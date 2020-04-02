Политика
МедиазонаГубернатор Архангельской области объявил об отставке
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке, передает ТАСС. «Я всегда говорил, что для меня определяющим являются мнение жителей и позиция президента», — сказал губернатор.
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Общество
Главред пермской газеты умерла от коронавируса
Скончавшаяся в пермской больнице главный редактор газеты «Деловой интерес» Анастасия Петрова была заражена COVID-19.
BFM.ru 05:32
Энергетика
Новак допустил дальнейшее падение спроса на нефть в мире
Сокращение потребления нефти в мире в случае продления существующих карантинных мер может вызвать падение спроса на неё в ближайшие недели на величину до 20 миллионов баррелей в сутки, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новости 10:34
Политика
Путин: режим нерабочих дней продлевается
Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
REGNUM 10:07
Спорт
Елена Вяльбе подвела итоги лыжного сезона
ГЛАС.RU 06:43
Здоровье
В Италии прокомментировали «странные» смерти в доме престарелых
Директор дома престарелых в итальянском городе Громо Джан Луиджи Печис-Каваньи прокомментировал информацию о «странных» смертях пациентов с коронавирусом.
Национальная служба новостей 08:00
Политика
США оплатили половину доставленной из России медпомощи
Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
BFM.ru 07:17
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
ЖКХ
Россиянам из-за коронавируса облегчат плату за услуги ЖКХ
Россиянам облегчат плату за услуги ЖКХ.
Lenta.ru 08:52
Политика
Песков заявил об отсутствии решения по переносу парада Победы
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял об обсуждении возможной отмены парада Победы в Москве 9 мая.
REGNUM вчера в 06:12
Общество
В США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице
Число инфицированных коронавирусом в США превысило 200 тысяч человек, а летальных исходов свыше 5 тысяч.
Российская газета 09:25
Общество
Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома либо находиться в больнице.
ТАСС вчера в 11:18
Энергетика
Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель
Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
REGNUM 05:40
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Политика
Европейцы обвинили власти Венгрии в диктатуре
Европейцы обвинили власти Венгрии в диктатуре Виктор Орбан будет единолично управлять страной.
Экспресс газета вчера в 06:09
Общество
Главврач больницы в Коммунарке рассказал, чем занимается в изоляции
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, заразившийся коронавирусом COVID-19, рассказал, чем занимается в изоляции.
Вести.Ru 09:17
Происшествия
Умар Джабраилов попытался покончить с собой
Lenta.ru 10:28
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову трогательной подборкой
Bimru.ru вчера в 12:35
Происшествия
Главврач пермского онкоцентра находится в тяжёлом состоянии
Главврач пермского онкодиспансера Максим Мезенцев находится в тяжёлом состоянии.
АиФ Пермь 06:37
Музыка
Земфира выпустила новую песню «Крым»
Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
NewInform 02:33
Общество
Олег Тиньков уходит с поста главы совета директоров «Тинькофф Банка»
Москва, 2 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Бинесмен Олег Тиньков намерен в ближайших недели покинуть пост председателя правления «Тинькофф Банка» и передать свои акции в семейный траст, передаёт 2 апреля РБК.
REGNUM 10:36
Общество
Путин подписал закон о штрафах за нарушение карантина
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении ответственности за нарушение режима карантина, пишет РИА Новости.
Общественное телевидение России вчера в 13:03
Шоу-бизнес
Лещенко обратился к поддержавшим его поклонникам
Газета.Ru 03:31
Энергетика
В США начали банкротиться нефтяные компании
Первой в США нефтяной компанией, которая обанкротилась после обрушения цен на сырье, оказалась Whiting Petroleum, разрабатывающая месторождения сланцевой нефти в Северной Дакоте, сообщает The Wall Street Journal.
Lenta.ru вчера в 20:23
Общество
Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина
Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Муксун.fm 31 марта в 04:21
Политика
Путин поручил ввести особый порядок передвижения в России
Президент России Владимир Путин поручил установить в регионах страны особый порядок передвижения граждан и транспортных средств.
Lenta.ru 10:26
Происшествия
Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева
Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.
BFM.ru 05:44
Единоборства
Дана Уайт: Все и так знали, что Хабиб не будет драться
Напомним, что Хабиб отказался от поединка с Тони Фергюсоном, мотивируя это текущей ситуацией с коронавирусом.
Allboxing.ru 10:34
Футбол
Игроки «Балтики» согласились на 20-процентное снижение зарплаты
Зарплаты футболистов «Балтики» снизятся на 20 процентов.
Sports.ru 10:15
Общество
Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции
Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.
Коммерсантъ вчера в 11:47
Общество
Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
РИА Новости вчера в 10:48