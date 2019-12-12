Политика

ToDay News UfaToDay News UfaГубернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку

Как сообщает пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков губернатор Иркутской области подал о отставку по собственному желанию. Сергей Левченко руководил иркутским регионом с 2015 года. Тогда он стал одним из немногих губернаторов от коммунистической партии КПРФ.Губернатор не доработал свой срок.
Читать в источнике
Комментировать709
Дмитрий Песков
Президент РФ Владимир Путин своим указом принял отставку губернатора Иркутской области Левченко по его собственному желанию и назначил Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области. Путин также провел рабочую встречу с Игорем Кобзевым.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТелеканал 360° 09:51
с чего всё началось

Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку

Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона. Выборы нового главы Иркутской области должны состояться в сентябре 2020 года.
Коммерсантъ07:05

Подробнее о событии

Федеральные СМИ сообщили о возможной отставке губернатора Иркутской области

Твой Иркутск08:57

Итоги деятельности Сергея Левченко на посту губернатора Иркутской области

ТАСС10:12

Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области

Ведомости09:59

Путин принял отставку иркутского губернатора

РИА Новости12:35

СМИ: Глава Приангарья Сергей Левченко сложил полномочия губернатора

IrkutskMedia07:22

Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку

Коммерсантъ07:05

Минченко заявил, что Приангарью искали невовлечённого в региональные конфликты силовика

ИрСити13:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7090 источников, обновлено в 13:17, Ашберн
Происшествия

На Кубани завели дело после крушения вертолета Ми-28

РИА Новости 02:32
Политика

Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России

Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Газета.Ru вчера в 06:43
Общество

Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище, сообщила корреспондент «ВМ» в четверг, 12 декабря.
Вечерняя Москва 06:41
Армия и оружие

США испытали запрещенную ДРСМД ракету

США испытали неядерную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, прежде запрещенную Договором о РСМД, сообщил РИА Новости по телефону представитель авиабазы "Ванденберг".
РИА Новости 12:25
Происшествия

Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 12:57
Шоу-бизнес

Астраханка Надежда Бабкина помолодела на сорок лет

В своём комментарии мастер акцентирует внимание на новой причёске и волосах легендарной астраханки. Про помолодевшее лицо – ни слова.
Канал 7+ 06:00
Политика

Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза почтил память экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и поручил сформулировать предложения по увековечиванию его памяти, обсудил социально-экономическую повестку дня и проинформировал о своем участии в Нормандском саммите в Париже, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 13:00
Политика

Зеленский поручил полиции найти заказчика убийства Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность следствию за проведенную работу по раскрытию убийства журналиста Павла Шеремета и поставил задачу в ближайшее время назвать заказчика преступления.
Газета.Ru 12:30
Политика

Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
REGNUM 11:49
Футбол

Непомнящий — о неудаче «Локомотива» и «Зенита» в ЛЧ

Российские футболисты не привыкли, что сезон заканчивается в декабре. Об этом в интервью RT заявил известный тренер Валерий Непомнящий.
RT на русском 04:34
Общество

Вандалы пытались отпилить ноги статуе Ибрагимовича

Вандалы попытались отпилить ноги у статуи шведского форварда Златана Ибрагимовича в Мальме.
Sportbox.RU 09:52
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Происшествия

После пожара на «Адмирале Кузнецове» завели уголовное дело

Следственный комитет России завел уголовное дело по факту пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Североморске.
РБК 12:45
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему ему не нравится Фергюсон

Лезги газет 12:43
Происшествия

Бывшего мэра Челябинска отправили в СИЗО

Коммерсантъ 06:55
Политика

В Совфеде оценили позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2»

Ранее официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре в интервью РИА Новости выразил мнение, что правительство его страны "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода.
РИА Новости 08:18
Гаджеты

Apple запускает беспроцентную рассрочку на покупку iPhone

Apple 10 декабря запустил предложение под названием «Самый умный способ купить ваш следующий iPhone».
ToDay News Ufa 00:34
Хоккей

Овечкин сбил с ног судью на матче НХЛ

Москва 24 03:59
Кино

Зак Снайдер показал фанатам чёрный костюм Супермена

Режиссёр Зак Снайдер выложил в сеть фотографию Супермена в чёрном костюме, который должен был появиться в его версии кинокомикса «Лига справедливости».
REGNUM 10:57
Гаджеты

MSI выпустила видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT

Производитель MSI заявил о создании восьми графических ускорителей на платформе AMD Radeon RX 5500 XT.
Актуальные Новости 12:14
Политика

Трамп уличил Европу в недостаточной помощи Украине

Американский лидер Дональд Трамп высказался о недостаточной помощи Украине со стороны европейских стран. Об этом он написал в своем Twitter.
Lenta.ru 12:20
Происшествия

Россиянин истязал соседей конским ржанием

46-летний мужчина систематически заставлял страдать своих соседей в доме по улице Березовской, включая им конское ржание.
Lenta.ru 12:54
Финансы

Рынок США покоряет новые вершины

Сегодня американские фондовые индексы достигли новых внутридневных рекордов, получив заряд оптимизма от комментариев президента США Дональда Трампа - по его словам, Соединенные Штаты "очень приближаются к большой сделке с Китаем".
Finam.Ru 12:39
Общество

Стали известны предпочтения россиян в порно в 2019 году

Порносайт Pornhub подвел итоги 2019 года, определив предпочтения пользователей из разных стран, в том числе россиян.
Lenta.ru 02:47
Кино

Роберт Дауни-младший провел «кастинг» с животными

В Сети появилось видео в рамках рекламной кампании фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», на котором исполнитель главной роли Роберт Дауни-младший проводит прослушивания животных.
Культуромания вчера в 14:33
Кино

Премьеры «Матрицы 4» и «Джона Уика 4» с Киану состоятся в один день

ТК Звезда вчера в 23:54
Армия и оружие

Греция может принять военные базы США в случае их ухода из Турции

Известия 12:14
Общество

Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания

Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
РИА Новости 03:22
Общество

Во Франции повышают пенсионный возраст, несмотря на протесты

Премьер – министр Эдуар Филипп и правительство пятой республики представили ряд основных положений пенсионной реформы, включая повышение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет.
Завтра.ру 05:01
Политика

МИД ФРГ счел высылку своих дипломатов из РФ «неправильным сигналом»

В МИД Германии назвали в четверг необоснованной высылку из РФ двух немецких дипломатов.
Интерфакс 04:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Георгиевич Левченко
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Губернатор Иркутской области с 2 октября 2015. Депутат Государственной думы Федерального собрания III, V и VI созывов с 18 января 2000 по 1 октября 2015. Член Президиума ЦК КПРФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное