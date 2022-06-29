ТАССГубернатор Брянской области сообщил о сбитом украинском беспилотникеУкраинский беспилотник, который пытался нанести удар по селу Случевск, сбит в Брянской области.ТАССНикто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.ТАССБогомаз подчеркнул, что подразделения ВС РФ «находятся в режиме повышенной боевой готовности и защищают наши территории».Новый ДеньВ пригороде Курска сбит беспилотник Украины «Пострадавших и разрушений нет», - добавил Богомаз.Национальная служба новостейЧитать далееСвернутьБрянские новостиБрянские новостиDaily StormLife.ruPravda.RuАбзацБрянский ворчунИА Красная ВеснаИзвестияФАНТелеканал 360°Военное обозрениеГлавный региональныйНациональная служба новостейПодробнее о событииБеспилотник сбили в брянском селе на границе с УкраинойБрянскToday07:59Губернатор Брянской области Богомаз сообщил о сбитом украинском беспилотникеБрянские новости08:18Губернатор сообщил о сбитом в Погарском районе беспилотникеНаш Брянск.Ru08:08Губернатор Брянской области Богомаз: украинский БПЛА сбит при попытке ударить по СлучевскуРИА Новости08:33Губернатор Брянской области сообщил о сбитом украинском беспилотникеТАСС07:57Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об уничтожении украинского беспилотникаRT на русском07:54В Брянской области сбит украинский беспилотникКлинцы.ИНФО07:50Показать ещёОценить346Поделиться