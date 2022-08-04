Будьте в Плюсе

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле ВСУ поселка Климово

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале
 сообщил об обстреле поселка Климово с украинской стороны.
Газета.Ru
«Сегодня вечером со стороны Украины произведен обстрел поселка Климово. В настоящий момент на место выехали все оперативные службы, информация о разрушениях и пострадавших уточняется», — написал Богомаз.
Ведомости
"Внешние повреждения получили несколько домовладений, зерновой приемник хлебопредприятия, остекление школы, автомобиль. Среди гражданского населения есть двое пострадавших, которые получили легкие осколочные ранения", – сообщил Богомаз.
Город24
30 июня вооружённые силы Украины обстреляли приграничное село Ломаковка в Брянской области.
Абзац

Подробнее о событии

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле поселка Климово со стороны Украины
РИА Новости12:09
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле ВСУ поселка Климово
Газета.Ru11:58
Губернатор Брянской области сообщил об обстреле со стороны ВСУ поселка Климово
Москва 2411:48
Богомаз сообщил об украинском ударе по поселку в Брянской области
Московский Комсомолец11:46
Брянский губернатор Богомаз заявил, что село Климово было обстреляно «Точкой-У»
Lenta.ru12:24
Со стороны Украины на территорию посёлка Климово Брянской области был произведён пуск из ракетного комплекса «Точка-У»
RiaStrela12:23
В Брянской области под обстрел ВСУ попал поезд Климово – Москва
Брянские новости14:02

Интересное

Байден назвал неприемлемым приговор баскетболистке Грайнер за контрабанду наркотиков

Президент США Джо Байден назвал приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер неприемлемым, призвал к ее немедленному освобождению.
РИА Новости12:16

Чеботина перенесла нервный срыв после ссоры с организатором корпоратива в Санкт-Петербурге

Певица перенесла нервный срыв и после ссоры три дня пролежала на полу, не желая ничего делать.
Актуальные Новости13:02

Генштаб ВСУ сообщил об отходе украинской армии с позиций в районе Авдеевки и Артёмовска

Начальник главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов в ходе брифинга сообщил, что ВСУ отошли из района Семигорье на Артёмовском направлении и из района шахты Бутовка около Авдеевки в Донецкой Народной Республике.
RT на русском12:50

МИД ответил на идею о том, что Блинкен будет ловить Лаврова за пуговицу для разговора

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление представителя Белого дома о том, что госсекретарь Энтони Блинкен постарается поймать министра иностранных дел Сергея Лаврова за пуговицу на АСЕАН для обсуждения проблемы заключенных, если у него будет возможность.
РИА Новости13:28

Минюст предложил отменить уголовное наказание за незаконное предпринимательство

Минюст предложил исключить из Уголовного кодекса РФ статьи, предусматривающие наказание за незаконное предпринимательство, регистрацию незаконных сделок с недвижимостью и воспрепятствование предпринимательской деятельности.
Интерфакс10:18

В Москве и Петербурге откроют магазины беспошлинной торговли для дипломатов и их семей

В Москве и Санкт-Петербурге появятся магазины беспошлинной торговли для дипломатов, консулов, сотрудников международных компаний и членов их семей, следует из опубликованного на интернет-портале правовой информации постановления правительства.
РИА Новостивчера в 12:18

Росгвардия уничтожила в ЛНР еще 24 украинских оператора БПЛА

"При проведении радиоэлектронной разведки росгвардейцы выявили 24 оператора беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые уничтожены огнем артиллерии", - говорится в сообщении.
ТАСС10:18

Евросоюз ввел новые санкции против Виктора Януковича и его сына Александра

Евросоюз ввел новые санкции против Виктора Януковича и его сына Александра - заявление.
ТАСС14:03

Силы ДНР установили контроль над 70% поселка Пески под Донецком

Силы Донецкой народной республики (ДНР) взяли под контроль 70 процентов населенного пункта Пески.
Lenta.ru05:45