинили власти Венгрии в диктатуре Виктор Орбан будет единолично управлять страной.
Экспресс газета вчера в 06:09
Общество

Главврач больницы в Коммунарке рассказал, чем занимается в изоляции

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, заразившийся коронавирусом COVID-19, рассказал, чем занимается в изоляции.
Вести.Ru 09:17
Происшествия

Умар Джабраилов попытался покончить с собой

Lenta.ru 10:28
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову трогательной подборкой

Bimru.ru вчера в 12:35
Происшествия

Главврач пермского онкоцентра находится в тяжёлом состоянии

Главврач пермского онкодиспансера Максим Мезенцев находится в тяжёлом состоянии.
АиФ Пермь 06:37
Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
NewInform 02:33
Общество

Олег Тиньков уходит с поста главы совета директоров «Тинькофф Банка»

Москва, 2 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Бинесмен Олег Тиньков намерен в ближайших недели покинуть пост председателя правления «Тинькофф Банка» и передать свои акции в семейный траст, передаёт 2 апреля РБК.
REGNUM 10:36
Общество

Путин подписал закон о штрафах за нарушение карантина

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении ответственности за нарушение режима карантина, пишет РИА Новости.
Общественное телевидение России вчера в 13:03
Шоу-бизнес

Лещенко обратился к поддержавшим его поклонникам

Газета.Ru 03:31
Энергетика

В США начали банкротиться нефтяные компании

Первой в США нефтяной компанией, которая обанкротилась после обрушения цен на сырье, оказалась Whiting Petroleum, разрабатывающая месторождения сланцевой нефти в Северной Дакоте, сообщает The Wall Street Journal.
Lenta.ru вчера в 20:23
Общество

Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина

Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Муксун.fm 31 марта в 04:21
Политика

Путин поручил ввести особый порядок передвижения в России

Президент России Владимир Путин поручил установить в регионах страны особый порядок передвижения граждан и транспортных средств.
Lenta.ru 10:26
Происшествия

Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева

Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.
BFM.ru 05:44
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Дана Уайт: Все и так знали, что Хабиб не будет драться

Напомним, что Хабиб отказался от поединка с Тони Фергюсоном, мотивируя это текущей ситуацией с коронавирусом.
Allboxing.ru 10:34
Футбол

Игроки «Балтики» согласились на 20-процентное снижение зарплаты

Зарплаты футболистов «Балтики» снизятся на 20 процентов.
Sports.ru 10:15
Общество

Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции

Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.
Коммерсантъ вчера в 11:47
Общество

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
РИА Новости вчера в 10:48
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