Общество
РИАЦАндрей Бочаров принял участие в заседании Госсовета в Кремле
В рассмотрении задач по формированию эффективного сельскохозяйственного производства и развитию сельских территорий принял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
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Андрей Бочаров принял участие в заседании Государственного совета в Кремле
ИА Городские вести. Волгоградвчера в 09:23
Губернатор Андрей Бочаров принял участие в заседании Государственного совета по вопросам аграрной политики
ГТРК Волгоград-ТРВвчера в 08:00
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Санкции США против проекта строительства газопровода «Северный поток-2» являются циничным актом вмешательства в дела европейского бизнеса.
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