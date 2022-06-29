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Губернатор Брянской области сообщил о сбитом украинском беспилотнике

Украинский беспилотник, который пытался нанести удар по селу Случевск, сбит в Брянской области.
ТАСС
Никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале
 губернатор региона Александр Богомаз.
ТАСС
Богомаз подчеркнул, что подразделения ВС РФ «находятся в режиме повышенной боевой готовности и защищают наши территории».
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В пригороде Курска сбит беспилотник Украины «Пострадавших и разрушений нет», - добавил Богомаз.
Национальная служба новостей

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