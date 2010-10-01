Коронавирус
RT на русскомЧелябинский губернатор объявил об уходе на самоизоляцию
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что уходит на самоизоляцию после подтверждения коронавирусной инфекции COVID-19 у его пресс-секретаря Сергея Зюся.
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Происшествия
СК назвал основные версии пожара в доме престарелых в Москве
Следователи рассматривают в качестве основных версий пожара в доме престарелых в Москве неисправность электропроводки и котла отопления.
Армия и оружие
Потерю Кенигсберга назвали национальной катастрофой Германии
Эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов назвал потерю Кенигсберга национальной катастрофой Германии, передает РИА "Новости".
Происшествия
Водолазы обнаружили тело правнука сенатора Роберта Кеннеди
Космос
Астрофизик обнаружил самую быстровращающуюся звезду Млечного Пути
Скорость вращения обнаруженной звезды составляет 540 км/с, что на почти 100 км/с быстрее, чем у предыдущего рекордсмена – звезды HD 191423, которая была открыта 10 лет назад.
Общество
В России за сутки зафиксировали 1459 новых случаев коронавируса
В России за сутки зафиксировали 1459 новых случаев коронавируса в 50 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Политика
Госдума на следующей неделе обсудит законопроекты по поручениям Путина
Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроекты по последним поручениям президента РФ Владимира Путина, рассказал РИА Новости первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев.
Шоу-бизнес
Певец Николаев признался, что переболел пневмонией
Общество
Безработные и семьи с детьми получат новые выплаты по указу Путина
Ранее Путин заявил, что в течение трех месяцев врачи будут получать специальные выплаты.
Киберспорт
ESL Pro League: Natus Vincere переиграли FaZe Clan
Natus Vincere одержали победу над командой FaZe Clan во второй стадии группового этапа на ESL Pro League Season 11.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Здоровье
Медсестра из США заявила, что из ее отделения вывозят только мертвых
Медсестра из Нью-Йорка Александра Масиас рассказала в своем Facebook о катастрофических последствиях эпидемии коронавируса в городе.
Политика
Путин сравнил коронавирус с терзавшими Русь печенегами
«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия», — сказал Путин.
Финансы
Курс доллара упал ниже 74 рублей
В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 9 апреля, курс доллара расчетами на «завтра» впервые с 17 марта опустился ниже 74 рублей.
Политика
Глава ВМС США ушел в отставку из-за скандала с авианосцем
Происшествия
ФСБ задержала керчанина, который призывал к экстремизму на YouTube
Сотрудники ФСБ в Керчи задержали 54-летнего мужчину, который публично призывал к экстремистской деятельности.
Общество
За сутки в России выявили 1 459 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России зафиксировано 1 459 новых случаев коронавируса.
Космос
«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур.
Энергетика
Россия согласилась сократить добычу нефти
Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Общество
Жителя Петербурга оштрафовали за прогулку с ребенком
Жителя Санкт-Петербурга, который гулял со своим ребенком на детской площадке, нарушая режим самоизоляции, оштрафовали на 15 тыс. руб. 7 апреля участковый обнаружил на детской площадке во дворе дома на Лермонтовском проспекте мужчину, гулявшего со своим малолетним ребенком.
Общество
ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией
"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Общество
Определили вероятный пик пандемии коронавируса
Во время нового исследования американские ученые определили вероятный пик пандемии нового типа коронавируса.
Наука
В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Политика
Белоруссия попросила Евросоюз о помощи в борьбе с коронавирусом
Белоруссия попросила Евросоюз о помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
Транспорт
Самолёты с россиянами летят из-за рубежа полупустыми
Лайнеры, которые вывозят россиян из-за границы, возвращаются на родину налегке.
Политика
Конте назвал оскорбительными намеки на политическую подоплеку российской помощи
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте считает глубоко оскорбительными намеки на то, что помощь России его стране в борьбе с коронавирусом предоставлялась на условии ответных действий Рима, например в целях облегчения режима европейских санкций.
Общество
В Башкирии вводят «комендантский час» для пожилых людей и детей
«Комендантский час» затронет лиц старше 65 лет. Хабиров призвал граждан оставаться дома и «потерпеть еще две недели», пишет ИА «Башинформ».
Шоу-бизнес
Рэперша Чинна Роджерс умерла в возрасте 25 лет
Американская рэперша и модель Чинна Роджерс умерла в возрасте 25 лет.