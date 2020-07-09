Происшествия
Lenta.ruГубернатор Фургал не признал вину в организации убийств
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, задержанный по подозрению в организации убийств, не признал вину, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал при задержании не признал вину в организации убийств. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.ТАССвчера в 07:14
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 03:18, Ашберн
Здоровье
В Тюменской области ужесточили меры профилактики коронавируса
В Тюмени решили ужесточить меры профилактики коронавирусной инфекции.
NG72.ru вчера в 06:35
Здоровье
В ВОЗ объяснили рост числа заболеваний COVID-19 в России
Суточный прирост зараженных COVID-19 в России не снижается более двух недель, это не является хорошим знаком, рост числа заболеваний продолжается из-за несоблюдения правил самоизоляции, заявила в интервью РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
РИА Новости 03:12
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
Общество
В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
Позднее, 23 июня, вакцину получили еще 20 добровольцев, они протестируют препарат в бустерном варианте — им позднее введут второй компонент вакцины.
РИА Новости вчера в 22:04
Транспорт
Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке
Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24".
Газета.Ru вчера в 11:31
Авто
Выпуск автомобилей Lada наладят на украинском ЗАЗ
Отечественная компания начинает поставки запчастей для сборки автомобилей Lada Largus на предприятие ЗАЗ.
SpeedMe 02:40
Происшествия
Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
Экономика
Из-за дефицита картофель на Сахалин завозят из других регионов и стран
Картофель нового урожая, завозимый в Сахалинскую область, стоил в среднем 150 рублей за килограмм.
Сахалин.Инфо вчера в 19:39
Происшествия
В Хабаровском крае арестовали двух депутатов ЛДПР
Член координационного совета регионального отделения партии ЛДПР, и. о. координатора отделения Захар Синяговский сообщил ТАСС, что фракция считает задержание депутатов напрямую связанным с делом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств предпринимателей.
РБК 03:09
Общество
В России предложили увеличить размер автомобильных штрафов
Размер некоторых штрафов для водителей предлагают увеличить в ОНФ.
Газета.Ru 03:09
Происшествия
В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме
Один человек погиб и двое ранены при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области, сообщило в пятницу ГУ МЧС по региону.
Российская газета 01:39
Политика
В Грузии пообещали за высказывания Саакашвили «спросить с Украины»
Киев, 10 июля 2020, 08:37 — REGNUM Высказывания экс-президента Грузии, председателя Совета реформ Украины Михаила Саакашвили о «нелегитимности» грузинского правительства не останется без реагирования со стороны Тбилиси.
REGNUM 01:37
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 03:13
Технологии
Электронная медкарта стала доступна москвичам в мобильном приложении
Москвичи теперь с помощью мобильного приложения «ЕМИАС.ИНФО» могут получить доступ к своей электронной медицинской карте.
Вечерняя Москва 00:14
Футбол
Роман Асхабадзе: «Ни у кого я не видел такого тактического разбора, как у Карпина. Теория может затянуться на два часа»
Кто-то был бы печален, а Асхабадзе счастлив. Как счастлив работать в Воронеже с «Факелом».
Спорт-Экспресс вчера в 17:30
Происшествия
63 человека заразились коронавирусом за сутки на Кубани
По данным регионального оперштаба на 9 июля, коронавирусная инфекция за сутки подтверждена еще у 63 кубанцев.
Знамя труда (г. Тимашевск) вчера в 04:48
Общество
Режим повышенной готовности в Томской области продлён до 1 августа
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим повышенной готовности в регионе до 1 августа.
REGNUM 02:12
Происшествия
Власти опровергли информацию о взрыве в Тегеране
Местные власти опровергли информацию о том, что в западной части провинции Тегеран в Иране произошел взрыв, сообщает гостелерадиокомпания IRIB.
РИА Новости 02:46
Игры
Джефф Кейли: Valve отменила 5 игр по вселенной Half-Life
Srnsk вчера в 19:50
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 05:56
Армия и оружие
На Украине оценили возможность военного вторжения России
6 июля командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа пообещал, что украинский флот вернется в Севастополь.
Lenta.ru 02:33
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Экономика
Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
Политика
Пушков призвал запретить враждебным России артистам въезд в страну
Зарубежным артистам, выступающим с враждебных позиций против России, следует запретить въезд в страну.
Lenta.ru вчера в 22:15
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
Испытания военной техники начались на авиабазе Мюртед 4 июля. Турция начала испытания зенитно-ракетных комплексов С-400.
Деловое.ТВ 08 июля в 04:00
Общество
В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек
Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК 02:48
Общество
Sony показала дизайн обложек для игр PlayStation 5
Компания Sony опубликовала изображения с внешним видом обложек для игр PlayStation 5 на примере Marvel's Spider-Man: Miles Morales.
CyberSport.ru вчера в 14:15
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Известия вчера в 21:25