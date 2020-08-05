с чего всё началось

После взрыва в порту Бейрута без крова остались около 300 тыс. человек, заявил губернатор столицы Ливана Марван Аббуд, передает телеканал Al-Mayadeen. По его словам, ущерб от взрыва может составить от $3 млрд до $5 млрд или больше. Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа.

Губернатор Бейрута заявил о 300 тыс. оставшихся без крова после взрыва

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