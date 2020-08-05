Происшествия

РБКРБКГубернатор Бейрута заявил о 300 тыс. оставшихся без крова после взрыва

После взрыва в порту Бейрута без крова остались около 300 тыс. человек, заявил губернатор столицы Ливана Марван Аббуд, передает телеканал Al-Mayadeen. По его словам, ущерб от взрыва может составить от $3 млрд до $5 млрд или больше. Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа.
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Губернатор Бейрута, столицы Ливана, Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в порту, прогремевшего 4 августа, в 3-5 млрд долларов, передает новостной портал LBCI Nеws
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АМИТЕЛ06:58

Подробнее о событии

Губернатор Бейрута заявил о 300 тыс. оставшихся без крова после взрыва

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Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в порту в $3-5 млрд

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В Бейруте около 300 тысяч человек из-за взрыва остались без жилья

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Глава Бейрута оценил ущерб от взрыва в $3–5 млрд

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