Я обращаюсь к жителям области. Давайте покажем всей стране, что мы лучше всех соблюдаем режим самоизоляции.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к молодёёжи с просьбой поддержать режим самоизоляции.

Общество В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве.

Общество В Петербурге ввели режим полной самоизоляции Что касается жителей Петербурга старше 65 лет, то их документ обязывает соблюдать режим строгой самоизоляции до 14 апреля.

Общество Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".

Политика МИД Германии и Франции выдвинули требования России по Донбассу Главы МИД Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив ле Дриан сделали совместное заявление, сообщив, что власти Народных Республик Донбасса препятствовали работе наблюдателей ОБСЕ "под прикрытием пандемии коронавируса", передает DW.

Общество Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Общество Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.

Экономика Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".

Общество Ограничения в Москве в связи с коронавирусом: главное Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новый пакет ограничений на передвижение по городу с 30 марта из-за распространения коронавируса в России.

Общество В Новосибирской области введен режим самоизоляции Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.

Энергетика Европейский бензин приедет в Россию По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.

Политика Рада приняла закон о рынке земли Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.

Общество Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

Шоу-бизнес Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.