Коронавирус

АиФ ЧелябинскАиФ ЧелябинскГубернатор Челябинской области обратился к молодёжи из-за коронавируса

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к молодёёжи с просьбой поддержать режим самоизоляции.
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Алексей Текслер
Я обращаюсь к жителям области. Давайте покажем всей стране, что мы лучше всех соблюдаем режим самоизоляции.
— Алексей ТекслерЕвропейско-Азиатские новости 01:37

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