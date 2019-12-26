Общество

РИАЦРИАЦАндрей Бочаров принял участие в заседании Госсовета в Кремле

В рассмотрении задач по формированию эффективного сельскохозяйственного производства и развитию сельских территорий принял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
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Андрей Бочаров принял участие в заседании Госсовета в Кремле

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Андрей Бочаров принял участие в заседании Государственного совета в Кремле

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Андрей Бочаров принял участие в заседании Госсовета в Кремле

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Андрей Бочаров принял участие в заседании Госсовета в Кремле

Крестьянская жизньвчера в 12:12

Губернатор Бочаров принял участие в заседании Госсовета РФ

Московский Комсомолецвчера в 13:17
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