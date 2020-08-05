Происшествия
РБКГубернатор Бейрута заявил о 300 тыс. оставшихся без крова после взрыва
После взрыва в порту Бейрута без крова остались около 300 тыс. человек, заявил губернатор столицы Ливана Марван Аббуд, передает телеканал Al-Mayadeen. По его словам, ущерб от взрыва может составить от $3 млрд до $5 млрд или больше. Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа.
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с чего всё началось
Губернатор Бейрута, столицы Ливана, Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в порту, прогремевшего 4 августа, в 3-5 млрд долларов, передает новостной портал LBCI Nеws.АМИТЕЛ06:58
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Еще 15% участников опроса назвали профессиональное выгорание и стресс основной причиной сменить работу, на отсутствие карьерного роста сослались 13% участников исследования.
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Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым согласовали сумму исков
Родственники курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, согласовали сумму исков к артисту.
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Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
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РИА Новости 07:58
Авто
В Саудовской Аравии нашли «кладбище» автомобилей ГАЗ-21 «Волга»
Несколько десятков старых советских автомобилей ГАЗ-21 «Волга» в некомплектном состоянии на окраине города Мекка сфотографировали очевидцы, 3 августа сообщает портал carakoom.com.
ИА Красная Весна вчера в 15:54
Происшествия
В Москве ограблен коттедж предпринимателя Олега Тинькова
Российская газета 07:53
Общество
В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом
В Турции число новых заболевших за последние сутки преодолело отметку в тысячу человек.
BFM.ru 07:27
Здоровье
Названы в 30 раз увеличивающие риск развития рака факторы
Риск развития некоторых видов рака повышается в 30 раз на фоне курения, употребление алкоголя дополнительно увеличивает эти цифры.
Lenta.ru 04:16
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Происшествия
В результате взрывов в Бейруте погибли по меньшей мере 10 человек
По меньшей мере десять человек погибли и более ста пострадали в результате взрывов в столице Ливана Бейруте, сообщают зарубежные СМИ.
Ридус вчера в 13:19
Политика
В Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
"Пожар до Владивостока" Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока".
РИА Новости вчера в 21:41
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой
Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
Вокруг ТВ вчера в 03:51
Энергетика
На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»
Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек.
REGNUM 05:54
Экономика
Банк ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%
Банк ВТБ снижает ставки по ипотеке по всей линейке базовых программ на 0,5 процентного пункта, до 7,4% годовых.
Москва 24 03:53
Здоровье
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Два жителя Карелии, которые ранее лечились от коронавируса и были выписаны с отрицательными результатами теста на COVID-19, повторно заразились этим вирусом.
РБК 07:23
Финансы
Минфин снизил почти в два раза продажи валюты из ФНБ в августе
Минфин снизит объем ежедневных продаж валюты из Фонда национального благосостояния в августе (с 7 августа по 4 сентября) до 3,1 млрд руб. с 5,7 млрд руб. в июле.
Российская газета 07:12
Политика
Саакашвили заявил, что Грузия исчезает с мировых радаров, а он – нет
Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили считает, что Грузия исчезает с международных радаров, а его имя – нет, об этом он заявил в интервью телекомпании ТВ Пирвели.
РИА Новости 07:24
Общество
Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России
Car.ru вчера в 03:44
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК вчера в 12:09
Гаджеты
Google представила недорогой смартфон Pixel 4a
Discover24 вчера в 03:18
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Патрушев назвал цель американских бомбардировок Японии в 1945 году
Устроив в августе 1945 года атомную бомбардировку японских городов Хиросима и Нагасаки, США преследовали главную цель - запугать Советский Союз, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
РИА Новости 07:52
Футбол
ЦСКА продлил контракт с Помазуном и отдал его в аренду
Московский ЦСКА продлил контракт с голкипером Ильей Помазуном и отдал его в аренду в екатеринбургский "Урал", сообщается на официальном сайте столичной команды.
Газета.Ru 07:23
Происшествия
В СК назвали возможные причины ДТП с девятью погибшими в Крыму
Следователи отрабатывают три версии причин ДТП с микроавтобусом в Крыму, в том числе несоблюдение условий отдыха водителя, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
ТАСС 04:56
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Медведев заявил о необходимости считаться со сторонниками Фургала
Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала поддерживает много людей и государство должно с этим считаться, заявил бывший глава правительства России, зампредседателя Совета безопасности и глава «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев.
РБК 08:00
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Петербургский суд арестовал жену расчленённого рэпера Энди Картрайта
Смольнинский районный суд отправил вдову расчленённого рэпера Энди Картрайта под арест.
Питерские заметки вчера в 02:55