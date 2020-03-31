Коронавирус
АиФ ЧелябинскГубернатор Челябинской области обратился к молодёжи из-за коронавируса
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к молодёёжи с просьбой поддержать режим самоизоляции.
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Я обращаюсь к жителям области. Давайте покажем всей стране, что мы лучше всех соблюдаем режим самоизоляции.
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Текслер заявил о возможном введении режима обязательной самоизоляции в ближайшее время
31 канал Челябинска01:14
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Губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о введении режима обязательной самоизоляции.
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