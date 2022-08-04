«Сегодня вечером со стороны Украины произведен обстрел поселка Климово. В настоящий момент на место выехали все оперативные службы, информация о разрушениях и пострадавших уточняется», — написал Богомаз.
"Внешние повреждения получили несколько домовладений, зерновой приемник хлебопредприятия, остекление школы, автомобиль. Среди гражданского населения есть двое пострадавших, которые получили легкие осколочные ранения", – сообщил Богомаз.
Начальник главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов в ходе брифинга сообщил, что ВСУ отошли из района Семигорье на Артёмовском направлении и из района шахты Бутовка около Авдеевки в Донецкой Народной Республике.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление представителя Белого дома о том, что госсекретарь Энтони Блинкен постарается поймать министра иностранных дел Сергея Лаврова за пуговицу на АСЕАН для обсуждения проблемы заключенных, если у него будет возможность.
Минюст предложил исключить из Уголовного кодекса РФ статьи, предусматривающие наказание за незаконное предпринимательство, регистрацию незаконных сделок с недвижимостью и воспрепятствование предпринимательской деятельности.
В Москве и Санкт-Петербурге появятся магазины беспошлинной торговли для дипломатов, консулов, сотрудников международных компаний и членов их семей, следует из опубликованного на интернет-портале правовой информации постановления правительства.