Происшествия

Lenta.ruLenta.ruГубернатор Фургал не признал вину в организации убийств

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, задержанный по подозрению в организации убийств, не признал вину, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Сергей Фургал не признал вину в организации убийств

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал при задержании не признал вину в организации убийств. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАССвчера в 07:14

Подробнее о событии

Во время задержания Фургал не признал свою вину

Газета.Ruвчера в 08:36

СМИ: Фургал не признал вину в организации убийств предпринимателей

Life.ruвчера в 08:05

Губернатор Фургал не признал вину в организации убийств

Lenta.ruвчера в 07:58

Фургал отказался признавать вину при задержании

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Источник: суд не сможет приговорить Фургала к пожизненному заключению

ТАССвчера в 08:44

Источник ТАСС: Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал при задержании не признал вину в организации убийств

Эхо Москвывчера в 08:33

Фургал не признал вину в организации убийств

РЕН ТВвчера в 07:23
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 03:18, Ашберн
Здоровье

В Тюменской области ужесточили меры профилактики коронавируса

В Тюмени решили ужесточить меры профилактики коронавирусной инфекции.
NG72.ru вчера в 06:35
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Здоровье

В ВОЗ объяснили рост числа заболеваний COVID-19 в России

Суточный прирост зараженных COVID-19 в России не снижается более двух недель, это не является хорошим знаком, рост числа заболеваний продолжается из-за несоблюдения правил самоизоляции, заявила в интервью РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
РИА Новости 03:12
Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
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Общество

В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса

Позднее, 23 июня, вакцину получили еще 20 добровольцев, они протестируют препарат в бустерном варианте — им позднее введут второй компонент вакцины.
РИА Новости вчера в 22:04
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Транспорт

Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке

Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24".
Газета.Ru вчера в 11:31
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Авто

Выпуск автомобилей Lada наладят на украинском ЗАЗ

Отечественная компания начинает поставки запчастей для сборки автомобилей Lada Largus на предприятие ЗАЗ.
SpeedMe 02:40
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Происшествия

Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей

Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
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Экономика

Из-за дефицита картофель на Сахалин завозят из других регионов и стран

Картофель нового урожая, завозимый в Сахалинскую область, стоил в среднем 150 рублей за килограмм.
Сахалин.Инфо вчера в 19:39
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Происшествия

В Хабаровском крае арестовали двух депутатов ЛДПР

Член координационного совета регионального отделения партии ЛДПР, и. о. координатора отделения Захар Синяговский сообщил ТАСС, что фракция считает задержание депутатов напрямую связанным с делом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств предпринимателей.
РБК 03:09
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Общество

В России предложили увеличить размер автомобильных штрафов

Размер некоторых штрафов для водителей предлагают увеличить в ОНФ.
Газета.Ru 03:09
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Происшествия

В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме

Один человек погиб и двое ранены при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области, сообщило в пятницу ГУ МЧС по региону.
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Политика

В Грузии пообещали за высказывания Саакашвили «спросить с Украины»

Киев, 10 июля 2020, 08:37 — REGNUM Высказывания экс-президента Грузии, председателя Совета реформ Украины Михаила Саакашвили о «нелегитимности» грузинского правительства не останется без реагирования со стороны Тбилиси.
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Происшествия

В Башкирии неизвестные убили ветерана Великой Отечественной войны

REGNUM 01:11
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Энергетика

WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году

Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 03:13
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Электронная медкарта стала доступна москвичам в мобильном приложении

Москвичи теперь с помощью мобильного приложения «ЕМИАС.ИНФО» могут получить доступ к своей электронной медицинской карте.
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Роман Асхабадзе: «Ни у кого я не видел такого тактического разбора, как у Карпина. Теория может затянуться на два часа»

Кто-то был бы печален, а Асхабадзе счастлив. Как счастлив работать в Воронеже с «Факелом».
Спорт-Экспресс вчера в 17:30
Происшествия

63 человека заразились коронавирусом за сутки на Кубани

По данным регионального оперштаба на 9 июля, коронавирусная инфекция за сутки подтверждена еще у 63 кубанцев.
Знамя труда (г. Тимашевск) вчера в 04:48
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Общество

Режим повышенной готовности в Томской области продлён до 1 августа

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим повышенной готовности в регионе до 1 августа.
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Происшествия

Власти опровергли информацию о взрыве в Тегеране

Местные власти опровергли информацию о том, что в западной части провинции Тегеран в Иране произошел взрыв, сообщает гостелерадиокомпания IRIB.
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Игры

Джефф Кейли: Valve отменила 5 игр по вселенной Half-Life

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Общество

Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 05:56
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Армия и оружие

На Украине оценили возможность военного вторжения России

6 июля командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа пообещал, что украинский флот вернется в Севастополь.
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Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ

Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
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Экономика

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
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Политика

Пушков призвал запретить враждебным России артистам въезд в страну

Зарубежным артистам, выступающим с враждебных позиций против России, следует запретить въезд в страну.
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Происшествия

На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки

По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
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Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

Испытания военной техники начались на авиабазе Мюртед 4 июля. Турция начала испытания зенитно-ракетных комплексов С-400.
Деловое.ТВ 08 июля в 04:00
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Общество

В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек

Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
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Общество

Sony показала дизайн обложек для игр PlayStation 5

Компания Sony опубликовала изображения с внешним видом обложек для игр PlayStation 5 на примере Marvel's Spider-Man: Miles Morales.
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Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

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Как работают Яндекс.Новости?
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